https://crimea.ria.ru/20250729/na-granitse-kryma-s-khersonskoy-oblastyu-v-5-raz-uskorili-dosmotr-avto-1148320209.html

На границе Крыма с Херсонской областью в 5 раз ускорили досмотр авто

На границе Крыма с Херсонской областью в 5 раз ускорили досмотр авто - РИА Новости Крым, 29.07.2025

На границе Крыма с Херсонской областью в 5 раз ускорили досмотр авто

Почти 100 тысяч легковых автомобилей прошли сканирование на пунктах пропуска Джанкой и Армянск на границе Крыма с Херсонской областью с апреля 2025 года. Об... РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T13:29

2025-07-29T13:29

2025-07-29T13:22

крым

херсонская область

граница

новости крыма

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джанкой

армянск

логистика

сухопутный коридор в крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Почти 100 тысяч легковых автомобилей прошли сканирование на пунктах пропуска Джанкой и Армянск на границе Крыма с Херсонской областью с апреля 2025 года. Об этом сообщили в Минтрансе России.В министерстве рассказали, что современные потоковые инспекционно-досмотровые комплексы позволяют проводить проверку транспорта без выхода водителя из автомобиля. Сканирование выполняется непрерывно, не требует остановки движения и полностью безопасно для человека.Если система не фиксирует рисков и признаков перевозки запрещенных предметов, то физический досмотр не проводится, добавили в профильном министрестве.Сканеры на пунктах пропуска в Джанкое и Армянске установили в апреле этого года. Тогда же в пресс-службе Минтранса РФ заявили, что такие же комплексы могут появиться в пунктах пропуска на границе Ростовской области и ДНРСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На сухопутном коридоре в Крым улучшили качество мобильной связиАзовское дорожное кольцо: что сделано на первом этапе работПлатная трасса Краснодар - Крымский мост: что нужно знать

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, херсонская область, граница, новости крыма, новые регионы россии, джанкой, армянск, логистика, сухопутный коридор в крым