https://crimea.ria.ru/20250524/byudzhetnye-mesta-v-vuzakh-rossii-budut-raspredelyat-po-novomu-1146680695.html

Бюджетные места в вузах России будут распределять по-новому

Бюджетные места в вузах России будут распределять по-новому - РИА Новости Крым, 24.05.2025

Бюджетные места в вузах России будут распределять по-новому

Часть бюджетных мест в российских вузах будут выделять по конкурсу, другую – по государственному заданию на основе кадровой потребности в стране. Об этом... РИА Новости Крым, 24.05.2025

2025-05-24T18:19

2025-05-24T18:19

2025-05-24T18:19

валерий фальков

министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)

россия

высшее образование

образование в россии

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Часть бюджетных мест в российских вузах будут выделять по конкурсу, другую – по государственному заданию на основе кадровой потребности в стране. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.Фальков также указал на выделение единого ядра в образовательных программах соответствующих областей, которое позволит обеспечить общее образовательное пространство внутри страны, создаст новые возможности для студенческой мобильности и снизит "бумажную" нагрузку на преподавателей.Министр добавил, что будет преобразована и практическая составляющая программ подготовки. Практики должно быть больше, важно, чтобы она проходила на передовых предприятиях, у лидеров отраслей, пояснил Фальков.Ранее глава Минобрнауки сообщил, что российские вузы в этом году предложат абитуриентам более 619 тысяч бюджетных мест, большая часть из которых сосредоточены в региональных вузах. По его словам, более 73% бюджетным мест распределены среди вузов в регионах, включая новые субъекты страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В российских вузах выделят льготные места для детей военных и силовиковЦентры содействия студентам в Крыму – зачем нужны и как работаютГосдума РФ ввела новые правила приема на платное обучение в вузы

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валерий фальков, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), россия, высшее образование, образование в россии, общество, новости