В Польше сделали заявление о нарушении воздушного пространства

В Польше сделали заявление о нарушении воздушного пространства

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Польши не обнаружили подтверждений нарушения воздушного пространства беспилотниками в субботу, из-за чего в небо поднимались самолеты ВВС. Об том сообщило оперативное командование родов вооруженных сил страны в социальной сети Х.По информации ведомства, в связи с военной активностью 13 сентября были приняты все доступные меры для подтверждения показаний радиолокационных систем о возможном нарушении воздушного пространства Польши.Военные заявили, что записи систем могли быть связаны с погодными условиями, отметив, что аналогичная ситуация произошла вчера в Румынии, где также были зафиксированы показания РЛС и задействована система ПВО.Накануне вечером польские военные для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши подняли в небо авиацию из-за активности БПЛА в приграничных районах Украины, об этом сообщило оперативное командование родов вооруженных сил. Уточнялось, что в небе действуют польские и союзные самолеты, а на земле наземные в максимальную степень боеготовности приведены системы ПВО и радиолокационной разведки.В тот же день госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Соединенные Штаты по мере поступления фактов об инциденте с дронами в Польше проведут консультации с партнерами по НАТО до принятия конкретных решений.Днем ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что не собирается никого защищать в ситуации с дронами в Польше, но инцидент с беспилотниками мог быть ошибкой.В ночь на среду, 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о беспрецедентных нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и созвал экстренное совещание министров. Он рассказал, что военные применили вооружение против объектов.Также в министерстве национальной обороны Польши сообщили о проведении операции по нейтрализации дронов. По информации военных, из-за реальной угрозы в воздух поднимали самолеты, а на земле подготовили системы ПВО. Воздушное пространство над частью Польши, в том числе над Варшавой, закрывали на время проведения операции.В Минобороны РФ, комментируя инцидент, отметили, что объекты для поражения на территории Польши в ходе массированного удара российских войск по предприятиям украинского ВПК не планировались. При этом в военном ведомстве России подчеркнули, что максимальная дальность полета БПЛА, применяемых для ударов, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что показал налет дронов на Польшу – мнениеКиев и Варшава обсудили производство дальнобойных баллистических ракетРоссия призывает Польшу пересмотреть решение о границе с Белоруссией

