Путин назвал трассу "Таврида" вокруг Азовского моря современной

"Таврида" в районе Азовского кольца будет современной и хорошей трассой – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Участок трассы "Таврида" в районе Азовского транспортного кольца будет отвечать самым высоким современным стандартам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду во время встречи с главой Запорожской области Евгением Балицким.
"Это будет хорошая, современная трасса", – убежден президент.
Балицкий напомнил, что четырехполосная трасса соединит сообщением Крым и новые регионы России.
"Сейчас вокруг нашего Азовского моря, которое наше внутреннее уже, заложена и будет построена четырехполосная "Таврида", которая обеспечит сообщение с Крымом, Херсоном, Запорожской областью и будет давать развитие", – сказал в рамках встречи Балицкий.
Балицкий также озвучил общий объем дорожного строительства в Запорожской области. По его словам, в регионе уже построено больше тысячи километров дорог. В текущем году на эти цели заложено восемь миллиардов рублей, в прошлом регион получил семь миллиардов.
"Такого не было вообще никогда. У нас ряд дрог были – направления. Потому что власть украинская не занималась совершенно этими вопросами. Сегодня дороги приводятся в соответствие", – констатировал губернатор.
В Азовское кольцо входят как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 "Дон" и "Таврида", а также Крымский мост. Направление соединит между собой Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосию, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов. Как отмечали в Росавтодоре, одна из ключевых задач проекта – расширить до четырех полос и реконструировать участки подведомственных трасс в составе кольца, а также построить обходы городов.
18 сентября глава кабмина России Михаил Мишустин отметил, на капитальный ремонт и расширение федеральной трассы "Новороссия" дополнительные направят 10 миллиардов рублей.
48 километров дорожного покрытия было уложено на маршруте Азовского дорожного кольца в рамках первого этапа работ, докладывал вице-премьер Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину летом.
