Как в Севастополе готовят учеников и родителей к итоговой аттестации

24.09.2025

В Севастополе продолжат совершенствовать процесс подготовки к проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) с участием родителей и психологов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжат совершенствовать процесс подготовки к проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) с участием родителей и психологов. Об этом сообщил директор департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.По его словам, при подготовке к ГИА специалисты из системы образования Севастополя максимально открыты для диалога с родителями выпускников.Он рассказал также, что у родителей севастопольских выпускников теперь есть возможность самим сдать государственный экзамен по всем правилам, как этого требуют от их детей."То есть полностью пройти его, начиная от входа в пункт проведения с предъявлением документов и до написания непосредственно самого экзамена по тем же контрольно-измерительным материалам, просто предыдущих лет, которые использовали ребята", – уточнил Кривонос.По его мнению, очень важным проект является еще и потому, что родители проходящих аттестацию школьников понимают, почему ГИА не следует отменять."Они видят, что та "накачка", которая, скажем так, от недоброжелателей идет о том, чтобы оспорить это все, не принимать это – на самом деле все не так. Все очень доброжелательно, и очень комфортная создается атмосфера для ребят", – сказал спикер.Создавать такие условия помогает подготовка и детей, и родителей с привлечением психологов к работе в преддверии ГИА, заметил глава регионального департамента образования и науки."Мы подключаем и психологов – они работают с ребятами и с родителями. Поэтому этот опыт будем продолжать: он приносит результат", – подытожил Кривонос.Рекорды конкурсов и спроса: итоги вступительной кампании в вузы КрымаРанее министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик сообщала, что в Крыму на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) были зарегистрированы 8855 выпускников 11-х классов, а основной государственный экзамен (ОГЭ) сдают 22 596 выпускников девятых классов.В Севастополе под руководством главы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзора Музаева состоялся Межрегиональный семинар-совещание "Об эффективных мерах интеграции воссоединенных субъектов РФ в российскую систему образования". Участие в мероприятии приняли представители региональных органов власти в сфере образования Севастополя, Республики Крым, Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как прошел основной период ЕГЭ-2025Кравцов в Севастополе призвал усилить целевое обучение педагоговКрым поможет интеграции новых регионов в систему образования РФ

