https://crimea.ria.ru/20250528/v-krymu-postroyat-chetyre-sezda-s-trassy-tavrida-k-2030-godu-1146789148.html

В Крыму к 2030 году построят четыре съезда с трассы "Таврида" к морю

В Крыму к 2030 году построят четыре съезда с трассы "Таврида" к морю - РИА Новости Крым, 28.05.2025

В Крыму к 2030 году построят четыре съезда с трассы "Таврида" к морю

В Крыму до 2030 года будут построены четыре съезда к морю с трассы "Таврида" в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крыма и города... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T19:28

2025-05-28T19:28

2025-05-28T19:35

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. В Крыму до 2030 года будут построены четыре съезда к морю с трассы "Таврида" в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крыма и города Севастополя. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе пленарной сессии Форума дорожных инициатив в "Сириусе".Хуснуллин также сообщил, что в рамках развития дорожной сети Юга России до 2030 года основным приоритетом является строительство кольцевого маршрута вокруг Азовского моря протяженностью более 1300 километров.По его словам, до 2030 года планируется расширить эти дороги до четырех полос и сделать максимально удобными подъезды к этому кольцу.Трасса "Таврида" протяженностью 258,6 километров (Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь) является главной транспортной артерией Крыма. Четырехполосная дорога пересекает полуостров в самой широкой части и соединяет крупнейшие населенные пункты полуострова, обеспечивает транспортную доступность ключевых туристических, промышленных и административных районов, Крымского моста и аэропорта.Ее строительство стартовало в мае 2017 года. Движение по трассе открыто в августе 2020 года, но уже с 2018 года оно осуществлялось по двум полосам. Стоимость проекта превышает 140 миллиардов рублей. Дорога с асфальтобетонным покрытием проложена в обход крупных населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как продвигается строительство дороги на Судак в КрымуНа ямочный ремонт и обновление разметки на дорогах Крыма выделен миллиардКогда откроют участок новой четырехполосной дороги Алушта – Ялта

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