2025-09-11T22:54
2025-09-11T22:55
новости
украина
германия
оружие
новости сво
денис шмыгаль
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Украина выделила крупнейшей оборонной компании Германии Rheinmetall землю под строительство завода по производству боеприпасов для нужд своих сил обороны. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Украины Денис Шмыгаль.По его словам, таким образом стороны "финализовали процедуры по запуску нового совместного производства" с момента, как во время последнего разговора обсуждали это с руководителем немецкой Rheinmetall AG Армином Паппергером.Очередная встреча с ним, по словам Шмыгаля, состоялась на полях международной выставки-ярмарки вооружений Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference, которая проходит в эти дни в Лондоне.По словам Шмыгаля, с руководством крупнейшей оборонной компании Германии Киев уже наладил "эффективное сотрудничество по ряду направлений, таких как производство боеприпасов, бронетехники и решений в сфере ПВО". А в ходе состоявшейся в Англии встречи обсуждались "прочие важные вопросы". В частности, "развитие способностей по ремонту и производству бронетехники" и возможности "совместно развивать и совершенствовать решения, которые помогут нам более эффективно бороться с дронами противника".
украина
германия
новости, украина, германия, оружие, новости сво, денис шмыгаль
Киев выделил землю немецкому оборонному концерну для строительства завода

22:54 11.09.2025 (обновлено: 22:55 11.09.2025)
 
© ATTILA KISBENEDEK / AFPБоевой танк Leopard 2/A4
Боевой танк Leopard 2/A4
© ATTILA KISBENEDEK / AFP
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Украина выделила крупнейшей оборонной компании Германии Rheinmetall землю под строительство завода по производству боеприпасов для нужд своих сил обороны. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Украины Денис Шмыгаль.

"9 сентября была выделена земля в безопасном регионе Украины, где будет построен новый завод по изготовлению снарядов Rheinmetall для нужд сил обороны", – сообщил украинский министр в своем Telegram-канале.

По его словам, таким образом стороны "финализовали процедуры по запуску нового совместного производства" с момента, как во время последнего разговора обсуждали это с руководителем немецкой Rheinmetall AG Армином Паппергером.
Очередная встреча с ним, по словам Шмыгаля, состоялась на полях международной выставки-ярмарки вооружений Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference, которая проходит в эти дни в Лондоне.
По словам Шмыгаля, с руководством крупнейшей оборонной компании Германии Киев уже наладил "эффективное сотрудничество по ряду направлений, таких как производство боеприпасов, бронетехники и решений в сфере ПВО". А в ходе состоявшейся в Англии встречи обсуждались "прочие важные вопросы". В частности, "развитие способностей по ремонту и производству бронетехники" и возможности "совместно развивать и совершенствовать решения, которые помогут нам более эффективно бороться с дронами противника".
НовостиУкраинаГерманияОружиеНовости СВОДенис Шмыгаль
 
