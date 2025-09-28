https://crimea.ria.ru/20250928/13-sobak-sgoreli-na-pozhare-v-priyute-1149794933.html

13 собак сгорели на пожаре в приюте

13 собак сгорели на пожаре в приюте - РИА Новости Крым, 28.09.2025

13 собак сгорели на пожаре в приюте

13 собак погибли во время пожара, который вспыхнул в приюте для животных в Москве. Об инциденте сообщили в столичной прокуратуре. РИА Новости Крым, 28.09.2025

2025-09-28T11:20

2025-09-28T11:20

2025-09-28T11:20

москва

происшествия

прокуратура москвы

собаки

бездомные собаки

животные

приюты животных

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1c/1149794818_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_d7a93281fa07f48977c3b8c8b232fbd6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. 13 собак погибли во время пожара, который вспыхнул в приюте для животных в Москве. Об инциденте сообщили в столичной прокуратуре.Отмечается, что огонь вспыхнул в ночь на воскресенье.Установление всех обстоятельств и причин произошедшего поставлено на контроль в надзорном ведомстве.23 сентября на пожаре в зоопарке Новосибирска погибли 11 животных. Больше 20 обитателей удалось спасти. Огонь уничтожил два вольера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия, прокуратура москвы, собаки, бездомные собаки, животные, приюты животных, новости