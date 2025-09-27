Площадь пожара в Ялте увеличилась: спасателям удалось потушить возгорание

https://crimea.ria.ru/20250927/ploschad-pozhara-v-yalte-uvelichilas-spasatelyam-udalos-potushit-vozgoranie-1149779464.html
2025-09-27T13:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Площадь пожара в Ялте увеличилась в 1,5 раза, но спасателям удалось справиться с возгоранием. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.В ведомстве ранее сообщили, что огонь охватил 400 квадратных метров в многоквартирном доме в Ялте, 62 человека были эвакуированы.
