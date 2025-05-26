Справиться со стрессом во время ЕГЭ – советы психолога
Снизить стресс во время ЕГЭ поможет взаимная поддержка в семье – психолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Снизить стресс во время ЕГЭ поможет взаимная поддержка в семье, а также психологические практики "перезагрузки". Об этом РИА Новости Крым рассказала основатель и ректор Академии сознания Ирина Субракова.
"К сожалению, во время подготовки и сдачи ЕГЭ вся семья испытывает стресс. Основное – не замалчивать трудности, а обсуждать с близкими, делиться переживаниями – это первое, что снимает напряжение. Главное, научится в семье поддерживать друг друга и помогать ", – советует психолог.
По словам специалиста, главное, что требуется от родителей в период высоких эмоциональных нагрузок у ребенка, – не давить и не давать лишних наставлений. Вместо этого необходимо выслушать ребенка и попытаться ему помочь понять самого себя. Кроме того, можно воспользоваться практиками "перезагрузки", которые выведут из состояния стресса.
"Могу дать простую практику: сосредоточится на себе и задать вопрос: "Что я сейчас чувствую?" И просто перечислить: холодно, тепло, уютно… Зафискировать и переключить внимание. Дальше – что слышу. Вот такие моменты – фокус внимания на то, что вы ощущаете видите, слышите – помогают сосредоточиться и запустить внутренний резерв организма. Это как перезагрузка телефона", – советует эксперт.
При этом тяжелые депрессивные состояния, по ее словам, скорректировать самостоятельно не получится. В этом случае нужно обязательно обращаться за профессиональной помощью.
Для того, чтобы снизить чувство тревоги перед экзаменом, можно также мысленно "отрепетировать" этот экзамен, представив различные сценарии развития событий. Такой совет дала доцент кафедры педагогической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Лобанова.
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