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Центры содействия студентам в Крыму – зачем нужны и как работают
Центры содействия студентам в Крыму – зачем нужны и как работают - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Центры содействия студентам в Крыму – зачем нужны и как работают
Работа Центров содействия студентам на полуострове активно развиваются и набирает обороты. Об этом на встрече со студактивом рассказал глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T14:17
2025-05-21T14:17
2025-05-21T14:35
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Работа Центров содействия студентам на полуострове активно развиваются и набирает обороты. Об этом на встрече со студактивом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.И проинформировал, что вместе со студентами они подвели промежуточные итоги работы."Нужно активнее информировать молодежь о работе Центров содействия, в том числе и на телевидении, чтобы студенты знали, куда обратиться за поддержкой в сложной ситуации", – подчеркнул Аксенов.Глава полуострова поручил актуализировать планы и проектно-сметную документацию по капитальному ремонту общежитий во всех вузах РК. Также, сообщил Аксенов, планируется до конца года благоустроить Студенческий сквер в районе студгородка на улице Беспалова в Симферополе.Ранее сообщалось, что правительство России выделило один миллиард рублей на создание образовательно-производственных кластеров, в том числе в Крыму, Севастополе и в новых регионах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума РФ ввела новые правила приема на платное обучение в вузыКакие специалисты требуются Крыму – "шпаргалка" для абитуриентаВ России с 1 сентября появится стипендия имени Жириновского: кому дадут
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сергей аксенов, крым, новости крыма, студенты, высшее образование
Центры содействия студентам в Крыму – зачем нужны и как работают
В Крыму развивают деятельность Центров содействия студентам – Аксенов
14:17 21.05.2025 (обновлено: 14:35 21.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Работа Центров содействия студентам на полуострове активно развиваются и набирает обороты. Об этом на встрече со студактивом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.
"Главная цель таких центров – обеспечить прямую коммуникацию со студенческим сообществом, помочь ребятам в решении текущих учебных и бытовых вопросов, в том числе ремонта и оборудования общежитий, организации питания", – сказал Аксенов.
И проинформировал, что вместе со студентами они подвели промежуточные итоги работы.
"Нужно активнее информировать молодежь о работе Центров содействия, в том числе и на телевидении, чтобы студенты знали, куда обратиться за поддержкой в сложной ситуации", – подчеркнул Аксенов.
Глава полуострова поручил актуализировать планы и проектно-сметную документацию по капитальному ремонту общежитий во всех вузах РК. Также, сообщил Аксенов, планируется до конца года благоустроить Студенческий сквер в районе студгородка на улице Беспалова в Симферополе.
"Ребята также предложили проводить не только традиционные ярмарки вакансий, но организовать ярмарку специалистов, где предприятия республики смогут подбирать сотрудников", – добавил глава Крыма.
Ранее сообщалось, что правительство России выделило один миллиард рублей на создание образовательно-производственных кластеров
, в том числе в Крыму, Севастополе и в новых регионах.
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