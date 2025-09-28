Рейтинг@Mail.ru
13 собак сгорели на пожаре в приюте - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250928/13-sobak-sgoreli-na-pozhare-v-priyute-1149794933.html
13 собак сгорели на пожаре в приюте
13 собак сгорели на пожаре в приюте - РИА Новости Крым, 28.09.2025
13 собак сгорели на пожаре в приюте
13 собак погибли во время пожара, который вспыхнул в приюте для животных в Москве. Об инциденте сообщили в столичной прокуратуре. РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T11:20
2025-09-28T11:20
москва
происшествия
прокуратура москвы
собаки
бездомные собаки
животные
приюты животных
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1c/1149794818_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_d7a93281fa07f48977c3b8c8b232fbd6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. 13 собак погибли во время пожара, который вспыхнул в приюте для животных в Москве. Об инциденте сообщили в столичной прокуратуре.Отмечается, что огонь вспыхнул в ночь на воскресенье.Установление всех обстоятельств и причин произошедшего поставлено на контроль в надзорном ведомстве.23 сентября на пожаре в зоопарке Новосибирска погибли 11 животных. Больше 20 обитателей удалось спасти. Огонь уничтожил два вольера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1c/1149794818_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_52d088125858d689a2a0cf760d8461c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия, прокуратура москвы, собаки, бездомные собаки, животные, приюты животных, новости
13 собак сгорели на пожаре в приюте

В Москве на пожаре в приюте для животных погибли 13 собак

11:20 28.09.2025
 
© Прокуратура МосквыПожар в приюте для животных в Москве
Пожар в приюте для животных в Москве
© Прокуратура Москвы
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. 13 собак погибли во время пожара, который вспыхнул в приюте для животных в Москве. Об инциденте сообщили в столичной прокуратуре.
Отмечается, что огонь вспыхнул в ночь на воскресенье.
"Ночью на ул. Зорге в приюте для животных произошел пожар. Обнаружено 13 погибших собак. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - сказано в сообщении.
Установление всех обстоятельств и причин произошедшего поставлено на контроль в надзорном ведомстве.
23 сентября на пожаре в зоопарке Новосибирска погибли 11 животных. Больше 20 обитателей удалось спасти. Огонь уничтожил два вольера.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
МоскваПроисшествияПрокуратура МосквыСобакиБездомные собакиЖивотныеПриюты животныхНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:35Машины вылетели на тротуар: два человека пострадали в ДТП в Симферополе
14:32"Ответ прилетит мгновенно": Лукашенко об угрозах НАТО сбивать самолеты РФ
14:23На Солнце произошла самая мощная вспышка за три месяца
14:09В Кремле оценили попытки Зеленского выглядеть "бравым воякой"
13:47В Турции произошло землетрясение
13:41Колоссальные потери: Киев в зоне СВО лишился еще 1500 боевиков
13:2714 человек задержаны по делам о смертельных отравлениях в Ленобласти
13:14Крымский мост – обстановка после возобновления движения
12:55В Крыму более 8 часов искали заблудившуюся в горах туристку
12:41На Украине разбиты ж/д подстанции для поставок оружия в Донбасс
12:3139 человек погибли в давке на предвыборном митинге в Индии
12:19Крымский мост открыли для проезда
12:13Удары по Украине сегодня: какие объекты ВСУ разбиты массированным огнем
12:0912 часов взрывов: на Украине полыхают 11 областей
11:58Крымский мост закрыт
11:29Бензин в Севастополе: сколько топлива Аи-92 и Аи-95 есть на заправках
11:2013 собак сгорели на пожаре в приюте
11:06Гуцул призвала молдаван голосовать против внешнего управления
10:45Россиян будут лишать водительских прав по медицинским показаниям
10:33Франция перебросила в Румынию 2400 солдат и военную технику
Лента новостейМолния