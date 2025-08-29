https://crimea.ria.ru/20250829/k-moryu-bez-probok-v-krymu-otkryt-yugo-vostochnyy-obkhod-simferopolya-1149071327.html

К морю без пробок: в Крыму открыт юго-восточный обход Симферополя

В Крыму открыли движение по автомобильной дороге в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное, передает корреспондент РИА Новости Крым.

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Крыму открыли движение по автомобильной дороге в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное, передает корреспондент РИА Новости Крым. С сегодняшнего дня движение транспорта запущено сразу по двум очередям новой трассы общей протяженностью 25,2 километра. Участок от Донского до Перевального составляет 9,4 километра. Его строительство потребовало применения сложных инженерных решений с учетом горного рельефа. Здесь построены транспортная развязка, два путепровода, две эстакады, водопропускные трубы и подпорные стены. Заместитель начальника строительного управления АО "ВАД" по проектированию Павел Шуршилин рассказал, что при возведении объекта применялись технологии, ранее опробованные на трассе "Таврида". По словам главы Крыма Сергея Аксенова, новая дорога отвечает всем современным международным стандартам и позволит значительно сократить время в пути до Южного берега."Я не засекал время прямо до Ялты (от Крымского моста – ред.), потому что сам не ехал. Но думаю, что ситуация комфортная… Сегодня другая совсем дорога, другое качество жизни… До Севастополя минут 35. А до Ялты пусть водители скажут, кто доедет, соблюдая правила, сколько это занимает времени", – сказал Аксенов.Он отметил, что на строительство было выделено 33 млрд рублей. Только за счет регистрации подрядной организации в регионе бюджет Крыма дополнительно получил до 4 млрд рублей налоговых поступлений.Обход Симферополя реализуется в рамках поручения президента России Владимира Путина и станет частью единого транспортного коридора к Черному морю. Проект предусматривает четыре этапа: две очереди обхода столицы Крыма, реконструкцию Ангарского перевала и строительство обхода Алушты.По словам специалистов, после завершения всего комплекса работ время пути от начала трассы "Таврида" до Южного берега в туристический сезон сократится почти на два часа.Работы на первом этапе компания завершила еще в прошлом году: было построено 15,8 км дороги от 191 км трассы "Таврида" у села Донское до села Заречное. Объект включал две транспортные развязки в разных уровнях, шесть путепроводов, мост через реку Малый Салгир, 52 водопропускные трубы и две площадки для отдыха.Скорость движения по обходу составит 90 километров в час. На объекте предусмотрены три транспортные развязки, две площадки отдыха на первом этапе объекта, а также пересечение для сельхозтехники и движения местных жителей через объекты разобщенных территорий. Также в границах населенных пунктов, через которые проходит трасса, будут установлены шумозащитные экраны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука - фото, видеоАзовское дорожное кольцо: что сделано на первом этапе работВ Крыму к 2030 году построят четыре съезда с трассы "Таврида" к морю

