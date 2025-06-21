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В России началась приемная кампания в вузы – сколько есть бюджетных мест
В России началась приемная кампания в вузы – сколько есть бюджетных мест - РИА Новости Крым, 21.06.2025
В России началась приемная кампания в вузы – сколько есть бюджетных мест
В России стартовала приемная кампания в вузы и колледжи. В этом году для студентов предусмотрено более 1,4 миллиона бюджетных мест. Об этом сообщил заместитель... РИА Новости Крым, 21.06.2025
2025-06-21T15:11
2025-06-21T15:11
2025-06-21T15:13
россия
дмитрий чернышенко
валерий фальков
высшее образование
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В России стартовала приемная кампания в вузы и колледжи. В этом году для студентов предусмотрено более 1,4 миллиона бюджетных мест. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что более 73 процентов бюджетных мест распределены региональным вузам. Лидерами остаются медицина, педагогические специальности, общественные науки.В 2025 году для приема в вузы участников СВО и членов их семей определена отдельная квота – не менее 10% от общего объема бюджетных мест. Еще две тысячи мест зарезервировано на подготовительных отделениях вузов, напомнили в Минобрнауки.При этом в Белгородской, Курской и Брянской областях выпускники школ смогут выбрать, поступать в университеты по ЕГЭ или по внутренним вступительным испытаниям вузов в форме единого собеседования.Квота целевого приема в вузы составит более 23% от общего объема бюджетных мест. Абитуриенты могут увидеть предложения работодателей на платформе "Работа России", интегрированной с системой "Поступление в вуз онлайн".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджетные места в вузах России будут распределять по-новомуВ российских вузах выделят льготные места для детей военных и силовиковКогда Россия перейдет на новую модель высшего образования
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россия, дмитрий чернышенко, валерий фальков, высшее образование, образование в россии, новости, общество
В России началась приемная кампания в вузы – сколько есть бюджетных мест
В России стартовала приемная кампания в вузы и колледжи – Чернышенко
15:11 21.06.2025 (обновлено: 15:13 21.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В России стартовала приемная кампания в вузы и колледжи. В этом году для студентов предусмотрено более 1,4 миллиона бюджетных мест. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
"Приемная кампания начинается в более 1,2 тысячи вузах и почти в 4 тысячах колледжах нашей страны. Всего в этом учебном году доступно свыше 619 тысяч бюджетных мест по программам высшего образования и порядка 835 тысяч – по программам среднего профессионального", – заявил Чернышенко, слова которого приводятся пресс-службой аппарата вице-премьера.
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что более 73 процентов бюджетных мест распределены региональным вузам. Лидерами остаются медицина, педагогические специальности, общественные науки.
"В структуре приема преобладают специальности, которые обеспечивают технологическое лидерство нашей страны. Почти 43% – это направления, связанные с инженерией, современными технологиями – 246 тысяч бюджетных мест", – сказал Фальков, слова которого приводятся в сообщении.
В 2025 году для приема в вузы участников СВО и членов их семей определена отдельная квота – не менее 10% от общего объема бюджетных мест. Еще две тысячи мест зарезервировано на подготовительных отделениях вузов, напомнили в Минобрнауки.
При этом в Белгородской, Курской и Брянской областях выпускники школ смогут выбрать, поступать в университеты по ЕГЭ или по внутренним вступительным испытаниям вузов в форме единого собеседования.
Квота целевого приема в вузы составит более 23% от общего объема бюджетных мест. Абитуриенты могут увидеть предложения работодателей на платформе "Работа России", интегрированной с системой "Поступление в вуз онлайн".
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