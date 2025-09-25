Рейтинг@Mail.ru
Польша открыла границу с Белоруссией - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Польша открыла границу с Белоруссией
Польша открыла границу с Белоруссией - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Польша открыла границу с Белоруссией
Польские пункты пропуска на границе с Республикой Беларусь возобновили работу, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии. РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T07:08
2025-09-25T07:08
белоруссия
польша
граница
новости
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149703997_59:0:1439:776_1920x0_80_0_0_fe463b6d00aa2207d6ef830b5d254352.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Польские пункты пропуска на границе с Республикой Беларусь возобновили работу, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.Перед этим польские пограничники произвели демонтаж установленных инженерных заграждений.В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Белоруссией. Премьер-министр республики Дональд Туск объяснил такое решение "интересами безопасности" в связи с началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025", которые проходили с 12 по 16 сентября.Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, принятое властями Польши решение является деструктивным шагом, поскольку нарушает базовые гуманитарные принципы и права граждан, а также грозит серьезным экономическим ущербом, в том числе международным партнерам Варшавы.Председатель совета национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что в интересах Польши открыть границу с Белоруссией по окончании военных учений "Запад-2025", поскольку это вопрос экономики.24 сентября Дональд Туск заявил, что Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь со среды на четверг.
белоруссия
польша
Новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149703997_231:0:1266:776_1920x0_80_0_0_9d7bb026c0988726a82dc8105ad7473d.jpg
1920
1920
true
белоруссия, польша, граница, новости, в мире
Польша открыла границу с Белоруссией

Польша открыла границу с Белоруссией в ночь на четверг

07:08 25.09.2025
 
© Госпогранкомитет БелоруссииПольша открыла границу с Белоруссией
Польша открыла границу с Белоруссией
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Польские пункты пропуска на границе с Республикой Беларусь возобновили работу, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.
"Первые машины с белорусской стороны пересекли линию государственной границы в направлении Польши", ‐ говорится в сообщении.
Перед этим польские пограничники произвели демонтаж установленных инженерных заграждений.
В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Белоруссией. Премьер-министр республики Дональд Туск объяснил такое решение "интересами безопасности" в связи с началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025", которые проходили с 12 по 16 сентября.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, принятое властями Польши решение является деструктивным шагом, поскольку нарушает базовые гуманитарные принципы и права граждан, а также грозит серьезным экономическим ущербом, в том числе международным партнерам Варшавы.
Председатель совета национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что в интересах Польши открыть границу с Белоруссией по окончании военных учений "Запад-2025", поскольку это вопрос экономики.
24 сентября Дональд Туск заявил, что Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь со среды на четверг.
Трамп заявил о готовности США помочь Польше в случае эскалации с Россией
В Польше сделали заявление о нарушении воздушного пространства
Что показал налет дронов на Польшу – мнение
 
БелоруссияПольшаГраницаНовостиВ мире
 
