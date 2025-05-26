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Справиться со стрессом во время ЕГЭ – советы психолога - РИА Новости Крым, 26.05.2025
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Справиться со стрессом во время ЕГЭ – советы психолога
Справиться со стрессом во время ЕГЭ – советы психолога - РИА Новости Крым, 26.05.2025
Справиться со стрессом во время ЕГЭ – советы психолога
Снизить стресс во время ЕГЭ поможет взаимная поддержка в семье, а также психологические практики "перезагрузки". Об этом РИА Новости Крым рассказала основатель... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T09:18
2025-05-26T09:18
мнения
совет эксперта
экзамены
егэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Снизить стресс во время ЕГЭ поможет взаимная поддержка в семье, а также психологические практики "перезагрузки". Об этом РИА Новости Крым рассказала основатель и ректор Академии сознания Ирина Субракова.По словам специалиста, главное, что требуется от родителей в период высоких эмоциональных нагрузок у ребенка, – не давить и не давать лишних наставлений. Вместо этого необходимо выслушать ребенка и попытаться ему помочь понять самого себя. Кроме того, можно воспользоваться практиками "перезагрузки", которые выведут из состояния стресса.При этом тяжелые депрессивные состояния, по ее словам, скорректировать самостоятельно не получится. В этом случае нужно обязательно обращаться за профессиональной помощью.Для того, чтобы снизить чувство тревоги перед экзаменом, можно также мысленно "отрепетировать" этот экзамен, представив различные сценарии развития событий. Такой совет дала доцент кафедры педагогической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Лобанова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму почти 9 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в этом годуКак справиться с боязнью экзаменов: советы психолога детям и родителямПсихиатр: депрессию победят рассвет и витамины
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мнения, совет эксперта, экзамены, егэ, образование в россии
Справиться со стрессом во время ЕГЭ – советы психолога

Снизить стресс во время ЕГЭ поможет взаимная поддержка в семье – психолог

09:18 26.05.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСдача ЕГЭ в школах России
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Снизить стресс во время ЕГЭ поможет взаимная поддержка в семье, а также психологические практики "перезагрузки". Об этом РИА Новости Крым рассказала основатель и ректор Академии сознания Ирина Субракова.

"К сожалению, во время подготовки и сдачи ЕГЭ вся семья испытывает стресс. Основное – не замалчивать трудности, а обсуждать с близкими, делиться переживаниями – это первое, что снимает напряжение. Главное, научится в семье поддерживать друг друга и помогать ", – советует психолог.

По словам специалиста, главное, что требуется от родителей в период высоких эмоциональных нагрузок у ребенка, – не давить и не давать лишних наставлений. Вместо этого необходимо выслушать ребенка и попытаться ему помочь понять самого себя. Кроме того, можно воспользоваться практиками "перезагрузки", которые выведут из состояния стресса.

"Могу дать простую практику: сосредоточится на себе и задать вопрос: "Что я сейчас чувствую?" И просто перечислить: холодно, тепло, уютно… Зафискировать и переключить внимание. Дальше – что слышу. Вот такие моменты – фокус внимания на то, что вы ощущаете видите, слышите – помогают сосредоточиться и запустить внутренний резерв организма. Это как перезагрузка телефона", – советует эксперт.

При этом тяжелые депрессивные состояния, по ее словам, скорректировать самостоятельно не получится. В этом случае нужно обязательно обращаться за профессиональной помощью.
Для того, чтобы снизить чувство тревоги перед экзаменом, можно также мысленно "отрепетировать" этот экзамен, представив различные сценарии развития событий. Такой совет дала доцент кафедры педагогической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Лобанова.
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