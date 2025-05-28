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В Крыму к 2030 году построят четыре съезда с трассы "Таврида" к морю - РИА Новости Крым, 28.05.2025
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В Крыму к 2030 году построят четыре съезда с трассы "Таврида" к морю
В Крыму к 2030 году построят четыре съезда с трассы "Таврида" к морю - РИА Новости Крым, 28.05.2025
В Крыму к 2030 году построят четыре съезда с трассы "Таврида" к морю
В Крыму до 2030 года будут построены четыре съезда к морю с трассы "Таврида" в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крыма и города... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T19:28
2025-05-28T19:35
марат хуснуллин
трасса таврида
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. В Крыму до 2030 года будут построены четыре съезда к морю с трассы "Таврида" в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крыма и города Севастополя. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе пленарной сессии Форума дорожных инициатив в "Сириусе".Хуснуллин также сообщил, что в рамках развития дорожной сети Юга России до 2030 года основным приоритетом является строительство кольцевого маршрута вокруг Азовского моря протяженностью более 1300 километров.По его словам, до 2030 года планируется расширить эти дороги до четырех полос и сделать максимально удобными подъезды к этому кольцу.Трасса "Таврида" протяженностью 258,6 километров (Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь) является главной транспортной артерией Крыма. Четырехполосная дорога пересекает полуостров в самой широкой части и соединяет крупнейшие населенные пункты полуострова, обеспечивает транспортную доступность ключевых туристических, промышленных и административных районов, Крымского моста и аэропорта.Ее строительство стартовало в мае 2017 года. Движение по трассе открыто в августе 2020 года, но уже с 2018 года оно осуществлялось по двум полосам. Стоимость проекта превышает 140 миллиардов рублей. Дорога с асфальтобетонным покрытием проложена в обход крупных населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как продвигается строительство дороги на Судак в КрымуНа ямочный ремонт и обновление разметки на дорогах Крыма выделен миллиардКогда откроют участок новой четырехполосной дороги Алушта – Ялта
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марат хуснуллин, трасса таврида, новости, новости крыма, крым, крым курортный, азовское море, черное море, ремонт и строительство дорог в крыму, мариуполь, джанкой
В Крыму к 2030 году построят четыре съезда с трассы "Таврида" к морю

В Крыму до 2030 года построят четыре съезда с трассы "Таврида" к морю – Хуснуллин

19:28 28.05.2025 (обновлено: 19:35 28.05.2025)
 
© Пресс-служба ВАДТрасса "Таврида"
Трасса Таврида
© Пресс-служба ВАД
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. В Крыму до 2030 года будут построены четыре съезда к морю с трассы "Таврида" в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крыма и города Севастополя. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе пленарной сессии Форума дорожных инициатив в "Сириусе".

"Мы продолжаем работу по съездам с дороги "Таврида" в Крыму. У нас четыре съезда запланированы. Они до 2030 года предусмотрены в программе развития Севастополя и Крыма", сказал он.

Хуснуллин также сообщил, что в рамках развития дорожной сети Юга России до 2030 года основным приоритетом является строительство кольцевого маршрута вокруг Азовского моря протяженностью более 1300 километров.
По его словам, до 2030 года планируется расширить эти дороги до четырех полос и сделать максимально удобными подъезды к этому кольцу.
"Благодаря этим работам время движения по "Азовскому кольцу" сократится на пять часов и в три раза увеличится пропускная способность. Для этого нужно будет построить обходы городов, в частности, Мариуполя и Джанкоя, провести все дороги в нормативное состояние", – отметил вице-премьер РФ.
Трасса "Таврида" протяженностью 258,6 километров (Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь) является главной транспортной артерией Крыма. Четырехполосная дорога пересекает полуостров в самой широкой части и соединяет крупнейшие населенные пункты полуострова, обеспечивает транспортную доступность ключевых туристических, промышленных и административных районов, Крымского моста и аэропорта.
Ее строительство стартовало в мае 2017 года. Движение по трассе открыто в августе 2020 года, но уже с 2018 года оно осуществлялось по двум полосам. Стоимость проекта превышает 140 миллиардов рублей. Дорога с асфальтобетонным покрытием проложена в обход крупных населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками.
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