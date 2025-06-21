https://crimea.ria.ru/20250621/v-rossii-nachalas-priemnaya-kampaniya-v-vuzy--skolko-est-byudzhetnykh-mest-1147400871.html

В России началась приемная кампания в вузы – сколько есть бюджетных мест

В России началась приемная кампания в вузы – сколько есть бюджетных мест - РИА Новости Крым, 21.06.2025

В России началась приемная кампания в вузы – сколько есть бюджетных мест

В России стартовала приемная кампания в вузы и колледжи. В этом году для студентов предусмотрено более 1,4 миллиона бюджетных мест. Об этом сообщил заместитель... РИА Новости Крым, 21.06.2025

2025-06-21T15:11

2025-06-21T15:11

2025-06-21T15:13

россия

дмитрий чернышенко

валерий фальков

высшее образование

образование в россии

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111827/71/1118277199_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_8e2e7505f1cf692316daf60786ba44b7.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В России стартовала приемная кампания в вузы и колледжи. В этом году для студентов предусмотрено более 1,4 миллиона бюджетных мест. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что более 73 процентов бюджетных мест распределены региональным вузам. Лидерами остаются медицина, педагогические специальности, общественные науки.В 2025 году для приема в вузы участников СВО и членов их семей определена отдельная квота – не менее 10% от общего объема бюджетных мест. Еще две тысячи мест зарезервировано на подготовительных отделениях вузов, напомнили в Минобрнауки.При этом в Белгородской, Курской и Брянской областях выпускники школ смогут выбрать, поступать в университеты по ЕГЭ или по внутренним вступительным испытаниям вузов в форме единого собеседования.Квота целевого приема в вузы составит более 23% от общего объема бюджетных мест. Абитуриенты могут увидеть предложения работодателей на платформе "Работа России", интегрированной с системой "Поступление в вуз онлайн".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджетные места в вузах России будут распределять по-новомуВ российских вузах выделят льготные места для детей военных и силовиковКогда Россия перейдет на новую модель высшего образования

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий чернышенко, валерий фальков, высшее образование, образование в россии, новости, общество