https://crimea.ria.ru/20250923/rekordy-konkursov-i-sprosa-itogi-vstupitelnoy-kampanii-v-vuzy-kryma-1149652961.html

Рекорды конкурсов и спроса: итоги вступительной кампании в вузы Крыма

Рекорды конкурсов и спроса: итоги вступительной кампании в вузы Крыма - РИА Новости Крым, 23.09.2025

Рекорды конкурсов и спроса: итоги вступительной кампании в вузы Крыма

В этом году вступительная кампания в вузы Крыма прошла в строгих сроках, установленных государством, что дисциплинировало и абитуриентов, и приемные комиссии... РИА Новости Крым, 23.09.2025

2025-09-23T13:59

2025-09-23T13:59

2025-09-23T13:59

крым

приемная кампания

общество

образование в крыму и севастополе

высшее образование

владимир курьянов

кфу (крымский федеральный университет)

анжелика лучинкина

севастопольский государственный университет (севгу)

денис ярыгин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/1e/1119415034_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_7b4567f67093d32a5afb8d998fab10a7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В этом году вступительная кампания в вузы Крыма прошла в строгих сроках, установленных государством, что дисциплинировало и абитуриентов, и приемные комиссии. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал и.о. ректора Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов.По его словам, несмотря на сложности нововведений, все процедуры приема документов и проведения вступительных испытаний были выполнены своевременно, а конкурс среди поступающих побил все рекорды.В этом году в КФУ наблюдается рост интереса абитуриентов из других регионов России: 657 студентов были зачислены из 72 субъектов страны, включая Краснодарский и Ставропольский края, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую Народную Республику. Выросло и число поступающих из Москвы – 31 человек.Ректор подчеркнул, что традиционно самым высоким спросом пользуются направления стоматологии, медиакоммуникации и международных отношений. Так, конкурс на стоматологию составил 333 человека на место, а на международные отношения – 186 человек на место. При этом полностью были закрыты все бюджетные места в академии строительства и агротехнологической академии.Первый проректор Севастопольского государственного университета Денис Ярыгин отметил высокий интерес к инженерным, строительным и сельскохозяйственным направлениям.Также значительный интерес к поступлению в этот вуз проявили абитуриенты из Москвы, что связано с удобством подачи документов через систему Госуслуг, отметил Ярыгин. В СевГУ поступили студенты из 81 региона России и из стран Африки и Азии.По словам первого проректора Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова Анжелики Лучинкиной, высокий конкурс наблюдался и на педагогических направлениях, а также по новым программам бакалавриата, таким как этническая журналистика.Все представители вузов отмечают успех комплексной работы с абитуриентами, включая подготовку в инженерных классах и профориентационные программы. Благодаря им обеспечивается высокий уровень знаний поступающих и формируется долгосрочный интерес к крымским университетам.Ранее сообщалось, что в этом году для студентов России предусмотрено более 1,4 миллиона бюджетных мест. Приемная кампания прошла в более 1,2 тысячи вузах и почти в 4 тысячах колледжах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приемная кампания-2025: вузы зачислили 904 тысяч студентов по всей странеВ вузах и колледжах создадут центры новых возможностей – поручение ПутинаВ РФ подали 1,5 млн заявлений в вузы через Госуслуги за три недели

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, приемная кампания, общество, образование в крыму и севастополе, высшее образование, владимир курьянов, кфу (крымский федеральный университет), анжелика лучинкина, севастопольский государственный университет (севгу), денис ярыгин, крымский инженерно-педагогический университет (кипу), новости крыма