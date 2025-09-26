https://crimea.ria.ru/20250926/krymchanam-provedut-besplatnye-konsultatsii-po-sotsvoprosam-1149630216.html
Крымчанам проведут бесплатные консультации по соцвопросам
Крымчанам проведут бесплатные консультации по соцвопросам - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Крымчанам проведут бесплатные консультации по соцвопросам
В Симферополе и Симферопольском районе 26 сентября состоится День открытых дверей Социального фонда России. Об этом сообщили в крымском отделении СФР. РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T08:41
2025-09-26T08:41
2025-09-26T08:16
новости крыма
симферополь
симферопольский район
соцзащита
отделение социального фонда россии по республике крым
социальный фонд россии
пенсия
льгота
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149628964_0:106:1119:735_1920x0_80_0_0_319f67433506a63bcc0578fc04aa3967.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе и Симферопольском районе 26 сентября состоится День открытых дверей Социального фонда России. Об этом сообщили в крымском отделении СФР.Мероприятие пройдет с 14:00 до 16:45. Жители республики смогут получить консультации экспертов по вопросам пенсий, социальных выплат, налоговых льгот, медико-социальной экспертизы, здравоохранения и трудоустройства.На площадке будут работать представители:- Отделения СФР по Республике Крым;- Министерства труда и социальной защиты республики;- Управления ФНС по Крыму;- Главного бюро медико-социальной экспертизы;- Министерства здравоохранения Крыма;- Центра занятости населения.Участникам рекомендуют иметь при себе документ, удостоверяющий личность.Ранее сообщалось, что крымчане, которые имеют федеральные льготы, могут выбрать форму получения набора социальных услуг до 1 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:16 тысяч ветеранов сельхозотрасли в Крыму получают повышенную пенсиюВыбрать форму набора соцуслуг крымчане-льготники могут до 1 октябряБойцы СВО из Крыма проходят реабилитацию в 12 центрах Социального фонда
симферополь
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149628964_0:0:1119:839_1920x0_80_0_0_a552ee1e7cf13599a2e0208b6edc1974.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, симферополь, симферопольский район, соцзащита, отделение социального фонда россии по республике крым, социальный фонд россии, пенсия, льгота
Крымчанам проведут бесплатные консультации по соцвопросам
В Крыму пройдет День открытых дверей соцфонда с консультациями по пенсиям и льготам
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе и Симферопольском районе 26 сентября состоится День открытых дверей Социального фонда России. Об этом сообщили в крымском отделении СФР.
Мероприятие пройдет с 14:00 до 16:45. Жители республики смогут получить консультации экспертов по вопросам пенсий, социальных выплат, налоговых льгот, медико-социальной экспертизы, здравоохранения и трудоустройства.
"Мероприятие будет полезно жителям Республики Крым с инвалидностью, поскольку часто их вопросы находятся на стыке компетенций разных ведомств, а комплексный подход и прямой диалог с экспертами в рамках Дня открытых дверей позволит не только получить квалифицированные консультации, но и сэкономит время" – уточнили в пресс-службе.
На площадке будут работать представители:
- Отделения СФР по Республике Крым;
- Министерства труда и социальной защиты республики;
- Управления ФНС по Крыму;
- Главного бюро медико-социальной экспертизы;
- Министерства здравоохранения Крыма;
- Центра занятости населения.
Участникам рекомендуют иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Ранее сообщалось
, что крымчане, которые имеют федеральные льготы, могут выбрать форму получения набора социальных услуг до 1 октября.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: