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Как прошел основной период ЕГЭ-2025

Как прошел основной период ЕГЭ-2025 - РИА Новости Крым, 07.07.2025

Как прошел основной период ЕГЭ-2025

Основной период ЕГЭ-2025 в России прошел без серьезных нарушений, на высоком организационном уровне. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на... РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T21:52

2025-07-07T21:52

2025-07-07T20:28

сергей кравцов

анзор музаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Основной период ЕГЭ-2025 в России прошел без серьезных нарушений, на высоком организационном уровне. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.Также на пресс-конференции Кравцов заявил, что в ближайшие два года история не станет обязательным предметом на ЕГЭ для поступления в гуманитарные вузы."Скорее всего, в течение ближайших двух учебных годов останется (на выбор – ред.) предмет обществознание и история, чтобы школьники, которые готовятся к сдаче этих предметов, спокойно могли готовиться", – сообщил Кравцов.По информации главы Рособрнадзора Анзора Музаева, в основной период Единого государственного экзамена его сдали около 682 тысяч человек.За время проведения ЕГЭ-2025 Рособрнадзор получил 72 обращения о нарушениях. Из них 14 случаев подтвердились, уточнил глава ведомства."72 обращения мы получили на нашу платформу из 32 регионов Российской Федерации. В 69 обращениях содержались жалобы на нарушения порядка проведения экзамена в пунктах проведения экзамена. Из них 55 обращений были связаны с качеством проведения процедуры. По 14 обращениям нарушения были подтверждены", – сообщил глава Роспотребнадзора.Музаев подчеркнул, что в России на ЕГЭ-2025 за три предмета по сто баллов получили 13 человек. Один выпускник сдал все четыре предмета Единого государственного экзамена на 100 баллов.Ранее сообщалось, что в Крыму 28 выпускников получили наивысший результат на Едином государственном экзамене, получив 100 баллов по разным дисциплинам.В этом году школы Крыма покидают около 30 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов. Из них 1340 выпускников-одиннадцатиклассников претендуют на медаль I или II степениСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Единый государственный экзамен в 2026 году не отменятВ Крыму оценили единые образовательные стандарты в школахВ школах Крыма с 1 сентября вводят единые учебники по истории

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кравцов, анзор музаев, рособрнадзор, егэ, экзамены, образование в россии, новости