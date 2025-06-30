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Азовское дорожное кольцо: что сделано на первом этапе работ

Азовское дорожное кольцо: что сделано на первом этапе работ - РИА Новости Крым, 30.06.2025

Азовское дорожное кольцо: что сделано на первом этапе работ

348 километров дорожного покрытия уложено на маршруте Азовского дорожного кольца в рамках первого этапа работ. Об этом доложил вице-премьер Марат Хуснуллин в... РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T17:22

2025-06-30T17:22

2025-06-30T17:22

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мариуполь

азовское транспортное кольцо

транспорт

новые регионы россии

марат хуснуллин

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. 348 километров дорожного покрытия уложено на маршруте Азовского дорожного кольца в рамках первого этапа работ. Об этом доложил вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ с президентом России Владимиром Путиным.Сейчас на маршруте производятся работы по расширению дорожного полотна до четырех полос на участках с наиболее интенсивным движением, добавил вице-премьер."Уже от Ростовской области до Мариуполя доведено до четырех полос, приступили к обходу Мариуполя", – сказал он.В Азовское кольцо входят как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 "Дон" и "Таврида", а также Крымский мост. Направление соединит между собой Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосию, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов. Как отмечали в Росавтодоре, одна из ключевых задач проекта – расширить до четырех полос и реконструировать участки подведомственных трасс в составе кольца, а также построить обходы городов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работыНа Юге России построят и отремонтируют 780 км дорог за пять лет – ПутинКак транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в Крыму

ростовская область

мариуполь

азовское транспортное кольцо

новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ростовская область, мариуполь, азовское транспортное кольцо, транспорт, новые регионы россии, марат хуснуллин, владимир путин (политик)