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В Крыму 28 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов - РИА Новости Крым, 01.07.2025
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В Крыму 28 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
В Крыму 28 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов - РИА Новости Крым, 01.07.2025
В Крыму 28 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
В Крыму 28 выпускников получили наивысший результат на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив 100 баллов по разным дисциплинам. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T17:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Крыму 28 выпускников получили наивысший результат на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив 100 баллов по разным дисциплинам. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов поздравил стобалльников и поблагодарил учителей, наставников, родителей и всех, кто помогал ребятам овладевать знаниями и поддерживал их на этом пути.В этом году школы Крыма покидают около 30 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов. Из них 1340 выпускников-одиннадцатиклассников претендуют на медаль I или II степениСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вы нужны родному городу: Развожаев поздравил выпускников СевастополяСевастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭ"Внесете вклад в развитие России" – власти Крыма поздравили выпускников
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егэ, крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе, сергей аксенов
В Крыму 28 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Крыму 28 выпускников школ показали максимальный результат на сдаче ЕГЭ – Аксенов

17:00 01.07.2025 (обновлено: 17:02 01.07.2025)
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЕГЭ
ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Крыму 28 выпускников получили наивысший результат на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив 100 баллов по разным дисциплинам. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В этом году 28 выпускников крымских школ получили высший балл по результатам Единого государственного экзамена. Больше всего стобалльных результатов – по литературе, химии, информатике", – написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов поздравил стобалльников и поблагодарил учителей, наставников, родителей и всех, кто помогал ребятам овладевать знаниями и поддерживал их на этом пути.
В этом году школы Крыма покидают около 30 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов. Из них 1340 выпускников-одиннадцатиклассников претендуют на медаль I или II степени
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