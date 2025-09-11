Рейтинг@Mail.ru
Россия призывает Польшу пересмотреть решение о границе с Белоруссией - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Россия призывает Польшу пересмотреть решение о границе с Белоруссией
Россия призывает Польшу пересмотреть решение о границе с Белоруссией - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Россия призывает Польшу пересмотреть решение о границе с Белоруссией
Принятое властями Польши решение о закрытии с 12 сентября всех пунктов пропуска на границе с Белоруссией является деструктивным шагом, поскольку нарушает... РИА Новости Крым, 11.09.2025
2025-09-11T21:32
2025-09-11T21:32
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
польша
политика
новости
белоруссия
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Принятое властями Польши решение о закрытии с 12 сентября всех пунктов пропуска на границе с Белоруссией является деструктивным шагом, поскольку нарушает базовые гуманитарные принципы и права граждан, а также грозит серьезным экономическим ущербом, в том числе международным партнерам Варшавы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.Формальным поводом закрыть все пункты пропуска с Беларусью, включая автомобильные и железнодорожные, Варшава объявила российско-белорусские военные учения, которые, однако, проходят регулярно, а потому очевидно, что решение польских властей "подчинено одной задаче – оправдать линию на дальнейшую эскалацию напряженности в центре Европы", уверены в МИД РФ.Захарова обратила внимание на то, что односторонние и конфронтационные по своему характеру действия Варшавы нанесут серьезный ущерб ее международным партнерам, которые используют польско-белорусскую границу для товарного обмена. При этом жертвой политических амбиций властей Польши станут не только предприниматели союзных Польше стран, но и сами поляки, отметила представитель внешнеполитического ведомства России.Из-за ограничений жители приграничных районов Белоруссии и Польши лишатся возможности поддерживать традиционно близкие родственные связи и человеческие контакты, добавила Захарова."Призываем Варшаву задуматься о последствиях таких деструктивных шагов и пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки", – резюмировала представитель МИД РФ.Ранее в этот день Мария Захарова рассказала, что в прошлом году была свидетелем того, как много польских граждан едут в Беларусь "отдохнуть и закупить продукты – прекрасного качества, огромного разнообразия и по адекватным ценам". "Заодно они своими глазами видели разницу между тем, что им про Белоруссию рассказывают польские СМИ, и тем, что есть на самом деле", отметила она, и "выводы напрашивались сами собой и не в пользу Варшавы"."Поиграв сравнение своей "демократии" с придуманным "кровавым тоталитаризмом", польские власти перекрыли своим же гражданам возможность свободного передвижения. Такая вот "либерализьма", – с иронией оценила действия польских властей представитель МИД РФ.
россия
польша
белоруссия
мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, польша, политика, новости, белоруссия
Россия призывает Польшу пересмотреть решение о границе с Белоруссией

МИД РФ призвал Польшу отменить деструктивное решение о закрытии границы с Белоруссией

21:32 11.09.2025
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Принятое властями Польши решение о закрытии с 12 сентября всех пунктов пропуска на границе с Белоруссией является деструктивным шагом, поскольку нарушает базовые гуманитарные принципы и права граждан, а также грозит серьезным экономическим ущербом, в том числе международным партнерам Варшавы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.
Формальным поводом закрыть все пункты пропуска с Беларусью, включая автомобильные и железнодорожные, Варшава объявила российско-белорусские военные учения, которые, однако, проходят регулярно, а потому очевидно, что решение польских властей "подчинено одной задаче – оправдать линию на дальнейшую эскалацию напряженности в центре Европы", уверены в МИД РФ.
Захарова обратила внимание на то, что односторонние и конфронтационные по своему характеру действия Варшавы нанесут серьезный ущерб ее международным партнерам, которые используют польско-белорусскую границу для товарного обмена. При этом жертвой политических амбиций властей Польши станут не только предприниматели союзных Польше стран, но и сами поляки, отметила представитель внешнеполитического ведомства России.
"Ясно и то, что рестрикции польского руководства подрывают базовые гуманитарные принципы, в первую очередь свободу передвижения людей", – подчеркнула она.
Из-за ограничений жители приграничных районов Белоруссии и Польши лишатся возможности поддерживать традиционно близкие родственные связи и человеческие контакты, добавила Захарова.
"Призываем Варшаву задуматься о последствиях таких деструктивных шагов и пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки", – резюмировала представитель МИД РФ.
Ранее в этот день Мария Захарова рассказала, что в прошлом году была свидетелем того, как много польских граждан едут в Беларусь "отдохнуть и закупить продукты – прекрасного качества, огромного разнообразия и по адекватным ценам". "Заодно они своими глазами видели разницу между тем, что им про Белоруссию рассказывают польские СМИ, и тем, что есть на самом деле", отметила она, и "выводы напрашивались сами собой и не в пользу Варшавы".
"Поиграв сравнение своей "демократии" с придуманным "кровавым тоталитаризмом", польские власти перекрыли своим же гражданам возможность свободного передвижения. Такая вот "либерализьма", – с иронией оценила действия польских властей представитель МИД РФ.
Мария Захарова, Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ), Россия, Польша, Политика, Новости, Белоруссия
 
