https://crimea.ria.ru/20250523/v-rossiyskikh-vuzakh-vydelyat-lgotnye-mesta-dlya-detey-voennykh-i-silovikov-1146659959.html

В российских вузах выделят льготные места для детей военных и силовиков

В российских вузах выделят льготные места для детей военных и силовиков - РИА Новости Крым, 23.05.2025

В российских вузах выделят льготные места для детей военных и силовиков

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет льготы при поступлении в вузы детям военнослужащих и силовиков, принимавших участие в... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T17:03

2025-05-23T17:03

2025-05-23T17:03

владимир путин (политик)

россия

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закон и право

льгота

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет льготы при поступлении в вузы детям военнослужащих и силовиков, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон также предусматривает отдельную категорию льгот для детей военнослужащих, погибших или получивших ранения при исполнении обязанностей военной службы в ходе спецоперации. Также в нее входят дети Героев России и тех, кто был награжден тремя Орденами Мужества.8 мая Путин подписал указ о предоставлении семьям участников СВО путевок в подведомственные санаторно-курортные организации для сопровождения бойцов с травмами. Таким образом родственники раненых военнослужащих получат возможность сопровождать их во время реабилитации. Сопровождающим также будут оказаны услуги по размещению и питанию.Расширение мер соцподдержки также распространяется и на родственников бойцов Росгвардии, добровольческих формирований, работающих в зоне СВО сотрудников МВД, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и Следственного Комитета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьи бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения в санаторииСевастопольцы-участники КТО в Курской области получат соцгарантииВ России введут льготы по имущественным налогам для ветеранов СВО

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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