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Азовское дорожное кольцо: что сделано на первом этапе работ - РИА Новости Крым, 30.06.2025
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Азовское дорожное кольцо: что сделано на первом этапе работ
Азовское дорожное кольцо: что сделано на первом этапе работ - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Азовское дорожное кольцо: что сделано на первом этапе работ
348 километров дорожного покрытия уложено на маршруте Азовского дорожного кольца в рамках первого этапа работ. Об этом доложил вице-премьер Марат Хуснуллин в... РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T17:22
2025-06-30T17:22
новости
ростовская область
мариуполь
азовское транспортное кольцо
транспорт
новые регионы россии
марат хуснуллин
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. 348 километров дорожного покрытия уложено на маршруте Азовского дорожного кольца в рамках первого этапа работ. Об этом доложил вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ с президентом России Владимиром Путиным.Сейчас на маршруте производятся работы по расширению дорожного полотна до четырех полос на участках с наиболее интенсивным движением, добавил вице-премьер."Уже от Ростовской области до Мариуполя доведено до четырех полос, приступили к обходу Мариуполя", – сказал он.В Азовское кольцо входят как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 "Дон" и "Таврида", а также Крымский мост. Направление соединит между собой Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосию, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов. Как отмечали в Росавтодоре, одна из ключевых задач проекта – расширить до четырех полос и реконструировать участки подведомственных трасс в составе кольца, а также построить обходы городов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работыНа Юге России построят и отремонтируют 780 км дорог за пять лет – ПутинКак транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в Крыму
ростовская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, ростовская область, мариуполь, азовское транспортное кольцо, транспорт, новые регионы россии, марат хуснуллин, владимир путин (политик)
Азовское дорожное кольцо: что сделано на первом этапе работ

На маршруте "Азовское кольцо" уложено 348 километров дорожного покрытия – Хуснуллин

17:22 30.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство дорог в Херсонской области
Строительство дорог в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. 348 километров дорожного покрытия уложено на маршруте Азовского дорожного кольца в рамках первого этапа работ. Об этом доложил вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ с президентом России Владимиром Путиным.

"В части нового маршрута Азовского кольца мы восстановили дорожное покрытие на участке новых регионов на территории 348 километров – это был первый этап работы", – проинформировал Хуснуллин.

Сейчас на маршруте производятся работы по расширению дорожного полотна до четырех полос на участках с наиболее интенсивным движением, добавил вице-премьер.
"Уже от Ростовской области до Мариуполя доведено до четырех полос, приступили к обходу Мариуполя", – сказал он.
В Азовское кольцо входят как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 "Дон" и "Таврида", а также Крымский мост. Направление соединит между собой Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосию, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов. Как отмечали в Росавтодоре, одна из ключевых задач проекта – расширить до четырех полос и реконструировать участки подведомственных трасс в составе кольца, а также построить обходы городов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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НовостиРостовская областьМариупольАзовское транспортное кольцоТранспортНовые регионы РоссииМарат ХуснуллинВладимир Путин (политик)
 
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