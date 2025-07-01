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В Крыму 28 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
В Крыму 28 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов - РИА Новости Крым, 01.07.2025
В Крыму 28 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
В Крыму 28 выпускников получили наивысший результат на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив 100 баллов по разным дисциплинам. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T17:00
2025-07-01T17:00
2025-07-01T17:02
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образование в крыму и севастополе
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Крыму 28 выпускников получили наивысший результат на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив 100 баллов по разным дисциплинам. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов поздравил стобалльников и поблагодарил учителей, наставников, родителей и всех, кто помогал ребятам овладевать знаниями и поддерживал их на этом пути.В этом году школы Крыма покидают около 30 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов. Из них 1340 выпускников-одиннадцатиклассников претендуют на медаль I или II степениСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вы нужны родному городу: Развожаев поздравил выпускников СевастополяСевастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭ"Внесете вклад в развитие России" – власти Крыма поздравили выпускников
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егэ, крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе, сергей аксенов
В Крыму 28 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
В Крыму 28 выпускников школ показали максимальный результат на сдаче ЕГЭ – Аксенов
17:00 01.07.2025 (обновлено: 17:02 01.07.2025)