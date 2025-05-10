https://crimea.ria.ru/20250510/na-obrazovatelnye-klastery-v-krymu-i-novykh-regionakh-vydelili-1-milliard-1146351182.html

На образовательные кластеры в Крыму и новых регионах выделили 1 миллиард

На образовательные кластеры в Крыму и новых регионах выделили 1 миллиард - РИА Новости Крым, 10.05.2025

На образовательные кластеры в Крыму и новых регионах выделили 1 миллиард

Правительство России выделило один миллиард рублей на создание образовательно-производственных кластеров, в том числе в Крыму, Севастополе и в новых регионах... РИА Новости Крым, 10.05.2025

2025-05-10T18:31

2025-05-10T18:31

2025-05-10T18:31

россия

образование в крыму и севастополе

образование в россии

крым

севастополь

новые регионы россии

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экономика

михаил мишустин

правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Правительство России выделило один миллиард рублей на создание образовательно-производственных кластеров, в том числе в Крыму, Севастополе и в новых регионах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в кабмине.Субсидии на создание кластеров предназначены для Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Ингушетии, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Еврейской автономной области, указано в публикации.Обеспечить расширение федерального проекта "Профессионалитет" правительству поручил президент Владимир Путин по итогам встречи с победителями и призерами финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и их экспертами-наставниками. Она состоялась в декабре 2023 года.Федеральный проект "Профессионалитет" входит в состав нового нацпроекта "Молодежь и дети".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что регион получил свыше 2,7 миллиарда рублей на реализацию нацпроекта "Молодежь и дети". В рамках проекта планируется провести капремонт в 14 школах, также отремонтировать три общежития колледжей и купить оборудование для уроков труда и ОБЖ в 480 школ. Часть средств направят на ежемесячные денежные выплаты классным руководителям и советникам директоров по воспитательной работе, реализацию программы "Земский учитель" и развитие дополнительного образования, уточнил руководитель региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отремонтируют пять школ по президентской программеКрым вошел в топ-10 лучших регионов России по реализации нацпроектовВ школах Крыма оснастят кабинеты труда для мальчиков и девочек

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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