https://crimea.ria.ru/20250522/rossiyskie-vuzy-v-etom-godu-predlagayut-619-tysyach-byudzhetnykh-mest-1146638694.html

Российские вузы в этом году предлагают 619 тысяч бюджетных мест

Российские вузы в этом году предлагают 619 тысяч бюджетных мест - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Российские вузы в этом году предлагают 619 тысяч бюджетных мест

Российские вузы в этом году предложат абитуриентам более 619 тысяч бюджетных мест, большая часть из которых сосредоточены в региональных вузах. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T19:02

2025-05-22T19:02

2025-05-22T19:02

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высшее образование

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Российские вузы в этом году предложат абитуриентам более 619 тысяч бюджетных мест, большая часть из которых сосредоточены в региональных вузах. Об этом заявил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков в ходе совещания с президентов РФ Владимиром Путиным.По его словам, более 73% бюджетным мест распределены среди вузов в регионах, включая новые субъекты страны. Министр подчеркнул, что в структуре приема преобладают специальности, обеспечивающие технологическое лидерство России: 246 тысяч бюджетных мест или почти 43% - специальности, связанные с инженерным делом и современными технологиями. Лидируют в общем приеме информатика, машиностроение и строительство. Остается высоким план приема по медицинским, педагогическим и сельскохозяйственным специальностям.Он напомнил, что приемная компания во всех регионах страны, а также филиалах российских вузов за рубежом стартует 20 июня. Основной этап зачисления – с 6 по 7 августа. Для приема участников СВО и их детей в этом году определена отдельная квота в размере не менее 10 процентов от общего числа мест по каждой специальности – это более 50 тысяч мест. Выпускники из приграничья смогут поступать в университеты как по ЕГЭ, так и по внутренним испытаниям вузов в форме собеседований, в том числе дистанционно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Последний звонок: как в школах Симферополя обеспечат безопасностьСевастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭСколько выпускников в Крыму будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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