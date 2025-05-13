Рейтинг@Mail.ru
Сколько выпускников в Крыму будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250513/skolko-vypusknikov-v-krymu-budut-sdavat-ege-i-oge-1146399915.html
Сколько выпускников в Крыму будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ
Сколько выпускников в Крыму будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Сколько выпускников в Крыму будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ
В Крыму на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) зарегистрированы 8855 выпускников 11-х классов, основной государственный экзамен (ОГЭ) будут сдавать... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T12:56
2025-05-13T12:56
крым
валентина лаврик
минобраз крыма
образование в крыму и севастополе
егэ
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/0d/1119463169_0:232:2818:1817_1920x0_80_0_0_a67dd7c63ecc67b238029099140e71e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Крыму на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) зарегистрированы 8855 выпускников 11-х классов, основной государственный экзамен (ОГЭ) будут сдавать 22 596 выпускников 9-х классов. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.По словам Лаврик, в этом году будут работать 59 пунктов проведения ЕГЭ и 115 пунктов ОГЭ. Для участия в государственной итоговой аттестации школьников, которые имеют проблемы со здоровьем, определены пункты сдачи на дому: 60 – для девятиклассников, 31 – для одиннадцатиклассников.Все пункты проведения экзаменов на базе образовательных организаций оснащены системами видеонаблюдения, а также обеспечены техникой, расходными материалами и необходимыми для проведения экзаменов средствами обучения. Кроме того, на базе Крымского инженерно-педагогического университета в Симферополе будет работать ситуационный центр, в котором будут находиться 120 наблюдателей.Лаврик также отметила, что для обеспечения безопасности проведения ЕГЭ и ОГЭ создана межрегиональная группа, в которую также вошли представители силовых структур.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В вузах России половину бюджетных мест распределят по госзаказуКакие специалисты требуются Крыму – "шпаргалка" для абитуриентаБудущее детей России зависит от системы образования – Чернышенко
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/0d/1119463169_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_073d7c544f2def8ad5bfa7d7d6c653ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, валентина лаврик, минобраз крыма, образование в крыму и севастополе, егэ, общество, новости крыма
Сколько выпускников в Крыму будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ

В Крыму ЕГЭ в этом году будут сдавать 8855 выпускников – власти

12:56 13.05.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСдача ЕГЭ по английскому языку в Казани
Сдача ЕГЭ по английскому языку в Казани - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Крыму на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) зарегистрированы 8855 выпускников 11-х классов, основной государственный экзамен (ОГЭ) будут сдавать 22 596 выпускников 9-х классов. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.

"8855 выпускников 11-х классов будут сдавать Единый государственный экзамен... Также зарегистрировано 22 596 девятиклассников, которые сдают экзамены на получение аттестата", - сказала руководитель ведомства на заседании президиума Госсовета РК.

По словам Лаврик, в этом году будут работать 59 пунктов проведения ЕГЭ и 115 пунктов ОГЭ. Для участия в государственной итоговой аттестации школьников, которые имеют проблемы со здоровьем, определены пункты сдачи на дому: 60 – для девятиклассников, 31 – для одиннадцатиклассников.
Все пункты проведения экзаменов на базе образовательных организаций оснащены системами видеонаблюдения, а также обеспечены техникой, расходными материалами и необходимыми для проведения экзаменов средствами обучения.
Кроме того, на базе Крымского инженерно-педагогического университета в Симферополе будет работать ситуационный центр, в котором будут находиться 120 наблюдателей.
Лаврик также отметила, что для обеспечения безопасности проведения ЕГЭ и ОГЭ создана межрегиональная группа, в которую также вошли представители силовых структур.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В вузах России половину бюджетных мест распределят по госзаказу
Какие специалисты требуются Крыму – "шпаргалка" для абитуриента
Будущее детей России зависит от системы образования – Чернышенко
 
КрымВалентина ЛаврикМинобраз КрымаОбразование в Крыму и СевастополеЕГЭОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:07Путин поручил восстановить пострадавшие от атак ВСУ памятники
12:56Сколько выпускников в Крыму будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ
12:48Еще один населенный пункт освобожден в ДНР
12:40Крым примет на отдых 1800 детей из новых и приграничных регионов РФ
12:33Переговоры в Стамбуле: смогут ли Москва и Киев о чем-то договориться
12:22Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым
12:17Жерара Депардье признали виновным по делу о домогательствах на съемках
12:06Помог взорвать авто: россиянина отправили на 17 лет за решетку за теракт
11:50ВСУ ударили по заводу в Луганске – погибли двое спасателей
11:21Больше 1200 жителей села под Алуштой остались без воды
11:12Лишать прав за непропуск "скорой": в Крыму оценили инициативу
11:02Рейсовый автобус Луганск-Симферополь попал в ДТП в Крыму - есть погибший
10:56Киев поставил условие для встречи в Стамбуле
10:35Следком расследует попытки лишить крымчан земли
10:27В Раде заявили о нехватке 5 миллиардов долларов для ВСУ
10:11В Севастополе поймали "дистанционного минера"
10:02Отказ от регионов и доступ к Черному морю: темы переговоров РФ и Киева
09:55Две фуры столкнулись на дороге Крыму - есть жертвы
09:40В Крыму будут судить керчанина за передачу Киеву данных о ПВО
09:31"Нет никакой сделки без Путина" – Уиткофф о переговорах с Украиной
Лента новостейМолния