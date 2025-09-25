https://crimea.ria.ru/20250925/polsha-otkryla-granitsu-s-belorussiey-1149703831.html

Польша открыла границу с Белоруссией

Польша открыла границу с Белоруссией - РИА Новости Крым, 25.09.2025

Польша открыла границу с Белоруссией

25.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Польские пункты пропуска на границе с Республикой Беларусь возобновили работу, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.Перед этим польские пограничники произвели демонтаж установленных инженерных заграждений.В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Белоруссией. Премьер-министр республики Дональд Туск объяснил такое решение "интересами безопасности" в связи с началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025", которые проходили с 12 по 16 сентября.Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, принятое властями Польши решение является деструктивным шагом, поскольку нарушает базовые гуманитарные принципы и права граждан, а также грозит серьезным экономическим ущербом, в том числе международным партнерам Варшавы.Председатель совета национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что в интересах Польши открыть границу с Белоруссией по окончании военных учений "Запад-2025", поскольку это вопрос экономики.24 сентября Дональд Туск заявил, что Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь со среды на четверг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп заявил о готовности США помочь Польше в случае эскалации с РоссиейВ Польше сделали заявление о нарушении воздушного пространстваЧто показал налет дронов на Польшу – мнение

