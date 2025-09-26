Крымчанам проведут бесплатные консультации по соцвопросам

https://crimea.ria.ru/20250926/krymchanam-provedut-besplatnye-konsultatsii-po-sotsvoprosam-1149630216.html

В Симферополе и Симферопольском районе 26 сентября состоится День открытых дверей Социального фонда России. Об этом сообщили в крымском отделении СФР. РИА Новости Крым, 26.09.2025

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149628964_0:106:1119:735_1920x0_80_0_0_319f67433506a63bcc0578fc04aa3967.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе и Симферопольском районе 26 сентября состоится День открытых дверей Социального фонда России. Об этом сообщили в крымском отделении СФР.Мероприятие пройдет с 14:00 до 16:45. Жители республики смогут получить консультации экспертов по вопросам пенсий, социальных выплат, налоговых льгот, медико-социальной экспертизы, здравоохранения и трудоустройства.На площадке будут работать представители:- Отделения СФР по Республике Крым;- Министерства труда и социальной защиты республики;- Управления ФНС по Крыму;- Главного бюро медико-социальной экспертизы;- Министерства здравоохранения Крыма;- Центра занятости населения.Участникам рекомендуют иметь при себе документ, удостоверяющий личность.Ранее сообщалось, что крымчане, которые имеют федеральные льготы, могут выбрать форму получения набора социальных услуг до 1 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:16 тысяч ветеранов сельхозотрасли в Крыму получают повышенную пенсиюВыбрать форму набора соцуслуг крымчане-льготники могут до 1 октябряБойцы СВО из Крыма проходят реабилитацию в 12 центрах Социального фонда

симферополь

симферопольский район

Новости

