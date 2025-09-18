https://crimea.ria.ru/20250918/trassu-novorossiya-otremontiruyut-i-rasshiryat-do-chetyrekh-polos-1149536973.html
Трассу "Новороссия" отремонтируют и расширят до четырех полос
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Дополнительные 10 миллиардов рублей направят на капитальный ремонт и расширение федеральной трассы "Новороссия". Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства.Он напомнил, что дорога протянулась вдоль северного побережья Азовского моря, соединяя Ростов-на-Дону с Симферополем, и входит в маршрут "Азовское кольцо" – современную автомобильную дорогу вокруг Азовского моря.Мишустин уточнил, что дополнительное финансирование позволит расширить трассу до четырех полос, что повысит транспортную доступность региона и улучшит логистику между Крымом и материковой частью страны.Он отметил, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уже отремонтировано больше 6 тысяч километров автотрасс. Работы будут продолжены, чтобы к 2030 году эти регионы достигли общероссийского уровня по качеству жизни и инфраструктуры.Кроме того, в 2025 году на приведение региональных, межмуниципальных и местных дорог в нормативное состояние новым регионам было выделено около 20 миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в этом году отремонтируют 105 дорог и один мостРемонт дорог в Симферополе ведется по новым ГОСТамПовышение безопасности: трассу на Ай-Петри укрепляют
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Дополнительные 10 миллиардов рублей направят на капитальный ремонт и расширение федеральной трассы "Новороссия". Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства.
Он напомнил, что дорога протянулась вдоль северного побережья Азовского моря, соединяя Ростов-на-Дону с Симферополем, и входит в маршрут "Азовское кольцо" – современную автомобильную дорогу вокруг Азовского моря.
Мишустин уточнил, что дополнительное финансирование позволит расширить трассу до четырех полос, что повысит транспортную доступность региона и улучшит логистику между Крымом и материковой частью страны.
"Важно, чтобы запланированные работы были проведены качественно и в срок", – подчеркнул глава кабмина.
Он отметил, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уже отремонтировано больше 6 тысяч километров автотрасс. Работы будут продолжены, чтобы к 2030 году эти регионы достигли общероссийского уровня по качеству жизни и инфраструктуры.
Кроме того, в 2025 году на приведение региональных, межмуниципальных и местных дорог в нормативное состояние новым регионам было выделено около 20 миллиардов рублей.
