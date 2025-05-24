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Бюджетные места в вузах России будут распределять по-новому - РИА Новости Крым, 24.05.2025
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Бюджетные места в вузах России будут распределять по-новому
Бюджетные места в вузах России будут распределять по-новому - РИА Новости Крым, 24.05.2025
Бюджетные места в вузах России будут распределять по-новому
Часть бюджетных мест в российских вузах будут выделять по конкурсу, другую – по государственному заданию на основе кадровой потребности в стране. Об этом... РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T18:19
2025-05-24T18:19
валерий фальков
министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)
россия
высшее образование
образование в россии
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Часть бюджетных мест в российских вузах будут выделять по конкурсу, другую – по государственному заданию на основе кадровой потребности в стране. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.Фальков также указал на выделение единого ядра в образовательных программах соответствующих областей, которое позволит обеспечить общее образовательное пространство внутри страны, создаст новые возможности для студенческой мобильности и снизит "бумажную" нагрузку на преподавателей.Министр добавил, что будет преобразована и практическая составляющая программ подготовки. Практики должно быть больше, важно, чтобы она проходила на передовых предприятиях, у лидеров отраслей, пояснил Фальков.Ранее глава Минобрнауки сообщил, что российские вузы в этом году предложат абитуриентам более 619 тысяч бюджетных мест, большая часть из которых сосредоточены в региональных вузах. По его словам, более 73% бюджетным мест распределены среди вузов в регионах, включая новые субъекты страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В российских вузах выделят льготные места для детей военных и силовиковЦентры содействия студентам в Крыму – зачем нужны и как работаютГосдума РФ ввела новые правила приема на платное обучение в вузы
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валерий фальков, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), россия, высшее образование, образование в россии, общество, новости
Бюджетные места в вузах России будут распределять по-новому

Часть бюджетных мест в вузах России будут выделять по госзаданию – Фальков

18:19 24.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота приемной комиссии в университете
Работа приемной комиссии в университете - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Часть бюджетных мест в российских вузах будут выделять по конкурсу, другую – по государственному заданию на основе кадровой потребности в стране. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Предполагается, что часть бюджетных мест можно будет продолжать распределять между вузами по конкурсу, что позволит сохранить конкурентоспособность университетов, а другую часть – по госзаданию, исходя из экономической специфики конкретного региона и общей кадровой потребности в стране", - приводит слова министра официальный Telegram-канал Минобрнауки.
Фальков также указал на выделение единого ядра в образовательных программах соответствующих областей, которое позволит обеспечить общее образовательное пространство внутри страны, создаст новые возможности для студенческой мобильности и снизит "бумажную" нагрузку на преподавателей.
Министр добавил, что будет преобразована и практическая составляющая программ подготовки. Практики должно быть больше, важно, чтобы она проходила на передовых предприятиях, у лидеров отраслей, пояснил Фальков.
Ранее глава Минобрнауки сообщил, что российские вузы в этом году предложат абитуриентам более 619 тысяч бюджетных мест, большая часть из которых сосредоточены в региональных вузах. По его словам, более 73% бюджетным мест распределены среди вузов в регионах, включая новые субъекты страны.
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Валерий ФальковМинистерство науки и высшего образования России (Минобрнауки РФ)РоссияВысшее образованиеОбразование в РоссииОбществоНовости
 
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