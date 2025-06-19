https://crimea.ria.ru/20250619/edinyy-gosudarstvennyy-ekzamen-v-2026-godu-ne-otmenyat-1147337416.html
Единый государственный экзамен в 2026 году не отменят
Единый государственный экзамен в 2026 году не отменят - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Единый государственный экзамен в 2026 году не отменят
Единый государственный экзамен в 2026 году состоится в установленном порядке. Об этом РИА Новости сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T08:04
2025-06-19T08:04
2025-06-19T09:33
новости
егэ
россия
образование в россии
рособрнадзор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111257/80/1112578073_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_0c3c26a639d4d946c18341f7a655cbfd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня – РИА Новости Крым. Единый государственный экзамен в 2026 году состоится в установленном порядке. Об этом РИА Новости сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.По словам экспертов, действующая система экзаменов в России остается одной из самых объективных и эффективных в мире. Особое внимание уделяется содержательной части экзамена, которая, как отмечает Музаев, отличается высокой степенью проработанности и сложности.Ранее сообщалось, что в 2025 году в Крыму на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) зарегистрированы 8855 выпускников 11-х классов, основной государственный экзамен (ОГЭ) будут сдавать 22 596 выпускников 9-х классов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Справиться со стрессом во время ЕГЭ – советы психологаСевастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭСколько выпускников в Крыму будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111257/80/1112578073_382:0:3111:2047_1920x0_80_0_0_a456f438753245038208cc9b714bf865.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, егэ, россия, образование в россии, рособрнадзор
Единый государственный экзамен в 2026 году не отменят
Единый государственный экзамен в 2026 году не отменят – Рособрнадзор
08:04 19.06.2025 (обновлено: 09:33 19.06.2025)