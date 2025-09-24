Путин назвал трассу "Таврида" вокруг Азовского моря современной

https://crimea.ria.ru/20250924/putin-nazval-trassu-tavrida-vokrug-azovskogo-morya-sovremennoy-1149686803.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Участок трассы "Таврида" в районе Азовского транспортного кольца будет отвечать самым высоким современным стандартам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду во время встречи с главой Запорожской области Евгением Балицким.Балицкий напомнил, что четырехполосная трасса соединит сообщением Крым и новые регионы России.Балицкий также озвучил общий объем дорожного строительства в Запорожской области. По его словам, в регионе уже построено больше тысячи километров дорог. В текущем году на эти цели заложено восемь миллиардов рублей, в прошлом регион получил семь миллиардов."Такого не было вообще никогда. У нас ряд дрог были – направления. Потому что власть украинская не занималась совершенно этими вопросами. Сегодня дороги приводятся в соответствие", – констатировал губернатор.В Азовское кольцо входят как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 "Дон" и "Таврида", а также Крымский мост. Направление соединит между собой Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосию, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов. Как отмечали в Росавтодоре, одна из ключевых задач проекта – расширить до четырех полос и реконструировать участки подведомственных трасс в составе кольца, а также построить обходы городов.18 сентября глава кабмина России Михаил Мишустин отметил, на капитальный ремонт и расширение федеральной трассы "Новороссия" дополнительные направят 10 миллиардов рублей.48 километров дорожного покрытия было уложено на маршруте Азовского дорожного кольца в рамках первого этапа работ, докладывал вице-премьер Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину летом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К морю без пробок: в Крыму открыт юго-восточный обход СимферополяНа границе Крыма с Херсонской областью в 5 раз ускорили досмотр автоНа сухопутном коридоре в Крым улучшили качество мобильной связи

