https://crimea.ria.ru/20250711/na-sukhoputnom-koridore-v-krym-uluchshili-kachestvo-mobilnoy-svyazi-1147883141.html

На сухопутном коридоре в Крым улучшили качество мобильной связи

На сухопутном коридоре в Крым улучшили качество мобильной связи - РИА Новости Крым, 11.07.2025

На сухопутном коридоре в Крым улучшили качество мобильной связи

Российский оператор "+7Телеком" расширил зону покрытия мобильной связи на сухопутном коридоре в Крым, проходящем через новые регионы. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T17:33

2025-07-11T17:33

2025-07-11T17:33

сухопутный коридор в крым

сухопутный маршрут в крым

мобильная связь

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Российский оператор "+7Телеком" расширил зону покрытия мобильной связи на сухопутном коридоре в Крым, проходящем через новые регионы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании, являющейся оператором мобильной связи ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.В частности, абоненты оператора на всем протяжении маршрута могут уверенно пользоваться навигацией, слушать онлайн-музыку, смотреть с детьми мультфильмы в дороге и без проблем звонить близким.Емкость мобильной сети "+7Телеком" была расширена на трассах Приазовское - Приморское, Мелитополь – Приазовье, Чонгар – Мелитополь, а также на автодороге Владимировка - село Новое в Запорожской области. Данные маршруты востребованы у местного населения, а также служат удобным сухопутным коридором к Азовскому морю и Крыму.Ранее первый замминистра транспорта республики Арсений Козловский в эфире радио "Спутник в Крыму" назвал сухопутный коридор в Крым идеальным маршрутом для поездки в Крым для туристов из Центральной России. По его словам, такой маршрут в сравнении с Крымским мостом позволит сэкономить время и бензин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост – как доехать на машине и пройти досмотрТрафик по Крымскому мосту: сколько машин ежедневно заезжают на полуостровАзовское дорожное кольцо: что сделано на первом этапе работ

новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым, мобильная связь, новые регионы россии, новости