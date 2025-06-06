Рейтинг@Mail.ru
ЕГЭ-2025 в России: чьи работы будут аннулированы - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250606/ege-2025-v-rossii-chi-raboty-budut-annulirovany-1147005542.html
ЕГЭ-2025 в России: чьи работы будут аннулированы
ЕГЭ-2025 в России: чьи работы будут аннулированы - РИА Новости Крым, 06.06.2025
ЕГЭ-2025 в России: чьи работы будут аннулированы
Единый государственный экзамен в России проходит на высоком уровне, на сегодняшний день экзамен идет штатно. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T21:17
2025-06-06T21:17
егэ
рособрнадзор
россия
дети
школа
экзамены
образование в россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137514148_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_233dbcc57100a7d3634cd120b4713b1f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Единый государственный экзамен в России проходит на высоком уровне, на сегодняшний день экзамен идет штатно. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.Он отметил, что в 2025 году сдать ЕГЭ планируют свыше 712 тысяч человек.При этом Рособрнадзор выявил не менее 55 случаев публикаций материалов ЕГЭ в интернете, отметил Музаев.По словам Музаева, работы тех учеников, которые опубликовали материалы ЕГЭ, будут аннулированы.В этом году выпускникам осталось написать ЕГЭ по иностранным языкам и информатике. Экзамены состоятся 10-11 июня.В Крыму единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году будут сдавать 8855 выпускников 11-х классов, для его проведения будут открыты 59 пунктов, сообщала ранее директор регионального Центра оценки и мониторинга качества образования Екатерина Типакова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские вузы в этом году предлагают 619 тысяч бюджетных местСевастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭВ вузах России половину бюджетных мест распределят по госзаказу
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137514148_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e191b6308a68741bcf5d09b0d2e1ffed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
егэ, рособрнадзор, россия, дети, школа, экзамены, образование в россии, новости
ЕГЭ-2025 в России: чьи работы будут аннулированы

Рособрнадзор аннулирует 55 работ учеников за публикацию материалов ЕГЭ в интернете

21:17 06.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСдача ЕГЭ в Симферополе
Сдача ЕГЭ в Симферополе - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Единый государственный экзамен в России проходит на высоком уровне, на сегодняшний день экзамен идет штатно. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Он отметил, что в 2025 году сдать ЕГЭ планируют свыше 712 тысяч человек.
"Экзамен в этом году проходит на высоком организационном уровне, без серьезных нарушений, которые бы привели к отмене… сдачи экзамена хотя бы в одном пункте проведения экзамена, перенесли экзамен - вот это уже серьезно для нас", - сказал руководитель ведомства на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной первым результатам ЕГЭ 2025 года.
При этом Рособрнадзор выявил не менее 55 случаев публикаций материалов ЕГЭ в интернете, отметил Музаев.

"На сегодняшний день по итогам всех экзаменов у нас 55 случаев, когда ребята фотографировали и выкладывали в соцсети свои контрольно-измерительные материалы", - сказал руководитель ведомства.

По словам Музаева, работы тех учеников, которые опубликовали материалы ЕГЭ, будут аннулированы.
В этом году выпускникам осталось написать ЕГЭ по иностранным языкам и информатике. Экзамены состоятся 10-11 июня.
В Крыму единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году будут сдавать 8855 выпускников 11-х классов, для его проведения будут открыты 59 пунктов, сообщала ранее директор регионального Центра оценки и мониторинга качества образования Екатерина Типакова.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские вузы в этом году предлагают 619 тысяч бюджетных мест
Севастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭ
В вузах России половину бюджетных мест распределят по госзаказу
 
ЕГЭРособрнадзорРоссиядетиШколаЭкзаменыОбразование в РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:56Фестиваль "Евразия-Кинофест" сможет объединять страны – Симоньян
21:50Снижение ключевой ставки и удар возмездия по Украине: главное за день
21:17ЕГЭ-2025 в России: чьи работы будут аннулированы
21:04Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру пятницы
20:52Политика геноцида: о чем говорит число украинских беженцев за границей
20:36Летний зной и ни облачка: какой будет погода в Крыму на выходных
20:10Крымский мост: актуальные данные по очередям после приостановки движения
19:57На подлете к Москве сбили еще два беспилотника ВСУ
19:42Два подозрительных предмета за день обнаружили под днищами авто в Москве
19:29Крымский мост открыт для проезда спустя четыре часа
19:14Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" – прямая трансляция
18:59В Севастополе отремонтируют 100 дорог по нацпроекту в этом году
18:43Как крымские татары помогают укреплять связи России и Узбекистана
18:17Исторический облик и новая экспозиция: в Ялте открылся музей Пушкина
18:03В Севастополе девочка попала под колеса авто на пешеходном переходе
17:50Три беспилотника сбиты на подлете к Москве
17:31Теракт предотвращен в Рязанской области – исполнитель нейтрализован
17:19Россия запатентовала космическую платформу-дрон с роботами
16:51На нацпроекты в РФ потратят 53 триллиона рублей до 2030 года
16:32Путин: беспилотные системы России являются передовыми в мире 0:50
Лента новостейМолния