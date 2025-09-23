https://crimea.ria.ru/20250923/krym-pomozhet-integratsii-novykh-regionov-v-sistemu-obrazovaniya-rf-1149652075.html
Крым поможет интеграции новых регионов в систему образования РФ
Крым поможет интеграции новых регионов в систему образования РФ - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Крым поможет интеграции новых регионов в систему образования РФ
У Республики Крым и Севастополя есть прекрасный, хоть и непростой опыт интеграции в российскую систему образования, который могут использовать четыре новых...
Крым поможет интеграции новых регионов в систему образования РФ
Глава Рособрнадзора Музаев в Севастополе оценил роль Крыма в интеграции новых регионов РФ
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. У Республики Крым и Севастополя есть прекрасный, хоть и непростой опыт интеграции в российскую систему образования, который могут использовать четыре новых субъекта России для скорейшего повышения качества своей работы. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, прибывший в Севастополь для проведения межрегионального тематического семинара-совещания.
По словам Музаева, с 2022 года прошел достаточный отрезок времени для того, чтобы делать определенные выводы, видя, как новые субъекты интегрируются в общеобразовательное пространство России и какие у них есть проблемы.
"Войти в образовательное пространство – понятно, это самая главная, глобальная цель. Спокойно, без каких-то стресс-тестов, – сказал Музаев. - Буквально через несколько лет итоговая аттестация в виде ОГЭ в 9-х классах и ЕГЭ. Она рано или поздно станет обязательной. И здесь тоже должен быть плавный переход. И нам надо всем понять, в каком году мы уже окончательно перейдем на общероссийский стандарт".
Он подчеркнул, что в России уже есть прекрасный опыт Республики Крым и Севастополя, которые успешно, хоть и не без трудностей, интегрировались в российскую систему образования и могут этим опытом поделиться.
"Так как они намного раньше прошли на самом деле непростой путь в образовании, то это прекрасная возможность рассказать четырем субъектам о тех подводных камнях, секретах, которые они могли бы использовать в своей работе. И это бы позитивно повлияло на качество образования в четырех субъектах Российской Федерации", – сказал Музаев.
Так, в частности, важной задачей является лицензирование и аккредитация образовательных организаций –"очень тяжелый и долгий процесс, Республика Крым и Севастополь подтверждают это ", отметил он.
По его словам, пока в новых регионах РФ, как и когда-то в Крыму и Севастополе, лицензирование и аккредитация временная у всех образовательных организаций.
"Конечно, правительство всегда пойдет навстречу, продлит эти списки. Но в конце концов всем образовательным организациям нужно будет получать постоянно действующие документы", – добавил Музаев.
Он отметил, что Крым и Севастополь смогли пройти этот путь за пять лет, причем обстановка в этих двух субъектах Российской Федерации на тот момент была куда более благоприятной, чем есть сейчас в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях России.
"Мы прекрасно понимаем, в каких условиях сейчас находятся субъекты (воссоединенные – ред.), что идет постоянное давление, не только военное, так скажем, но и психологическое", – заметил Музаев.
Тем не менее готовиться к переходу четырем историческим регионам РФ надо уже сейчас, чтобы потом это не происходило в одночасье и "не отвлекало работников от их главной цели – давать качественное образование" детям.
"Если мы говорим об итоговой аттестации всех уровней, то Республика Крым и Севастополь через пять лет к этому пришли. Что касается лицензирования и аккредитации, был ряд проблем, небольшое количество учреждений еще несколько лет у нас находились в состоянии не аккредитованных и не лицензированных", – напомнил Музаев.
"И, я думаю, здесь примерно рамки по годам такие же. Но, возможно, чуть-чуть дольше", – сказал Музаев. Думаю, от пяти до семи лет, если говорить о процессах, связанных с документами", – спрогнозировал он развитие ситуации в новых регионах.
В то же время, если говорить непосредственно о содержании образования, то в новых четырех регионах в этом плане переход абсолютно уже завершен, заявил глава Рособрнадзора.
"Все школы, все вузы, все колледжи занимаются по российским лекалам, опираются на федеральные государственные образовательные стандарты российские. Используются соответствующие учебники и программы", – заключил Музаев.
В Севастополе проходит Межрегиональный семинар-совещание "Об эффективных мерах интеграции воссоединенных субъектов РФ в российскую систему образования" под руководством главы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзора Музаева. Участие в мероприятии принимают представители региональных органов власти в сфере образования Севастополя, Республики Крым, Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Среди прочего на встрече обсуждается тема проведения Государственной итоговой аттестации (ГИА) в воссоединенных субъектах РФ и опыт такой работы в Севастополе.
