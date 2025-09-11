https://crimea.ria.ru/20250911/kiev-vydelil-zemlyu-nemetskomu-oboronnomu-kontsernu-dlya-stroitelstva-zavoda-1149384964.html
Киев выделил землю немецкому оборонному концерну для строительства завода
Киев выделил землю немецкому оборонному концерну для строительства завода - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Киев выделил землю немецкому оборонному концерну для строительства завода
Украина выделила крупнейшей оборонной компании Германии Rheinmetall землю под строительство завода по производству боеприпасов для нужд своих сил обороны. Об... РИА Новости Крым, 11.09.2025
2025-09-11T22:54
2025-09-11T22:54
2025-09-11T22:55
новости
украина
германия
оружие
новости сво
денис шмыгаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0c/1126374308_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_6fdbe1e632827a4dff1e26840b56df2b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Украина выделила крупнейшей оборонной компании Германии Rheinmetall землю под строительство завода по производству боеприпасов для нужд своих сил обороны. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Украины Денис Шмыгаль.По его словам, таким образом стороны "финализовали процедуры по запуску нового совместного производства" с момента, как во время последнего разговора обсуждали это с руководителем немецкой Rheinmetall AG Армином Паппергером.Очередная встреча с ним, по словам Шмыгаля, состоялась на полях международной выставки-ярмарки вооружений Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference, которая проходит в эти дни в Лондоне.По словам Шмыгаля, с руководством крупнейшей оборонной компании Германии Киев уже наладил "эффективное сотрудничество по ряду направлений, таких как производство боеприпасов, бронетехники и решений в сфере ПВО". А в ходе состоявшейся в Англии встречи обсуждались "прочие важные вопросы". В частности, "развитие способностей по ремонту и производству бронетехники" и возможности "совместно развивать и совершенствовать решения, которые помогут нам более эффективно бороться с дронами противника".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Коалиция желающих" заявила о планах поставлять Киеву дальнобойные ракеты Германия усилит военное присутствие на восточных границах НАТО Франция передаст Украине истребители Mirage – Шмыгаль
украина
германия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0c/1126374308_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_875a500bac6c608520f19b12a122cb17.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, украина, германия, оружие, новости сво, денис шмыгаль
Киев выделил землю немецкому оборонному концерну для строительства завода
Украина выделила землю под завод Rheinmetall для производства боепипасов
22:54 11.09.2025 (обновлено: 22:55 11.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Украина выделила крупнейшей оборонной компании Германии Rheinmetall землю под строительство завода по производству боеприпасов для нужд своих сил обороны. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Украины Денис Шмыгаль.
"9 сентября была выделена земля в безопасном регионе Украины, где будет построен новый завод по изготовлению снарядов Rheinmetall для нужд сил обороны", – сообщил украинский министр в своем Telegram-канале.
По его словам, таким образом стороны "финализовали процедуры по запуску нового совместного производства" с момента, как во время последнего разговора обсуждали это с руководителем немецкой Rheinmetall AG Армином Паппергером.
Очередная встреча с ним, по словам Шмыгаля, состоялась на полях международной выставки-ярмарки вооружений Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference, которая проходит в эти дни в Лондоне.
По словам Шмыгаля, с руководством крупнейшей оборонной компании Германии Киев уже наладил "эффективное сотрудничество по ряду направлений, таких как производство боеприпасов, бронетехники и решений в сфере ПВО". А в ходе состоявшейся в Англии встречи обсуждались "прочие важные вопросы". В частности, "развитие способностей по ремонту и производству бронетехники" и возможности "совместно развивать и совершенствовать решения, которые помогут нам более эффективно бороться с дронами противника".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: