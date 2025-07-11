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На сухопутном коридоре в Крым улучшили качество мобильной связи
На сухопутном коридоре в Крым улучшили качество мобильной связи - РИА Новости Крым, 11.07.2025
На сухопутном коридоре в Крым улучшили качество мобильной связи
Российский оператор "+7Телеком" расширил зону покрытия мобильной связи на сухопутном коридоре в Крым, проходящем через новые регионы. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T17:33
2025-07-11T17:33
2025-07-11T17:33
сухопутный коридор в крым
сухопутный маршрут в крым
мобильная связь
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Российский оператор "+7Телеком" расширил зону покрытия мобильной связи на сухопутном коридоре в Крым, проходящем через новые регионы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании, являющейся оператором мобильной связи ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.В частности, абоненты оператора на всем протяжении маршрута могут уверенно пользоваться навигацией, слушать онлайн-музыку, смотреть с детьми мультфильмы в дороге и без проблем звонить близким.Емкость мобильной сети "+7Телеком" была расширена на трассах Приазовское - Приморское, Мелитополь – Приазовье, Чонгар – Мелитополь, а также на автодороге Владимировка - село Новое в Запорожской области. Данные маршруты востребованы у местного населения, а также служат удобным сухопутным коридором к Азовскому морю и Крыму.Ранее первый замминистра транспорта республики Арсений Козловский в эфире радио "Спутник в Крыму" назвал сухопутный коридор в Крым идеальным маршрутом для поездки в Крым для туристов из Центральной России. По его словам, такой маршрут в сравнении с Крымским мостом позволит сэкономить время и бензин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост – как доехать на машине и пройти досмотрТрафик по Крымскому мосту: сколько машин ежедневно заезжают на полуостровАзовское дорожное кольцо: что сделано на первом этапе работ
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РИА Новости Крым
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сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым, мобильная связь, новые регионы россии, новости
На сухопутном коридоре в Крым улучшили качество мобильной связи
Зону покрытия мобильной связи на сухопутном коридоре в Крым существенно расширили
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Российский оператор "+7Телеком" расширил зону покрытия мобильной связи на сухопутном коридоре в Крым, проходящем через новые регионы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании, являющейся оператором мобильной связи ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
"Оператор связи "+7Телеком" существенно расширил зону покрытия на ключевых автодорогах Юга России, обеспечив устойчивой связью и доступом к мобильному интернету тех, кто направляется на отдых к морю", - говорится в сообщении.
В частности, абоненты оператора на всем протяжении маршрута могут уверенно пользоваться навигацией, слушать онлайн-музыку, смотреть с детьми мультфильмы в дороге и без проблем звонить близким.
Емкость мобильной сети "+7Телеком" была расширена на трассах Приазовское - Приморское, Мелитополь – Приазовье, Чонгар – Мелитополь, а также на автодороге Владимировка - село Новое в Запорожской области. Данные маршруты востребованы у местного населения, а также служат удобным сухопутным коридором к Азовскому морю и Крыму.
Ранее первый замминистра транспорта республики Арсений Козловский в эфире радио "Спутник в Крыму"
назвал сухопутный коридор в Крым идеальным маршрутом для поездки в Крым для туристов из Центральной России. По его словам, такой маршрут в сравнении с Крымским мостом позволит сэкономить время и бензин.
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