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Единый государственный экзамен в 2026 году не отменят

Единый государственный экзамен в 2026 году не отменят - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Единый государственный экзамен в 2026 году не отменят

Единый государственный экзамен в 2026 году состоится в установленном порядке. Об этом РИА Новости сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T08:04

2025-06-19T08:04

2025-06-19T09:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня – РИА Новости Крым. Единый государственный экзамен в 2026 году состоится в установленном порядке. Об этом РИА Новости сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.По словам экспертов, действующая система экзаменов в России остается одной из самых объективных и эффективных в мире. Особое внимание уделяется содержательной части экзамена, которая, как отмечает Музаев, отличается высокой степенью проработанности и сложности.Ранее сообщалось, что в 2025 году в Крыму на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) зарегистрированы 8855 выпускников 11-х классов, основной государственный экзамен (ОГЭ) будут сдавать 22 596 выпускников 9-х классов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Справиться со стрессом во время ЕГЭ – советы психологаСевастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭСколько выпускников в Крыму будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, егэ, россия, образование в россии, рособрнадзор