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Центры содействия студентам в Крыму – зачем нужны и как работают

Центры содействия студентам в Крыму – зачем нужны и как работают - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Центры содействия студентам в Крыму – зачем нужны и как работают

Работа Центров содействия студентам на полуострове активно развиваются и набирает обороты. Об этом на встрече со студактивом рассказал глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T14:17

2025-05-21T14:17

2025-05-21T14:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Работа Центров содействия студентам на полуострове активно развиваются и набирает обороты. Об этом на встрече со студактивом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.И проинформировал, что вместе со студентами они подвели промежуточные итоги работы."Нужно активнее информировать молодежь о работе Центров содействия, в том числе и на телевидении, чтобы студенты знали, куда обратиться за поддержкой в сложной ситуации", – подчеркнул Аксенов.Глава полуострова поручил актуализировать планы и проектно-сметную документацию по капитальному ремонту общежитий во всех вузах РК. Также, сообщил Аксенов, планируется до конца года благоустроить Студенческий сквер в районе студгородка на улице Беспалова в Симферополе.Ранее сообщалось, что правительство России выделило один миллиард рублей на создание образовательно-производственных кластеров, в том числе в Крыму, Севастополе и в новых регионах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума РФ ввела новые правила приема на платное обучение в вузыКакие специалисты требуются Крыму – "шпаргалка" для абитуриентаВ России с 1 сентября появится стипендия имени Жириновского: кому дадут

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, новости крыма, студенты, высшее образование