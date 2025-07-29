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На границе Крыма с Херсонской областью в 5 раз ускорили досмотр авто - РИА Новости Крым, 29.07.2025
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На границе Крыма с Херсонской областью в 5 раз ускорили досмотр авто
На границе Крыма с Херсонской областью в 5 раз ускорили досмотр авто - РИА Новости Крым, 29.07.2025
На границе Крыма с Херсонской областью в 5 раз ускорили досмотр авто
Почти 100 тысяч легковых автомобилей прошли сканирование на пунктах пропуска Джанкой и Армянск на границе Крыма с Херсонской областью с апреля 2025 года. Об... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T13:29
2025-07-29T13:22
крым
херсонская область
граница
новости крыма
новые регионы россии
джанкой
армянск
логистика
сухопутный коридор в крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Почти 100 тысяч легковых автомобилей прошли сканирование на пунктах пропуска Джанкой и Армянск на границе Крыма с Херсонской областью с апреля 2025 года. Об этом сообщили в Минтрансе России.В министерстве рассказали, что современные потоковые инспекционно-досмотровые комплексы позволяют проводить проверку транспорта без выхода водителя из автомобиля. Сканирование выполняется непрерывно, не требует остановки движения и полностью безопасно для человека.Если система не фиксирует рисков и признаков перевозки запрещенных предметов, то физический досмотр не проводится, добавили в профильном министрестве.Сканеры на пунктах пропуска в Джанкое и Армянске установили в апреле этого года. Тогда же в пресс-службе Минтранса РФ заявили, что такие же комплексы могут появиться в пунктах пропуска на границе Ростовской области и ДНРСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На сухопутном коридоре в Крым улучшили качество мобильной связиАзовское дорожное кольцо: что сделано на первом этапе работПлатная трасса Краснодар - Крымский мост: что нужно знать
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РИА Новости Крым
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96
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крым, херсонская область, граница, новости крыма, новые регионы россии, джанкой, армянск, логистика, сухопутный коридор в крым
На границе Крыма с Херсонской областью в 5 раз ускорили досмотр авто

На границе Крыма с Херсонской областью 100 тысяч авто прошли ускоренный досмотр на сканере

13:29 29.07.2025
 
© Минтранс РоссииСканер на границе Крыма и Херсонской области
Сканер на границе Крыма и Херсонской области
© Минтранс России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Почти 100 тысяч легковых автомобилей прошли сканирование на пунктах пропуска Джанкой и Армянск на границе Крыма с Херсонской областью с апреля 2025 года. Об этом сообщили в Минтрансе России.
В министерстве рассказали, что современные потоковые инспекционно-досмотровые комплексы позволяют проводить проверку транспорта без выхода водителя из автомобиля. Сканирование выполняется непрерывно, не требует остановки движения и полностью безопасно для человека.

"В результате время проверки легковых автомобилей сократилось в пять раз. Это особенно важно в пиковый туристический сезон", – подчеркнули в Минтрансе.

Если система не фиксирует рисков и признаков перевозки запрещенных предметов, то физический досмотр не проводится, добавили в профильном министрестве.
Сканеры на пунктах пропуска в Джанкое и Армянске установили в апреле этого года. Тогда же в пресс-службе Минтранса РФ заявили, что такие же комплексы могут появиться в пунктах пропуска на границе Ростовской области и ДНР
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КрымХерсонская областьГраницаНовости КрымаНовые регионы РоссииДжанкойАрмянскЛогистикаСухопутный коридор в Крым
 
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