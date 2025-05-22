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Российские вузы в этом году предлагают 619 тысяч бюджетных мест
Российские вузы в этом году предлагают 619 тысяч бюджетных мест - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Российские вузы в этом году предлагают 619 тысяч бюджетных мест
Российские вузы в этом году предложат абитуриентам более 619 тысяч бюджетных мест, большая часть из которых сосредоточены в региональных вузах. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T19:02
2025-05-22T19:02
2025-05-22T19:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Российские вузы в этом году предложат абитуриентам более 619 тысяч бюджетных мест, большая часть из которых сосредоточены в региональных вузах. Об этом заявил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков в ходе совещания с президентов РФ Владимиром Путиным.По его словам, более 73% бюджетным мест распределены среди вузов в регионах, включая новые субъекты страны. Министр подчеркнул, что в структуре приема преобладают специальности, обеспечивающие технологическое лидерство России: 246 тысяч бюджетных мест или почти 43% - специальности, связанные с инженерным делом и современными технологиями. Лидируют в общем приеме информатика, машиностроение и строительство. Остается высоким план приема по медицинским, педагогическим и сельскохозяйственным специальностям.Он напомнил, что приемная компания во всех регионах страны, а также филиалах российских вузов за рубежом стартует 20 июня. Основной этап зачисления – с 6 по 7 августа. Для приема участников СВО и их детей в этом году определена отдельная квота в размере не менее 10 процентов от общего числа мест по каждой специальности – это более 50 тысяч мест. Выпускники из приграничья смогут поступать в университеты как по ЕГЭ, так и по внутренним испытаниям вузов в форме собеседований, в том числе дистанционно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Последний звонок: как в школах Симферополя обеспечат безопасностьСевастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭСколько выпускников в Крыму будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ
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образование в крыму и севастополе, высшее образование, образование в россии, новости, правительство россии, бюджет
Российские вузы в этом году предлагают 619 тысяч бюджетных мест
Российские вузы в этом году предложат абитуриентам более 619 тысяч бюджетных мест
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Российские вузы в этом году предложат абитуриентам более 619 тысяч бюджетных мест, большая часть из которых сосредоточены в региональных вузах. Об этом заявил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков в ходе совещания с президентов РФ Владимиром Путиным.
"В соответствии с вашим поручением, мы сохраняем высокую доступность высшего образования. Для приема в текущем году установлено более 619 тысяч бюджетных мест. Возможность поступить в вуз на бюджетное место сегодня имеет большинство выпускников 11 классов, конечно, на конкурсной основе", - сказал Фальков.
По его словам, более 73% бюджетным мест распределены среди вузов в регионах, включая новые субъекты страны. Министр подчеркнул, что в структуре приема преобладают специальности, обеспечивающие технологическое лидерство России: 246 тысяч бюджетных мест или почти 43% - специальности, связанные с инженерным делом и современными технологиями. Лидируют в общем приеме информатика, машиностроение и строительство. Остается высоким план приема по медицинским, педагогическим и сельскохозяйственным специальностям.
"Например, количество мест по клинической медицине – а это основная программа подготовки врачей – выросло по сравнению с прошлым годом и составляет около 30 тысяч мест", - привел цифры Фальков.
Он напомнил, что приемная компания во всех регионах страны, а также филиалах российских вузов за рубежом стартует 20 июня. Основной этап зачисления – с 6 по 7 августа.
Для приема участников СВО и их детей в этом году определена отдельная квота в размере не менее 10 процентов от общего числа мест по каждой специальности – это более 50 тысяч мест. Выпускники из приграничья смогут поступать в университеты как по ЕГЭ, так и по внутренним испытаниям вузов в форме собеседований, в том числе дистанционно.
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