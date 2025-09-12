https://crimea.ria.ru/20250912/kiev-i-varshava-obsudili-proizvodstvo-dalnoboynykh-ballisticheskikh-raket-1149408641.html

Киев и Варшава обсудили производство дальнобойных баллистических ракет

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Власти Украины в Киеве обсудили с вице-премьером – министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским инцидент с дронами над Польской республикой и давление на Россию, которая якобы "угрожает всем странам Европы". Об этом сообщили глава украинского режима Владимир Зеленский и министр обороны Украины Денис Шмыгаль.Кроме того, по его словам, в ходе встречи обсуждалось совместное оборонное производство и членство Украины в Евросоюзе, программа SAFE и возможности использовать средства на производство дронов-перехватчиков.Киев выделил землю немецкому оборонному концерну для строительства заводаМинистр обороны Украины Шмыгаль уточнил, что украинская и польская делегации, обсуждая усиление оборонного сотрудничества, говорили о возможности совместно перехватывать воздушные цели и запускать на территории Украины совместные предприятия в рамках проектов Build in Ukraine и Build with Ukraine.Также, по словам Шмыгаля, Украина готова делиться с союзниками своим опытом борьбы с дронами и обмениваться технологиями, при этом Польша заинтересована в совместном производстве дронов и дальнобойных средств, в частности, баллистических ракет, заявил украинский министр.Накануне депутат Госдумы РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в эфире радио "Спутник в Крыму" привел несколько аргументов в пользу своего мнения о том, что появление беспилотников над Польшей – спланированная провокация против России, которую готовили в том числе Киев и Варшава.Инцидент с беспилотниками в небе над ПольшейВ ночь на среду, 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о беспрецедентных нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и созвал экстренное совещание министров. Он рассказал, что военные "применили вооружение против объектов".В министерстве национальной обороны Польши сообщили о проведении операции по нейтрализации дронов. По информации военных, из-за "реальной угрозы" в небо поднимали самолеты, а на земле привели в боеготовность системы ПВО. Воздушное пространство над частью страны, в том числе над Варшавой, на время проведения операции закрывали.В Минобороны РФ, комментируя инцидент, заявили, что объекты для поражения на территории Польши в ходе массированного удара российских войск по предприятиям украинского ВПК не планировались. При этом в военном ведомстве России подчеркнули, что максимальная дальность полета БПЛА, применяемых для ударов, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия призывает Польшу пересмотреть решение о границе с БелоруссиейГермания усилит военное присутствие на восточных границах НАТО Франция передаст Украине истребители Mirage – Шмыгаль

