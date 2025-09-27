Рейтинг@Mail.ru
Площадь пожара в Ялте увеличилась: спасателям удалось потушить возгорание - РИА Новости Крым, 27.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250927/ploschad-pozhara-v-yalte-uvelichilas-spasatelyam-udalos-potushit-vozgoranie-1149779464.html
Площадь пожара в Ялте увеличилась: спасателям удалось потушить возгорание
Площадь пожара в Ялте увеличилась: спасателям удалось потушить возгорание - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Площадь пожара в Ялте увеличилась: спасателям удалось потушить возгорание
Площадь пожара в Ялте увеличилась в 1,5 раза, но спасателям удалось справиться с возгоранием. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по... РИА Новости Крым, 27.09.2025
2025-09-27T13:37
2025-09-27T13:37
ялта
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
видео
пожар в симферопольском районе крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149779518_0:0:1577:887_1920x0_80_0_0_02e7ec16ffe7816a876c723647afafa2.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Площадь пожара в Ялте увеличилась в 1,5 раза, но спасателям удалось справиться с возгоранием. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.В ведомстве ранее сообщили, что огонь охватил 400 квадратных метров в многоквартирном доме в Ялте, 62 человека были эвакуированы.
ялта
ялта, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, видео, пожар в симферопольском районе крыма, видео
Площадь пожара в Ялте увеличилась: спасателям удалось потушить возгорание

Площадь пожара в Ялте увеличилась до 620 "квадратов" – возгорание удалось потушить

13:37 27.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Площадь пожара в Ялте увеличилась в 1,5 раза, но спасателям удалось справиться с возгоранием. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.
В ведомстве ранее сообщили, что огонь охватил 400 квадратных метров в многоквартирном доме в Ялте, 62 человека были эвакуированы.
"В 13:10 полная ликвидация пожара в Ялте на площади 640 квадратных метров", – проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Крыму.
ЯлтаНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымВидеоПожар в Симферопольском районе Крыма
 
