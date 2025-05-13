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Сколько выпускников в Крыму будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ

Сколько выпускников в Крыму будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Сколько выпускников в Крыму будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ

В Крыму на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) зарегистрированы 8855 выпускников 11-х классов, основной государственный экзамен (ОГЭ) будут сдавать... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T12:56

2025-05-13T12:56

2025-05-13T12:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Крыму на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) зарегистрированы 8855 выпускников 11-х классов, основной государственный экзамен (ОГЭ) будут сдавать 22 596 выпускников 9-х классов. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.По словам Лаврик, в этом году будут работать 59 пунктов проведения ЕГЭ и 115 пунктов ОГЭ. Для участия в государственной итоговой аттестации школьников, которые имеют проблемы со здоровьем, определены пункты сдачи на дому: 60 – для девятиклассников, 31 – для одиннадцатиклассников.Все пункты проведения экзаменов на базе образовательных организаций оснащены системами видеонаблюдения, а также обеспечены техникой, расходными материалами и необходимыми для проведения экзаменов средствами обучения. Кроме того, на базе Крымского инженерно-педагогического университета в Симферополе будет работать ситуационный центр, в котором будут находиться 120 наблюдателей.Лаврик также отметила, что для обеспечения безопасности проведения ЕГЭ и ОГЭ создана межрегиональная группа, в которую также вошли представители силовых структур.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В вузах России половину бюджетных мест распределят по госзаказуКакие специалисты требуются Крыму – "шпаргалка" для абитуриентаБудущее детей России зависит от системы образования – Чернышенко

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крым, валентина лаврик, минобраз крыма, образование в крыму и севастополе, егэ, общество, новости крыма