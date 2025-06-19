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Единый государственный экзамен в 2026 году не отменят - РИА Новости Крым, 19.06.2025
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Единый государственный экзамен в 2026 году не отменят
Единый государственный экзамен в 2026 году не отменят - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Единый государственный экзамен в 2026 году не отменят
Единый государственный экзамен в 2026 году состоится в установленном порядке. Об этом РИА Новости сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T08:04
2025-06-19T09:33
новости
егэ
россия
образование в россии
рособрнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня – РИА Новости Крым. Единый государственный экзамен в 2026 году состоится в установленном порядке. Об этом РИА Новости сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.По словам экспертов, действующая система экзаменов в России остается одной из самых объективных и эффективных в мире. Особое внимание уделяется содержательной части экзамена, которая, как отмечает Музаев, отличается высокой степенью проработанности и сложности.Ранее сообщалось, что в 2025 году в Крыму на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) зарегистрированы 8855 выпускников 11-х классов, основной государственный экзамен (ОГЭ) будут сдавать 22 596 выпускников 9-х классов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Справиться со стрессом во время ЕГЭ – советы психологаСевастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭСколько выпускников в Крыму будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ
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новости, егэ, россия, образование в россии, рособрнадзор
Единый государственный экзамен в 2026 году не отменят

Единый государственный экзамен в 2026 году не отменят – Рособрнадзор

08:04 19.06.2025 (обновлено: 09:33 19.06.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСдача ЕГЭ. Архивное фото
Сдача ЕГЭ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня – РИА Новости Крым. Единый государственный экзамен в 2026 году состоится в установленном порядке. Об этом РИА Новости сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
По словам экспертов, действующая система экзаменов в России остается одной из самых объективных и эффективных в мире. Особое внимание уделяется содержательной части экзамена, которая, как отмечает Музаев, отличается высокой степенью проработанности и сложности.

"На сегодняшний день наша модель экзамена - одна из самых объективных, продуктивных, и в содержательной части - одна из самых сложных и глубоко продуманных, чем у всего остального мира. Мы можем это с уверенностью сказать", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Крыму на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) зарегистрированы 8855 выпускников 11-х классов, основной государственный экзамен (ОГЭ) будут сдавать 22 596 выпускников 9-х классов.
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