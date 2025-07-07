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Как прошел основной период ЕГЭ-2025 - РИА Новости Крым, 07.07.2025
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Как прошел основной период ЕГЭ-2025
Как прошел основной период ЕГЭ-2025 - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Как прошел основной период ЕГЭ-2025
Основной период ЕГЭ-2025 в России прошел без серьезных нарушений, на высоком организационном уровне. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T21:52
2025-07-07T20:28
сергей кравцов
анзор музаев
рособрнадзор
егэ
экзамены
образование в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Основной период ЕГЭ-2025 в России прошел без серьезных нарушений, на высоком организационном уровне. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.Также на пресс-конференции Кравцов заявил, что в ближайшие два года история не станет обязательным предметом на ЕГЭ для поступления в гуманитарные вузы."Скорее всего, в течение ближайших двух учебных годов останется (на выбор – ред.) предмет обществознание и история, чтобы школьники, которые готовятся к сдаче этих предметов, спокойно могли готовиться", – сообщил Кравцов.По информации главы Рособрнадзора Анзора Музаева, в основной период Единого государственного экзамена его сдали около 682 тысяч человек.За время проведения ЕГЭ-2025 Рособрнадзор получил 72 обращения о нарушениях. Из них 14 случаев подтвердились, уточнил глава ведомства."72 обращения мы получили на нашу платформу из 32 регионов Российской Федерации. В 69 обращениях содержались жалобы на нарушения порядка проведения экзамена в пунктах проведения экзамена. Из них 55 обращений были связаны с качеством проведения процедуры. По 14 обращениям нарушения были подтверждены", – сообщил глава Роспотребнадзора.Музаев подчеркнул, что в России на ЕГЭ-2025 за три предмета по сто баллов получили 13 человек. Один выпускник сдал все четыре предмета Единого государственного экзамена на 100 баллов.Ранее сообщалось, что в Крыму 28 выпускников получили наивысший результат на Едином государственном экзамене, получив 100 баллов по разным дисциплинам.В этом году школы Крыма покидают около 30 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов. Из них 1340 выпускников-одиннадцатиклассников претендуют на медаль I или II степениСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Единый государственный экзамен в 2026 году не отменятВ Крыму оценили единые образовательные стандарты в школахВ школах Крыма с 1 сентября вводят единые учебники по истории
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РИА Новости Крым
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сергей кравцов, анзор музаев, рособрнадзор, егэ, экзамены, образование в россии, новости
Как прошел основной период ЕГЭ-2025

Основной период ЕГЭ-2025 прошел на высоком уровне и без серьезных происшествий – Кравцов

21:52 07.07.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСдача ЕГЭ. Архивное фото
Сдача ЕГЭ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Основной период ЕГЭ-2025 в России прошел без серьезных нарушений, на высоком организационном уровне. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.
"Я хочу начать со слов благодарности нашим педагогам, учителям в целом за учебный год и за организацию экзаменов. Они прошли на высоком уровне, без каких-то серьезных происшествий в штатном режиме", – заявил Кравцов.
Также на пресс-конференции Кравцов заявил, что в ближайшие два года история не станет обязательным предметом на ЕГЭ для поступления в гуманитарные вузы.
"Скорее всего, в течение ближайших двух учебных годов останется (на выбор – ред.) предмет обществознание и история, чтобы школьники, которые готовятся к сдаче этих предметов, спокойно могли готовиться", – сообщил Кравцов.
По информации главы Рособрнадзора Анзора Музаева, в основной период Единого государственного экзамена его сдали около 682 тысяч человек.

"Почти 682 тысячи выпускников и текущего, и прошлого года приняли уже участие (в экзамене – ред.) в этом году", – сообщил Музаев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.

За время проведения ЕГЭ-2025 Рособрнадзор получил 72 обращения о нарушениях. Из них 14 случаев подтвердились, уточнил глава ведомства.
"72 обращения мы получили на нашу платформу из 32 регионов Российской Федерации. В 69 обращениях содержались жалобы на нарушения порядка проведения экзамена в пунктах проведения экзамена. Из них 55 обращений были связаны с качеством проведения процедуры. По 14 обращениям нарушения были подтверждены", – сообщил глава Роспотребнадзора.
Музаев подчеркнул, что в России на ЕГЭ-2025 за три предмета по сто баллов получили 13 человек. Один выпускник сдал все четыре предмета Единого государственного экзамена на 100 баллов.
"Стобалльников – 6 820 человек, 200-балльников – 331 человек, 300-балльников – 13 человек, 400-балльников – один человек", – привел данные глава Рособрнадзора.
Ранее сообщалось, что в Крыму 28 выпускников получили наивысший результат на Едином государственном экзамене, получив 100 баллов по разным дисциплинам.
В этом году школы Крыма покидают около 30 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов. Из них 1340 выпускников-одиннадцатиклассников претендуют на медаль I или II степени
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