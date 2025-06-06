https://crimea.ria.ru/20250606/ege-2025-v-rossii-chi-raboty-budut-annulirovany-1147005542.html
ЕГЭ-2025 в России: чьи работы будут аннулированы
ЕГЭ-2025 в России: чьи работы будут аннулированы - РИА Новости Крым, 06.06.2025
ЕГЭ-2025 в России: чьи работы будут аннулированы
Единый государственный экзамен в России проходит на высоком уровне, на сегодняшний день экзамен идет штатно. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T21:17
2025-06-06T21:17
2025-06-06T21:17
егэ
рособрнадзор
россия
дети
школа
экзамены
образование в россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137514148_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_233dbcc57100a7d3634cd120b4713b1f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Единый государственный экзамен в России проходит на высоком уровне, на сегодняшний день экзамен идет штатно. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.Он отметил, что в 2025 году сдать ЕГЭ планируют свыше 712 тысяч человек.При этом Рособрнадзор выявил не менее 55 случаев публикаций материалов ЕГЭ в интернете, отметил Музаев.По словам Музаева, работы тех учеников, которые опубликовали материалы ЕГЭ, будут аннулированы.В этом году выпускникам осталось написать ЕГЭ по иностранным языкам и информатике. Экзамены состоятся 10-11 июня.В Крыму единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году будут сдавать 8855 выпускников 11-х классов, для его проведения будут открыты 59 пунктов, сообщала ранее директор регионального Центра оценки и мониторинга качества образования Екатерина Типакова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские вузы в этом году предлагают 619 тысяч бюджетных местСевастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭВ вузах России половину бюджетных мест распределят по госзаказу
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137514148_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e191b6308a68741bcf5d09b0d2e1ffed.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
егэ, рособрнадзор, россия, дети, школа, экзамены, образование в россии, новости
ЕГЭ-2025 в России: чьи работы будут аннулированы
Рособрнадзор аннулирует 55 работ учеников за публикацию материалов ЕГЭ в интернете
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Единый государственный экзамен в России проходит на высоком уровне, на сегодняшний день экзамен идет штатно. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Он отметил, что в 2025 году сдать ЕГЭ планируют свыше 712 тысяч человек.
"Экзамен в этом году проходит на высоком организационном уровне, без серьезных нарушений, которые бы привели к отмене… сдачи экзамена хотя бы в одном пункте проведения экзамена, перенесли экзамен - вот это уже серьезно для нас", - сказал руководитель ведомства на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной первым результатам ЕГЭ 2025 года.
При этом Рособрнадзор выявил не менее 55 случаев публикаций материалов ЕГЭ в интернете, отметил Музаев.
"На сегодняшний день по итогам всех экзаменов у нас 55 случаев, когда ребята фотографировали и выкладывали в соцсети свои контрольно-измерительные материалы", - сказал руководитель ведомства.
По словам Музаева, работы тех учеников, которые опубликовали материалы ЕГЭ, будут аннулированы.
В этом году выпускникам осталось написать ЕГЭ по иностранным языкам и информатике. Экзамены состоятся 10-11 июня.
В Крыму единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году будут сдавать
8855 выпускников 11-х классов, для его проведения будут открыты 59 пунктов, сообщала ранее директор регионального Центра оценки и мониторинга качества образования Екатерина Типакова.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: