Рейтинг@Mail.ru
Киев и Варшава обсудили производство дальнобойных баллистических ракет - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250912/kiev-i-varshava-obsudili-proizvodstvo-dalnoboynykh-ballisticheskikh-raket-1149408641.html
Киев и Варшава обсудили производство дальнобойных баллистических ракет
Киев и Варшава обсудили производство дальнобойных баллистических ракет - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Киев и Варшава обсудили производство дальнобойных баллистических ракет
Власти Украины в Киеве обсудили с вице-премьером – министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским инцидент с дронами над Польской республикой и давление... РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T20:32
2025-09-12T20:32
новости
украина
польша
владимир зеленский
радослав сикорский
денис шмыгаль
дальнобойное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0c/1149409462_0:0:1156:650_1920x0_80_0_0_ddebdddbc9ae9dd9b592eee1e3665d46.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Власти Украины в Киеве обсудили с вице-премьером – министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским инцидент с дронами над Польской республикой и давление на Россию, которая якобы "угрожает всем странам Европы". Об этом сообщили глава украинского режима Владимир Зеленский и министр обороны Украины Денис Шмыгаль.Кроме того, по его словам, в ходе встречи обсуждалось совместное оборонное производство и членство Украины в Евросоюзе, программа SAFE и возможности использовать средства на производство дронов-перехватчиков.Киев выделил землю немецкому оборонному концерну для строительства заводаМинистр обороны Украины Шмыгаль уточнил, что украинская и польская делегации, обсуждая усиление оборонного сотрудничества, говорили о возможности совместно перехватывать воздушные цели и запускать на территории Украины совместные предприятия в рамках проектов Build in Ukraine и Build with Ukraine.Также, по словам Шмыгаля, Украина готова делиться с союзниками своим опытом борьбы с дронами и обмениваться технологиями, при этом Польша заинтересована в совместном производстве дронов и дальнобойных средств, в частности, баллистических ракет, заявил украинский министр.Накануне депутат Госдумы РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в эфире радио "Спутник в Крыму" привел несколько аргументов в пользу своего мнения о том, что появление беспилотников над Польшей – спланированная провокация против России, которую готовили в том числе Киев и Варшава.Инцидент с беспилотниками в небе над ПольшейВ ночь на среду, 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о беспрецедентных нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и созвал экстренное совещание министров. Он рассказал, что военные "применили вооружение против объектов".В министерстве национальной обороны Польши сообщили о проведении операции по нейтрализации дронов. По информации военных, из-за "реальной угрозы" в небо поднимали самолеты, а на земле привели в боеготовность системы ПВО. Воздушное пространство над частью страны, в том числе над Варшавой, на время проведения операции закрывали.В Минобороны РФ, комментируя инцидент, заявили, что объекты для поражения на территории Польши в ходе массированного удара российских войск по предприятиям украинского ВПК не планировались. При этом в военном ведомстве России подчеркнули, что максимальная дальность полета БПЛА, применяемых для ударов, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия призывает Польшу пересмотреть решение о границе с БелоруссиейГермания усилит военное присутствие на восточных границах НАТО Франция передаст Украине истребители Mirage – Шмыгаль
украина
польша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0c/1149409462_202:0:1069:650_1920x0_80_0_0_3ae91f9a0461bd5da1131124d03e56a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, украина, польша, владимир зеленский, радослав сикорский, денис шмыгаль, дальнобойное оружие
Киев и Варшава обсудили производство дальнобойных баллистических ракет

Производство дальнобойных баллистических ракет обсудили в Киеве

20:32 12.09.2025
 
© Денис ШмыгальВстреча киевских и польских властей
Встреча киевских и польских властей
© Денис Шмыгаль
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Власти Украины в Киеве обсудили с вице-премьером – министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским инцидент с дронами над Польской республикой и давление на Россию, которая якобы "угрожает всем странам Европы". Об этом сообщили глава украинского режима Владимир Зеленский и министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
"Провел встречу с вице-премьер-министром – министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Говорили о нападении русских дронов на Польшу... Отдельно обсудили давление на Россию", – сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, в ходе встречи обсуждалось совместное оборонное производство и членство Украины в Евросоюзе, программа SAFE и возможности использовать средства на производство дронов-перехватчиков.
Киев выделил землю немецкому оборонному концерну для строительства завода
Министр обороны Украины Шмыгаль уточнил, что украинская и польская делегации, обсуждая усиление оборонного сотрудничества, говорили о возможности совместно перехватывать воздушные цели и запускать на территории Украины совместные предприятия в рамках проектов Build in Ukraine и Build with Ukraine.
Также, по словам Шмыгаля, Украина готова делиться с союзниками своим опытом борьбы с дронами и обмениваться технологиями, при этом Польша заинтересована в совместном производстве дронов и дальнобойных средств, в частности, баллистических ракет, заявил украинский министр.
"Россия избрала стратегию эскалации гибридной агрессии, угрожая всем странам Европы. Поэтому мы ищем общие решения, которые повысят обороноспособность как Украины, так и ее европейских партнеров", – написал он в Telegram-канале по итогу встречи.
Накануне депутат Госдумы РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в эфире радио "Спутник в Крыму" привел несколько аргументов в пользу своего мнения о том, что появление беспилотников над Польшей – спланированная провокация против России, которую готовили в том числе Киев и Варшава.

Инцидент с беспилотниками в небе над Польшей

В ночь на среду, 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о беспрецедентных нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и созвал экстренное совещание министров. Он рассказал, что военные "применили вооружение против объектов".
В министерстве национальной обороны Польши сообщили о проведении операции по нейтрализации дронов. По информации военных, из-за "реальной угрозы" в небо поднимали самолеты, а на земле привели в боеготовность системы ПВО. Воздушное пространство над частью страны, в том числе над Варшавой, на время проведения операции закрывали.
В Минобороны РФ, комментируя инцидент, заявили, что объекты для поражения на территории Польши в ходе массированного удара российских войск по предприятиям украинского ВПК не планировались. При этом в военном ведомстве России подчеркнули, что максимальная дальность полета БПЛА, применяемых для ударов, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия призывает Польшу пересмотреть решение о границе с Белоруссией
Германия усилит военное присутствие на восточных границах НАТО
Франция передаст Украине истребители Mirage – Шмыгаль
 
НовостиУкраинаПольшаВладимир ЗеленскийРадослав СикорскийДенис ШмыгальДальнобойное оружие
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:32Киев и Варшава обсудили производство дальнобойных баллистических ракет
20:11Циклон вступит в схватку с антициклоном: погода в Крыму на выходных
19:51Трое подростков на питбайках врезались в бетономешалку – один погиб
19:25Увеличилось количество погибших при обрыве канатной дороги на Эльбрусе
19:10ВТБ: Снижение ключевой ставки способствует спросу на розничные кредиты
18:52В Евпатории иномарка сбила восьмилетнего ребенка
18:35Шахматы на льду: как развивают керлинг в Керчи
18:16На Эльбрусе завершили спасательные работы после обрыва канатной дороги
18:02Праздник урожая и дружбы: Крым отмечает девятый фестиваль "Обжинки"
17:43Шестидневный магнитный шторм обрушится на Землю – когда ждать пика
17:19Крымский мост сейчас - обстановка и многокилометровые очереди
17:07Обрыв канатной дороги на Эльбрусе – что известно о пострадавших
16:37В МИД России обратились к гражданам Украины
16:16Инфляция снижается: что будет дальше с ключевой ставкой – ответ ЦБ
16:03Канатная дорога оборвалась на Эльбрусе - есть погибшие
15:46С оружием в руках: что ждет США после убийства Чарли Кирка – мнение
15:22Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан
15:13"Это наша обязанность": как в Севастополе выбирают губернатора
14:53Опыт со всего мира: в Крыму миндаль убирают уникальные комбайны
14:41Исполнительница песни "Матушка" попала в базу "Миротворца"
Лента новостейМолния