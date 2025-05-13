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Севастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭ
Севастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭ - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Севастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭ
Севастополь вошел в число регионов России, признанных образцовыми по качеству организации и проведения ЕГЭ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T18:28
2025-05-13T18:28
2025-05-13T18:28
севастополь
михаил развожаев
образование в крыму и севастополе
егэ
экзамены
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Севастополь вошел в число регионов России, признанных образцовыми по качеству организации и проведения ЕГЭ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Наряду с Севастополем оценили Новосибирскую, Белгородскую, Тамбовскую и Ленинградскую области, Республику Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Татарстан и Москву.Также с прошлого года по поручению президента выпускникам предоставлено право пересдачи госэкзамена по одному предмету. В этом году вторую попытку назначили на 3 и 4 июля."В основной период ГИА экзамены в Севастополе сдадут 7 917 человек, из них: выпускников 9-х классов — 5 320, выпускников 11-х классов – 2 396", – проинформировал Развожаев.Он добавил, что традиционно самым массовым экзаменом остается русский язык, в этом году его сдадут 2 512 севастопольцев. Второй по популярности – обществознание. Это предмет выбрали 1146 учеников. Также отмечен рост интереса к ЕГЭ по информатике. В 2025-м его планируют сдавать 546 человек, что на 40 больше по сравнению с 2024-м.В Крыму на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) зарегистрированы 8855 выпускников 11-х классов, основной государственный экзамен (ОГЭ) будут сдавать 22 596 выпускников 9-х классов.В этом году будут работать 59 пунктов проведения ЕГЭ и 115 пунктов ОГЭ. Для участия в государственной итоговой аттестации школьников, которые имеют проблемы со здоровьем, определены пункты сдачи на дому: 60 – для девятиклассников, 31 – для одиннадцатиклассников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько выпускников в Крыму будут сдавать ЕГЭ и ОГЭВ школы Крыма к 1 сентября поступят новые учебники по историиВ вузах России половину бюджетных мест распределят по госзаказу
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, михаил развожаев, образование в крыму и севастополе, егэ, экзамены
Севастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭ
Севастополь признали одним из лучших регионов России по качеству проведения ЕГЭ
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Севастополь вошел в число регионов России, признанных образцовыми по качеству организации и проведения ЕГЭ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Наряду с Севастополем оценили Новосибирскую, Белгородскую, Тамбовскую и Ленинградскую области, Республику Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Татарстан и Москву.
"Согласно утвержденному графику, основной период проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2025 году намечен на 21 мая – 16 июня, резервные даты – с 26 по 28 июня и с 30 июня по 2 июля. Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 4 июля", – напомнил глава Севастополя.
Также с прошлого года по поручению президента выпускникам предоставлено право пересдачи госэкзамена по одному предмету. В этом году вторую попытку назначили на 3 и 4 июля.
"В основной период ГИА экзамены в Севастополе сдадут 7 917 человек, из них: выпускников 9-х классов — 5 320, выпускников 11-х классов – 2 396", – проинформировал Развожаев.
Он добавил, что традиционно самым массовым экзаменом остается русский язык, в этом году его сдадут 2 512 севастопольцев. Второй по популярности – обществознание. Это предмет выбрали 1146 учеников. Также отмечен рост интереса к ЕГЭ по информатике. В 2025-м его планируют сдавать 546 человек, что на 40 больше по сравнению с 2024-м.
В Крыму на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) зарегистрированы
8855 выпускников 11-х классов, основной государственный экзамен (ОГЭ) будут сдавать 22 596 выпускников 9-х классов.
В этом году будут работать 59 пунктов проведения ЕГЭ и 115 пунктов ОГЭ. Для участия в государственной итоговой аттестации школьников, которые имеют проблемы со здоровьем, определены пункты сдачи на дому: 60 – для девятиклассников, 31 – для одиннадцатиклассников.
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