16 тысяч ветеранов сельхозотрасли в Крыму получают повышенную пенсию - РИА Новости Крым, 18.09.2025
16 тысяч ветеранов сельхозотрасли в Крыму получают повышенную пенсию
16 тысяч ветеранов сельхозотрасли в Крыму получают повышенную пенсию - РИА Новости Крым, 18.09.2025
16 тысяч ветеранов сельхозотрасли в Крыму получают повышенную пенсию
Больше 16 тысяч жителей Крыма получают повышенные пенсионные выплаты за работу в отрасли сельского хозяйства. Размер надбавки составляет 25%. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T09:10
2025-09-18T07:37
новости
социальный фонд россии
отделение социального фонда россии по республике крым
крым
новости крыма
сельское хозяйство
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Больше 16 тысяч жителей Крыма получают повышенные пенсионные выплаты за работу в отрасли сельского хозяйства. Размер надбавки составляет 25%. Об этом сообщили в республиканском Отделении Социального фонда России.В 2025 году в Крыму данную меру социальной поддержки предоставили 16 724 бывшим работникам сельхозотрасли", – сказано в сообщении.Специалисты напомнили, что крымчане, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет, имеют право на повышенную пенсию. Право на доплату предоставляется тем, кто работал в сельском хозяйстве в должностях, утвержденных правительством РФ.Размер надбавки составляет 25% от суммы установленной фиксированной выплаты к пенсии. В 2025 году – 2 226,92 рубля. Как и большинство выплат, надбавка пенсионерам за работу на селе ежегодно индексируется.Доплата назначается при оформлении страховой пенсии и не требует подачи дополнительных заявлений и сбора документов. Периоды работы в колхозе, совхозе, крестьянском хозяйстве или сельхозартели до 1 января 1992 года включаются в стаж в сельском хозяйстве вне зависимости от наименования специальности или должности, подчеркнули специалисты.Кроме того, в Крыму с 1 июля для россиян при расчете страховой пенсии начали учитывать стаж работы на территориях Украины, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Ранее сообщалось, что в России с 1 октября отдельным категориям бюджетников повысят заработную плату. Повышенные выплаты будут получать работники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также сотрудники федеральных государственных органов и гражданский персонал воинских частей и ряда других категорий.
16 тысяч ветеранов сельхозотрасли в Крыму получают повышенную пенсию

СФР: больше 16 тысяч крымчан получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве

09:10 18.09.2025
 
Комбайнер убирает урожай озимых зерновых культур в сельскохозяйственном ООО "Дружба Народов" в селе Петровка Красногвардейского района в Крыму
Комбайнер убирает урожай озимых зерновых культур в сельскохозяйственном ООО Дружба Народов в селе Петровка Красногвардейского района в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Больше 16 тысяч жителей Крыма получают повышенные пенсионные выплаты за работу в отрасли сельского хозяйства. Размер надбавки составляет 25%. Об этом сообщили в республиканском Отделении Социального фонда России.
В 2025 году в Крыму данную меру социальной поддержки предоставили 16 724 бывшим работникам сельхозотрасли", – сказано в сообщении.
Специалисты напомнили, что крымчане, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет, имеют право на повышенную пенсию. Право на доплату предоставляется тем, кто работал в сельском хозяйстве в должностях, утвержденных правительством РФ.
"В перечень включено более 500 профессий, среди которых агрономы, трактористы, зоотехники, ветеринарные врачи, мастера машинного доения и многие другие. При подсчете учитываются не только годы работы, но и периоды службы в армии, ухода за ребенком до полутора лет, отпуска и больничные", – уточнили в соцфонде.
Размер надбавки составляет 25% от суммы установленной фиксированной выплаты к пенсии. В 2025 году – 2 226,92 рубля. Как и большинство выплат, надбавка пенсионерам за работу на селе ежегодно индексируется.
Доплата назначается при оформлении страховой пенсии и не требует подачи дополнительных заявлений и сбора документов. Периоды работы в колхозе, совхозе, крестьянском хозяйстве или сельхозартели до 1 января 1992 года включаются в стаж в сельском хозяйстве вне зависимости от наименования специальности или должности, подчеркнули специалисты.
Кроме того, в Крыму с 1 июля для россиян при расчете страховой пенсии начали учитывать стаж работы на территориях Украины, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Ранее сообщалось, что в России с 1 октября отдельным категориям бюджетников повысят заработную плату. Повышенные выплаты будут получать работники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также сотрудники федеральных государственных органов и гражданский персонал воинских частей и ряда других категорий.
