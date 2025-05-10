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На образовательные кластеры в Крыму и новых регионах выделили 1 миллиард - РИА Новости Крым, 10.05.2025
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На образовательные кластеры в Крыму и новых регионах выделили 1 миллиард
На образовательные кластеры в Крыму и новых регионах выделили 1 миллиард - РИА Новости Крым, 10.05.2025
На образовательные кластеры в Крыму и новых регионах выделили 1 миллиард
Правительство России выделило один миллиард рублей на создание образовательно-производственных кластеров, в том числе в Крыму, Севастополе и в новых регионах... РИА Новости Крым, 10.05.2025
2025-05-10T18:31
2025-05-10T18:31
россия
образование в крыму и севастополе
образование в россии
крым
севастополь
новые регионы россии
нацпроекты в россии
экономика
михаил мишустин
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Правительство России выделило один миллиард рублей на создание образовательно-производственных кластеров, в том числе в Крыму, Севастополе и в новых регионах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в кабмине.Субсидии на создание кластеров предназначены для Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Ингушетии, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Еврейской автономной области, указано в публикации.Обеспечить расширение федерального проекта "Профессионалитет" правительству поручил президент Владимир Путин по итогам встречи с победителями и призерами финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и их экспертами-наставниками. Она состоялась в декабре 2023 года.Федеральный проект "Профессионалитет" входит в состав нового нацпроекта "Молодежь и дети".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что регион получил свыше 2,7 миллиарда рублей на реализацию нацпроекта "Молодежь и дети". В рамках проекта планируется провести капремонт в 14 школах, также отремонтировать три общежития колледжей и купить оборудование для уроков труда и ОБЖ в 480 школ. Часть средств направят на ежемесячные денежные выплаты классным руководителям и советникам директоров по воспитательной работе, реализацию программы "Земский учитель" и развитие дополнительного образования, уточнил руководитель региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отремонтируют пять школ по президентской программеКрым вошел в топ-10 лучших регионов России по реализации нацпроектовВ школах Крыма оснастят кабинеты труда для мальчиков и девочек
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россия, образование в крыму и севастополе, образование в россии, крым, севастополь, новые регионы россии, нацпроекты в россии, экономика, михаил мишустин, правительство россии, новости, национальный проект "молодежь и дети"
На образовательные кластеры в Крыму и новых регионах выделили 1 миллиард

На создание образовательных кластеров в Крыму и новых регионах выделен миллиард рублей

18:31 10.05.2025
 
© Правительство РоссииСтуденты
Студенты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Правительство России выделило один миллиард рублей на создание образовательно-производственных кластеров, в том числе в Крыму, Севастополе и в новых регионах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в кабмине.
"В 2025 году в регионах планируется создание 13 образовательно-производственных кластеров, главная цель которых — подготовка квалифицированных кадров в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Распоряжение о выделении на эти цели миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в релизе.
Субсидии на создание кластеров предназначены для Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Ингушетии, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Еврейской автономной области, указано в публикации.
Обеспечить расширение федерального проекта "Профессионалитет" правительству поручил президент Владимир Путин по итогам встречи с победителями и призерами финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и их экспертами-наставниками. Она состоялась в декабре 2023 года.
Федеральный проект "Профессионалитет" входит в состав нового нацпроекта "Молодежь и дети".
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что регион получил свыше 2,7 миллиарда рублей на реализацию нацпроекта "Молодежь и дети". В рамках проекта планируется провести капремонт в 14 школах, также отремонтировать три общежития колледжей и купить оборудование для уроков труда и ОБЖ в 480 школ. Часть средств направят на ежемесячные денежные выплаты классным руководителям и советникам директоров по воспитательной работе, реализацию программы "Земский учитель" и развитие дополнительного образования, уточнил руководитель региона.
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