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В российских вузах выделят льготные места для детей военных и силовиков - РИА Новости Крым, 23.05.2025
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В российских вузах выделят льготные места для детей военных и силовиков
В российских вузах выделят льготные места для детей военных и силовиков - РИА Новости Крым, 23.05.2025
В российских вузах выделят льготные места для детей военных и силовиков
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет льготы при поступлении в вузы детям военнослужащих и силовиков, принимавших участие в... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T17:03
2025-05-23T17:03
владимир путин (политик)
россия
высшее образование
образование в россии
новости
закон и право
льгота
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет льготы при поступлении в вузы детям военнослужащих и силовиков, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон также предусматривает отдельную категорию льгот для детей военнослужащих, погибших или получивших ранения при исполнении обязанностей военной службы в ходе спецоперации. Также в нее входят дети Героев России и тех, кто был награжден тремя Орденами Мужества.8 мая Путин подписал указ о предоставлении семьям участников СВО путевок в подведомственные санаторно-курортные организации для сопровождения бойцов с травмами. Таким образом родственники раненых военнослужащих получат возможность сопровождать их во время реабилитации. Сопровождающим также будут оказаны услуги по размещению и питанию.Расширение мер соцподдержки также распространяется и на родственников бойцов Росгвардии, добровольческих формирований, работающих в зоне СВО сотрудников МВД, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и Следственного Комитета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьи бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения в санаторииСевастопольцы-участники КТО в Курской области получат соцгарантииВ России введут льготы по имущественным налогам для ветеранов СВО
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владимир путин (политик), россия, высшее образование, образование в россии, новости, закон и право, льгота
В российских вузах выделят льготные места для детей военных и силовиков

Путин подписал закон о льготном поступлении в вузы для детей участников боевых действий

17:03 23.05.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкУказатель приемной комиссии в вузе
Указатель приемной комиссии в вузе - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет льготы при поступлении в вузы детям военнослужащих и силовиков, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, дети военнослужащих, а также сотрудников органов, где предусмотрена военная служба, получат право на обучение за счет бюджета в пределах отдельной квоты. Это распространяется на программы бакалавриата, специалитета, а также на подготовительные отделения вузов. Главное условие – успешное прохождение вступительных испытаний.
Закон также предусматривает отдельную категорию льгот для детей военнослужащих, погибших или получивших ранения при исполнении обязанностей военной службы в ходе спецоперации. Также в нее входят дети Героев России и тех, кто был награжден тремя Орденами Мужества.
В этом случае поступление в университет будет возможно без прохождения вступительных испытаний, за исключением случаев, когда речь идет о специальностях творческой или профессиональной направленности.
8 мая Путин подписал указ о предоставлении семьям участников СВО путевок в подведомственные санаторно-курортные организации для сопровождения бойцов с травмами. Таким образом родственники раненых военнослужащих получат возможность сопровождать их во время реабилитации. Сопровождающим также будут оказаны услуги по размещению и питанию.
Расширение мер соцподдержки также распространяется и на родственников бойцов Росгвардии, добровольческих формирований, работающих в зоне СВО сотрудников МВД, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и Следственного Комитета.
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Владимир Путин (политик)РоссияВысшее образованиеОбразование в РоссииНовостиЗакон и правоЛьгота
 
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