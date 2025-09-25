https://crimea.ria.ru/20250925/krymskiy-most-vyezda-s-poluostrova-pridetsya-zhdat-neskolko-chasov-1149737175.html

Крымский мост: выезда с полуострова придется ждать несколько часов

Крымский мост: выезда с полуострова придется ждать несколько часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста вечером в четверг выезда с полуострова ждут более 700 машин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Кубани проезд свободен.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Всю самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь>>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вышел в лидеры по популярности у автопутешественниковВ Крыму первый отель получил сертификат Роскачества на отдых с животнымиКак зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение

