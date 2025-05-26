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Справиться со стрессом во время ЕГЭ – советы психолога

Справиться со стрессом во время ЕГЭ – советы психолога - РИА Новости Крым, 26.05.2025

Справиться со стрессом во время ЕГЭ – советы психолога

Снизить стресс во время ЕГЭ поможет взаимная поддержка в семье, а также психологические практики "перезагрузки". Об этом РИА Новости Крым рассказала основатель... РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T09:18

2025-05-26T09:18

2025-05-26T09:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Снизить стресс во время ЕГЭ поможет взаимная поддержка в семье, а также психологические практики "перезагрузки". Об этом РИА Новости Крым рассказала основатель и ректор Академии сознания Ирина Субракова.По словам специалиста, главное, что требуется от родителей в период высоких эмоциональных нагрузок у ребенка, – не давить и не давать лишних наставлений. Вместо этого необходимо выслушать ребенка и попытаться ему помочь понять самого себя. Кроме того, можно воспользоваться практиками "перезагрузки", которые выведут из состояния стресса.При этом тяжелые депрессивные состояния, по ее словам, скорректировать самостоятельно не получится. В этом случае нужно обязательно обращаться за профессиональной помощью.Для того, чтобы снизить чувство тревоги перед экзаменом, можно также мысленно "отрепетировать" этот экзамен, представив различные сценарии развития событий. Такой совет дала доцент кафедры педагогической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Лобанова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму почти 9 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в этом годуКак справиться с боязнью экзаменов: советы психолога детям и родителямПсихиатр: депрессию победят рассвет и витамины

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, совет эксперта, экзамены, егэ, образование в россии