ЕГЭ по истории: станет ли экзамен обязательным
В Крыму поддержали идею сделать ЕГЭ по истории обязательным предметом
© Telegram Михаил РазвожаевСдача ЕГЭ в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня – РИА Новости Крым. Педагоги Крыма поддержали идею о введении Единого государственного экзамена по истории в число обязательных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников КРИППО Екатерина Крыжко.
Она отметила, что история – один из ключевых предметов, формирующих гражданскую позицию и патриотическое сознание подрастающего поколения. По ее мнению, без обязательного экзамена мотивация учеников к серьезному изучению дисциплины остается низкой.
"Я сторонник этого, я считаю, что наше подрастающее поколение должно знать историю. Пока не будет обязательного экзамена, дети не будут знать историю достаточно хорошо", – заявила Крыжко.
Заслуженный учитель Крыма и преподаватель истории средней школы № 38 имени Дорохина Сергей Таратухин разделяет эту точку зрения. Он уверен, что ЕГЭ по этому предмету особенно актуален для абитуриентов гуманитарных направлений. Он напомнил, что речь идет о введении обязательного экзамена для поступающих в соответствующие вузы.
"Я думаю, что ничего страшного для учащихся в этом нет. А учителям придется больше работать", – добавил учитель.
В 2025 году в Крыму на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) были зарегистрированы 8855 выпускников 11-х классов, основной государственный экзамен (ОГЭ) сдали 22 596 выпускников 9-х классов.
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