Россия призывает Польшу пересмотреть решение о границе с Белоруссией

Россия призывает Польшу пересмотреть решение о границе с Белоруссией

2025-09-11T21:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Принятое властями Польши решение о закрытии с 12 сентября всех пунктов пропуска на границе с Белоруссией является деструктивным шагом, поскольку нарушает базовые гуманитарные принципы и права граждан, а также грозит серьезным экономическим ущербом, в том числе международным партнерам Варшавы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.Формальным поводом закрыть все пункты пропуска с Беларусью, включая автомобильные и железнодорожные, Варшава объявила российско-белорусские военные учения, которые, однако, проходят регулярно, а потому очевидно, что решение польских властей "подчинено одной задаче – оправдать линию на дальнейшую эскалацию напряженности в центре Европы", уверены в МИД РФ.Захарова обратила внимание на то, что односторонние и конфронтационные по своему характеру действия Варшавы нанесут серьезный ущерб ее международным партнерам, которые используют польско-белорусскую границу для товарного обмена. При этом жертвой политических амбиций властей Польши станут не только предприниматели союзных Польше стран, но и сами поляки, отметила представитель внешнеполитического ведомства России.Из-за ограничений жители приграничных районов Белоруссии и Польши лишатся возможности поддерживать традиционно близкие родственные связи и человеческие контакты, добавила Захарова."Призываем Варшаву задуматься о последствиях таких деструктивных шагов и пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки", – резюмировала представитель МИД РФ.Ранее в этот день Мария Захарова рассказала, что в прошлом году была свидетелем того, как много польских граждан едут в Беларусь "отдохнуть и закупить продукты – прекрасного качества, огромного разнообразия и по адекватным ценам". "Заодно они своими глазами видели разницу между тем, что им про Белоруссию рассказывают польские СМИ, и тем, что есть на самом деле", отметила она, и "выводы напрашивались сами собой и не в пользу Варшавы"."Поиграв сравнение своей "демократии" с придуманным "кровавым тоталитаризмом", польские власти перекрыли своим же гражданам возможность свободного передвижения. Такая вот "либерализьма", – с иронией оценила действия польских властей представитель МИД РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что показал налет дронов на Польшу – мнение В Минобороны России сделали заявление о сбитых в Польше беспилотниках Германия усилит военное присутствие на восточных границах НАТО

