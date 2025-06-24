https://crimea.ria.ru/20250624/ege-po-istorii-stanet-li-ekzamen-obyazatelnym-1147455364.html

ЕГЭ по истории: станет ли экзамен обязательным

ЕГЭ по истории: станет ли экзамен обязательным - РИА Новости Крым, 24.06.2025

ЕГЭ по истории: станет ли экзамен обязательным

Педагоги Крыма поддержали идею о введении Единого государственного экзамена по истории в число обязательных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала... РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T11:18

2025-06-24T11:18

2025-06-24T11:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня – РИА Новости Крым. Педагоги Крыма поддержали идею о введении Единого государственного экзамена по истории в число обязательных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников КРИППО Екатерина Крыжко.Она отметила, что история – один из ключевых предметов, формирующих гражданскую позицию и патриотическое сознание подрастающего поколения. По ее мнению, без обязательного экзамена мотивация учеников к серьезному изучению дисциплины остается низкой.Заслуженный учитель Крыма и преподаватель истории средней школы № 38 имени Дорохина Сергей Таратухин разделяет эту точку зрения. Он уверен, что ЕГЭ по этому предмету особенно актуален для абитуриентов гуманитарных направлений. Он напомнил, что речь идет о введении обязательного экзамена для поступающих в соответствующие вузы.В 2025 году в Крыму на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) были зарегистрированы 8855 выпускников 11-х классов, основной государственный экзамен (ОГЭ) сдали 22 596 выпускников 9-х классов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭРоссийские вузы в этом году предлагают 619 тысяч бюджетных местЕГЭ-2025 в России: чьи работы будут аннулированы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, криппо, образование в крыму и севастополе, егэ