Польша решила открыть границу с Белоруссией - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Польша решила открыть границу с Белоруссией
Польша решила открыть границу с Белоруссией - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Польша решила открыть границу с Белоруссией
Польский премьер Дональд Туск, открывая заседание кабмина страны, заявил, что Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь со среды на... РИА Новости Крым, 23.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Польский премьер Дональд Туск, открывая заседание кабмина страны, заявил, что Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь со среды на четверг.Премьер добавил, что граница будет открыта в полночь со среды на четверг.Власти Польши ранее приняли решение закрыть с 12 сентября все пункты пропуска на границе с Белоруссией. Как указали в МИД России, формальным поводом закрыть все пункты пропуска, включая автомобильные и железнодорожные, Варшава объявила российско-белорусские военные учения.Председатель совета национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что в интересах Польши открыть границу с Белоруссией по окончании военных учений "Запад-2025", поскольку это вопрос экономики.
польша, белоруссия, граница, дональд туск, новости, политика, в мире
Польша решила открыть границу с Белоруссией

Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией

15:28 23.09.2025 (обновлено: 17:42 23.09.2025)
 
 / Перейти в фотобанкФлаг Республики Польши
Флаг Республики Польши
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Польский премьер Дональд Туск, открывая заседание кабмина страны, заявил, что Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь со среды на четверг.
"Мы с министром внутренних дел и администрацией приняли решение об открытии вновь пунктов пропуска с Белоруссией. Решение он подпишет сегодня", – цитирует Туска РИА Новости.
Премьер добавил, что граница будет открыта в полночь со среды на четверг.
Власти Польши ранее приняли решение закрыть с 12 сентября все пункты пропуска на границе с Белоруссией. Как указали в МИД России, формальным поводом закрыть все пункты пропуска, включая автомобильные и железнодорожные, Варшава объявила российско-белорусские военные учения.
Председатель совета национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что в интересах Польши открыть границу с Белоруссией по окончании военных учений "Запад-2025", поскольку это вопрос экономики.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия призывает Польшу пересмотреть решение о границе с Белоруссией
Товарооборот России и Беларуси вырос в 1,8 раза за пять лет
Военные РФ и Беларуси отработали применение ядерного оружия и "Орешника"
 
ПольшаБелоруссияГраницаДональд ТускНовостиПолитикаВ мире
 
