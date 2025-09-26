Рейтинг@Mail.ru
Крымчанам проведут бесплатные консультации по соцвопросам - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Крымчанам проведут бесплатные консультации по соцвопросам
Крымчанам проведут бесплатные консультации по соцвопросам - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Крымчанам проведут бесплатные консультации по соцвопросам
В Симферополе и Симферопольском районе 26 сентября состоится День открытых дверей Социального фонда России. Об этом сообщили в крымском отделении СФР.
2025-09-26T08:41
2025-09-26T08:16
новости крыма
симферополь
симферопольский район
соцзащита
отделение социального фонда россии по республике крым
социальный фонд россии
пенсия
льгота
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе и Симферопольском районе 26 сентября состоится День открытых дверей Социального фонда России. Об этом сообщили в крымском отделении СФР.Мероприятие пройдет с 14:00 до 16:45. Жители республики смогут получить консультации экспертов по вопросам пенсий, социальных выплат, налоговых льгот, медико-социальной экспертизы, здравоохранения и трудоустройства.На площадке будут работать представители:- Отделения СФР по Республике Крым;- Министерства труда и социальной защиты республики;- Управления ФНС по Крыму;- Главного бюро медико-социальной экспертизы;- Министерства здравоохранения Крыма;- Центра занятости населения.Участникам рекомендуют иметь при себе документ, удостоверяющий личность.Ранее сообщалось, что крымчане, которые имеют федеральные льготы, могут выбрать форму получения набора социальных услуг до 1 октября.
симферополь
симферопольский район
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе и Симферопольском районе 26 сентября состоится День открытых дверей Социального фонда России. Об этом сообщили в крымском отделении СФР.
Мероприятие пройдет с 14:00 до 16:45. Жители республики смогут получить консультации экспертов по вопросам пенсий, социальных выплат, налоговых льгот, медико-социальной экспертизы, здравоохранения и трудоустройства.
"Мероприятие будет полезно жителям Республики Крым с инвалидностью, поскольку часто их вопросы находятся на стыке компетенций разных ведомств, а комплексный подход и прямой диалог с экспертами в рамках Дня открытых дверей позволит не только получить квалифицированные консультации, но и сэкономит время" – уточнили в пресс-службе.
На площадке будут работать представители:
- Отделения СФР по Республике Крым;
- Министерства труда и социальной защиты республики;
- Управления ФНС по Крыму;
- Главного бюро медико-социальной экспертизы;
- Министерства здравоохранения Крыма;
- Центра занятости населения.
Участникам рекомендуют иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Ранее сообщалось, что крымчане, которые имеют федеральные льготы, могут выбрать форму получения набора социальных услуг до 1 октября.
