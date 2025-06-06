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ЕГЭ-2025 в России: чьи работы будут аннулированы

ЕГЭ-2025 в России: чьи работы будут аннулированы - РИА Новости Крым, 06.06.2025

ЕГЭ-2025 в России: чьи работы будут аннулированы

Единый государственный экзамен в России проходит на высоком уровне, на сегодняшний день экзамен идет штатно. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T21:17

2025-06-06T21:17

2025-06-06T21:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Единый государственный экзамен в России проходит на высоком уровне, на сегодняшний день экзамен идет штатно. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.Он отметил, что в 2025 году сдать ЕГЭ планируют свыше 712 тысяч человек.При этом Рособрнадзор выявил не менее 55 случаев публикаций материалов ЕГЭ в интернете, отметил Музаев.По словам Музаева, работы тех учеников, которые опубликовали материалы ЕГЭ, будут аннулированы.В этом году выпускникам осталось написать ЕГЭ по иностранным языкам и информатике. Экзамены состоятся 10-11 июня.В Крыму единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году будут сдавать 8855 выпускников 11-х классов, для его проведения будут открыты 59 пунктов, сообщала ранее директор регионального Центра оценки и мониторинга качества образования Екатерина Типакова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские вузы в этом году предлагают 619 тысяч бюджетных местСевастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭВ вузах России половину бюджетных мест распределят по госзаказу

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егэ, рособрнадзор, россия, дети, школа, экзамены, образование в россии, новости