13 собак сгорели на пожаре в приюте
13 собак погибли во время пожара, который вспыхнул в приюте для животных в Москве. Об инциденте сообщили в столичной прокуратуре. РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T11:20
2025-09-28T11:20
2025-09-28T11:20
москва
происшествия
прокуратура москвы
собаки
бездомные собаки
животные
приюты животных
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. 13 собак погибли во время пожара, который вспыхнул в приюте для животных в Москве. Об инциденте сообщили в столичной прокуратуре.Отмечается, что огонь вспыхнул в ночь на воскресенье.Установление всех обстоятельств и причин произошедшего поставлено на контроль в надзорном ведомстве.23 сентября на пожаре в зоопарке Новосибирска погибли 11 животных. Больше 20 обитателей удалось спасти. Огонь уничтожил два вольера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва
2025
москва, происшествия, собаки, животные, приюты животных
