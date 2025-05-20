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Госдума РФ ввела новые правила приема на платное обучение в вузы

Госдума РФ ввела новые правила приема на платное обучение в вузы - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Госдума РФ ввела новые правила приема на платное обучение в вузы

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила приема в вузы на платной основе. Об этом сообщили в РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T14:08

2025-05-20T14:08

2025-05-20T14:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила приема в вузы на платной основе. Об этом сообщили в РИА Новости.Госдума приняла во втором и третьих чтениях законопроект, который дает правительству полномочия контролировать стоимость обучения, объемы набора и направления подготовки.Теперь федеральные власти смогут напрямую влиять на формирование стоимости за образовательные услуги в вузах, определять, сколько студентов и на какие специальности смогут быть приняты на внебюджетные места.Кроме того, кабмин будет устанавливать условия для предоставления образовательных кредитов с господдержкой – включая перечень профессий и научных специальностей, приоритетных для страны. Такие меры направлены на усиление подготовки кадров в сферах, важных для технологической независимости и лидерства России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В вузах России половину бюджетных мест распределят по госзаказуНа образовательные кластеры в Крыму и новых регионах выделили 1 миллиардКакие специалисты требуются Крыму – "шпаргалка" для абитуриента

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, закон и право, высшее образование, государственная дума рф, правительство россии