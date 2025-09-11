https://crimea.ria.ru/20250911/kiev-vydelil-zemlyu-nemetskomu-oboronnomu-kontsernu-dlya-stroitelstva-zavoda-1149384964.html

Киев выделил землю немецкому оборонному концерну для строительства завода

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Украина выделила крупнейшей оборонной компании Германии Rheinmetall землю под строительство завода по производству боеприпасов для нужд своих сил обороны. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Украины Денис Шмыгаль.По его словам, таким образом стороны "финализовали процедуры по запуску нового совместного производства" с момента, как во время последнего разговора обсуждали это с руководителем немецкой Rheinmetall AG Армином Паппергером.Очередная встреча с ним, по словам Шмыгаля, состоялась на полях международной выставки-ярмарки вооружений Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference, которая проходит в эти дни в Лондоне.По словам Шмыгаля, с руководством крупнейшей оборонной компании Германии Киев уже наладил "эффективное сотрудничество по ряду направлений, таких как производство боеприпасов, бронетехники и решений в сфере ПВО". А в ходе состоявшейся в Англии встречи обсуждались "прочие важные вопросы". В частности, "развитие способностей по ремонту и производству бронетехники" и возможности "совместно развивать и совершенствовать решения, которые помогут нам более эффективно бороться с дронами противника".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Коалиция желающих" заявила о планах поставлять Киеву дальнобойные ракеты Германия усилит военное присутствие на восточных границах НАТО Франция передаст Украине истребители Mirage – Шмыгаль

