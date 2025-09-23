https://crimea.ria.ru/20250923/polsha-otkryla-granitsu-s-belorussiey-1149657549.html
Польша решила открыть границу с Белоруссией
Польша решила открыть границу с Белоруссией
2025-09-23T15:28
2025-09-23T15:28
2025-09-23T17:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Польский премьер Дональд Туск, открывая заседание кабмина страны, заявил, что Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь со среды на четверг.Премьер добавил, что граница будет открыта в полночь со среды на четверг.Власти Польши ранее приняли решение закрыть с 12 сентября все пункты пропуска на границе с Белоруссией. Как указали в МИД России, формальным поводом закрыть все пункты пропуска, включая автомобильные и железнодорожные, Варшава объявила российско-белорусские военные учения.Председатель совета национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что в интересах Польши открыть границу с Белоруссией по окончании военных учений "Запад-2025", поскольку это вопрос экономики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия призывает Польшу пересмотреть решение о границе с БелоруссиейТоварооборот России и Беларуси вырос в 1,8 раза за пять летВоенные РФ и Беларуси отработали применение ядерного оружия и "Орешника"
15:28 23.09.2025 (обновлено: 17:42 23.09.2025)