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Госдума РФ ввела новые правила приема на платное обучение в вузы
Госдума РФ ввела новые правила приема на платное обучение в вузы - РИА Новости Крым, 20.05.2025
Госдума РФ ввела новые правила приема на платное обучение в вузы
С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила приема в вузы на платной основе. Об этом сообщили в РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T14:08
2025-05-20T14:08
2025-05-20T14:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила приема в вузы на платной основе. Об этом сообщили в РИА Новости.Госдума приняла во втором и третьих чтениях законопроект, который дает правительству полномочия контролировать стоимость обучения, объемы набора и направления подготовки.Теперь федеральные власти смогут напрямую влиять на формирование стоимости за образовательные услуги в вузах, определять, сколько студентов и на какие специальности смогут быть приняты на внебюджетные места.Кроме того, кабмин будет устанавливать условия для предоставления образовательных кредитов с господдержкой – включая перечень профессий и научных специальностей, приоритетных для страны. Такие меры направлены на усиление подготовки кадров в сферах, важных для технологической независимости и лидерства России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В вузах России половину бюджетных мест распределят по госзаказуНа образовательные кластеры в Крыму и новых регионах выделили 1 миллиардКакие специалисты требуются Крыму – "шпаргалка" для абитуриента
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новости, закон и право, высшее образование, государственная дума рф, правительство россии
Госдума РФ ввела новые правила приема на платное обучение в вузы
На платном обучении в вузах правительство будет регулировать стоимость и число направлений
14:08 20.05.2025 (обновлено: 14:20 20.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила приема в вузы на платной основе. Об этом сообщили в РИА Новости.
Госдума приняла во втором и третьих чтениях законопроект, который дает правительству полномочия контролировать стоимость обучения, объемы набора и направления подготовки.
Теперь федеральные власти смогут напрямую влиять на формирование стоимости за образовательные услуги в вузах, определять, сколько студентов и на какие специальности смогут быть приняты на внебюджетные места.
Кроме того, кабмин будет устанавливать условия для предоставления образовательных кредитов с господдержкой – включая перечень профессий и научных специальностей, приоритетных для страны. Такие меры направлены на усиление подготовки кадров в сферах, важных для технологической независимости и лидерства России.
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