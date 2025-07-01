https://crimea.ria.ru/20250701/v-krymu-28-vypusknikov-sdali-ege-na-100-ballov-1147624548.html

В Крыму 28 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Крыму 28 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов - РИА Новости Крым, 01.07.2025

В Крыму 28 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Крыму 28 выпускников получили наивысший результат на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив 100 баллов по разным дисциплинам. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T17:00

2025-07-01T17:00

2025-07-01T17:02

егэ

крым

новости крыма

образование в крыму и севастополе

сергей аксенов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/93926/32/939263206_0:49:2997:1734_1920x0_80_0_0_26930734912d4bcdfc73aec5b8eba897.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Крыму 28 выпускников получили наивысший результат на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив 100 баллов по разным дисциплинам. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов поздравил стобалльников и поблагодарил учителей, наставников, родителей и всех, кто помогал ребятам овладевать знаниями и поддерживал их на этом пути.В этом году школы Крыма покидают около 30 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов. Из них 1340 выпускников-одиннадцатиклассников претендуют на медаль I или II степениСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вы нужны родному городу: Развожаев поздравил выпускников СевастополяСевастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭ"Внесете вклад в развитие России" – власти Крыма поздравили выпускников

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егэ, крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе, сергей аксенов