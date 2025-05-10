https://crimea.ria.ru/20250510/na-obrazovatelnye-klastery-v-krymu-i-novykh-regionakh-vydelili-1-milliard-1146351182.html
На образовательные кластеры в Крыму и новых регионах выделили 1 миллиард
На образовательные кластеры в Крыму и новых регионах выделили 1 миллиард - РИА Новости Крым, 10.05.2025
На образовательные кластеры в Крыму и новых регионах выделили 1 миллиард
Правительство России выделило один миллиард рублей на создание образовательно-производственных кластеров, в том числе в Крыму, Севастополе и в новых регионах... РИА Новости Крым, 10.05.2025
2025-05-10T18:31
2025-05-10T18:31
2025-05-10T18:31
россия
образование в крыму и севастополе
образование в россии
крым
севастополь
новые регионы россии
нацпроекты в россии
экономика
михаил мишустин
правительство россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/11/1133609923_6:0:1274:713_1920x0_80_0_0_fa1ee34ef01a8b9c79f8a81a29dc7bdd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Правительство России выделило один миллиард рублей на создание образовательно-производственных кластеров, в том числе в Крыму, Севастополе и в новых регионах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в кабмине.Субсидии на создание кластеров предназначены для Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Ингушетии, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Еврейской автономной области, указано в публикации.Обеспечить расширение федерального проекта "Профессионалитет" правительству поручил президент Владимир Путин по итогам встречи с победителями и призерами финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и их экспертами-наставниками. Она состоялась в декабре 2023 года.Федеральный проект "Профессионалитет" входит в состав нового нацпроекта "Молодежь и дети".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что регион получил свыше 2,7 миллиарда рублей на реализацию нацпроекта "Молодежь и дети". В рамках проекта планируется провести капремонт в 14 школах, также отремонтировать три общежития колледжей и купить оборудование для уроков труда и ОБЖ в 480 школ. Часть средств направят на ежемесячные денежные выплаты классным руководителям и советникам директоров по воспитательной работе, реализацию программы "Земский учитель" и развитие дополнительного образования, уточнил руководитель региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отремонтируют пять школ по президентской программеКрым вошел в топ-10 лучших регионов России по реализации нацпроектовВ школах Крыма оснастят кабинеты труда для мальчиков и девочек
россия
крым
севастополь
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/11/1133609923_164:0:1115:713_1920x0_80_0_0_8121797f2b51d6902ce8c04ff92f34a3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, образование в крыму и севастополе, образование в россии, крым, севастополь, новые регионы россии, нацпроекты в россии, экономика, михаил мишустин, правительство россии, новости, национальный проект "молодежь и дети"
На образовательные кластеры в Крыму и новых регионах выделили 1 миллиард
На создание образовательных кластеров в Крыму и новых регионах выделен миллиард рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Правительство России выделило один миллиард рублей на создание образовательно-производственных кластеров, в том числе в Крыму, Севастополе и в новых регионах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в кабмине.
"В 2025 году в регионах планируется создание 13 образовательно-производственных кластеров, главная цель которых — подготовка квалифицированных кадров в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Распоряжение о выделении на эти цели миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в релизе.
Субсидии на создание кластеров предназначены для Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Ингушетии, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Еврейской автономной области, указано в публикации.
Обеспечить расширение федерального проекта "Профессионалитет" правительству поручил президент Владимир Путин по итогам встречи с победителями и призерами финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и их экспертами-наставниками. Она состоялась в декабре 2023 года.
Федеральный проект "Профессионалитет" входит в состав нового нацпроекта "Молодежь и дети".
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что регион получил свыше 2,7 миллиарда рублей на реализацию нацпроекта "Молодежь и дети"
. В рамках проекта планируется провести капремонт в 14 школах, также отремонтировать три общежития колледжей и купить оборудование для уроков труда и ОБЖ в 480 школ. Часть средств направят на ежемесячные денежные выплаты классным руководителям и советникам директоров по воспитательной работе, реализацию программы "Земский учитель" и развитие дополнительного образования, уточнил руководитель региона.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: