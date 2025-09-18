https://crimea.ria.ru/20250918/16-tysyach-veteranov-selkhozotrasli-v-krymu-poluchayut-povyshennuyu-pensiyu-1149517533.html

16 тысяч ветеранов сельхозотрасли в Крыму получают повышенную пенсию

16 тысяч ветеранов сельхозотрасли в Крыму получают повышенную пенсию - РИА Новости Крым, 18.09.2025

16 тысяч ветеранов сельхозотрасли в Крыму получают повышенную пенсию

Больше 16 тысяч жителей Крыма получают повышенные пенсионные выплаты за работу в отрасли сельского хозяйства. Размер надбавки составляет 25%. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 18.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Больше 16 тысяч жителей Крыма получают повышенные пенсионные выплаты за работу в отрасли сельского хозяйства. Размер надбавки составляет 25%. Об этом сообщили в республиканском Отделении Социального фонда России.В 2025 году в Крыму данную меру социальной поддержки предоставили 16 724 бывшим работникам сельхозотрасли", – сказано в сообщении.Специалисты напомнили, что крымчане, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет, имеют право на повышенную пенсию. Право на доплату предоставляется тем, кто работал в сельском хозяйстве в должностях, утвержденных правительством РФ.Размер надбавки составляет 25% от суммы установленной фиксированной выплаты к пенсии. В 2025 году – 2 226,92 рубля. Как и большинство выплат, надбавка пенсионерам за работу на селе ежегодно индексируется.Доплата назначается при оформлении страховой пенсии и не требует подачи дополнительных заявлений и сбора документов. Периоды работы в колхозе, совхозе, крестьянском хозяйстве или сельхозартели до 1 января 1992 года включаются в стаж в сельском хозяйстве вне зависимости от наименования специальности или должности, подчеркнули специалисты.Кроме того, в Крыму с 1 июля для россиян при расчете страховой пенсии начали учитывать стаж работы на территориях Украины, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Ранее сообщалось, что в России с 1 октября отдельным категориям бюджетников повысят заработную плату. Повышенные выплаты будут получать работники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также сотрудники федеральных государственных органов и гражданский персонал воинских частей и ряда других категорий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Получить максимальную пенсию после увольнения - эксперт назвал способМРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублейЛьготникам открывают социальные вклады и счета: что это такое

