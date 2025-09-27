Рейтинг@Mail.ru
В Ялте горит многоквартирный дом – эвакуированы десятки людей - РИА Новости Крым, 27.09.2025
В Ялте горит многоквартирный дом – эвакуированы десятки людей
В Ялте горит многоквартирный дом – эвакуированы десятки людей - РИА Новости Крым, 27.09.2025
В Ялте горит многоквартирный дом – эвакуированы десятки людей
62 человека эвакуировали спасатели в Ялте из-за пожара в многоквартирном доме, охватившего 400 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости Крым, 27.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. 62 человека эвакуировали спасатели в Ялте из-за пожара в многоквартирном доме, охватившего 400 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.Звеньями газодымозащитной службы проведена разведка – эвакуированы 62 человека. Пожар локализован, предварительно, на площади 400 квадратных метров, сообщили спасатели.На месте работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Всего на тушение пожара привлечено 33 человека и 13 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ялта, новости крыма, происшествия, гу мчс рф по республике крым, пожар
В Ялте горит многоквартирный дом – эвакуированы десятки людей

