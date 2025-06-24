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ЕГЭ по истории: станет ли экзамен обязательным - РИА Новости Крым, 24.06.2025
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ЕГЭ по истории: станет ли экзамен обязательным
ЕГЭ по истории: станет ли экзамен обязательным - РИА Новости Крым, 24.06.2025
ЕГЭ по истории: станет ли экзамен обязательным
Педагоги Крыма поддержали идею о введении Единого государственного экзамена по истории в число обязательных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала... РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T11:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня – РИА Новости Крым. Педагоги Крыма поддержали идею о введении Единого государственного экзамена по истории в число обязательных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников КРИППО Екатерина Крыжко.Она отметила, что история – один из ключевых предметов, формирующих гражданскую позицию и патриотическое сознание подрастающего поколения. По ее мнению, без обязательного экзамена мотивация учеников к серьезному изучению дисциплины остается низкой.Заслуженный учитель Крыма и преподаватель истории средней школы № 38 имени Дорохина Сергей Таратухин разделяет эту точку зрения. Он уверен, что ЕГЭ по этому предмету особенно актуален для абитуриентов гуманитарных направлений. Он напомнил, что речь идет о введении обязательного экзамена для поступающих в соответствующие вузы.В 2025 году в Крыму на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) были зарегистрированы 8855 выпускников 11-х классов, основной государственный экзамен (ОГЭ) сдали 22 596 выпускников 9-х классов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭРоссийские вузы в этом году предлагают 619 тысяч бюджетных местЕГЭ-2025 в России: чьи работы будут аннулированы
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, криппо, образование в крыму и севастополе, егэ
ЕГЭ по истории: станет ли экзамен обязательным

В Крыму поддержали идею сделать ЕГЭ по истории обязательным предметом

11:18 24.06.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевСдача ЕГЭ в Севастополе
Сдача ЕГЭ в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня – РИА Новости Крым. Педагоги Крыма поддержали идею о введении Единого государственного экзамена по истории в число обязательных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников КРИППО Екатерина Крыжко.
Она отметила, что история – один из ключевых предметов, формирующих гражданскую позицию и патриотическое сознание подрастающего поколения. По ее мнению, без обязательного экзамена мотивация учеников к серьезному изучению дисциплины остается низкой.
"Я сторонник этого, я считаю, что наше подрастающее поколение должно знать историю. Пока не будет обязательного экзамена, дети не будут знать историю достаточно хорошо", – заявила Крыжко.
Заслуженный учитель Крыма и преподаватель истории средней школы № 38 имени Дорохина Сергей Таратухин разделяет эту точку зрения. Он уверен, что ЕГЭ по этому предмету особенно актуален для абитуриентов гуманитарных направлений. Он напомнил, что речь идет о введении обязательного экзамена для поступающих в соответствующие вузы.

"Я думаю, что ничего страшного для учащихся в этом нет. А учителям придется больше работать", – добавил учитель.

В 2025 году в Крыму на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) были зарегистрированы 8855 выпускников 11-х классов, основной государственный экзамен (ОГЭ) сдали 22 596 выпускников 9-х классов.
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