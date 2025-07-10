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В РФ подали 1,5 млн заявлений в вузы через Госуслуги за три недели

В РФ подали 1,5 млн заявлений в вузы через Госуслуги за три недели - РИА Новости Крым, 10.07.2025

В РФ подали 1,5 млн заявлений в вузы через Госуслуги за три недели

За три недели приемной кампании в России абитуриенты подали 1,5 миллиона заявлений на поступление в вузы через Госуслуги. Это в 1,5 раза больше, чем за... РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T19:31

2025-07-10T19:31

2025-07-10T19:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. За три недели приемной кампании в России абитуриенты подали 1,5 миллиона заявлений на поступление в вузы через Госуслуги. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщили на официальном сайте Минцифры РФ.Так сервисом воспользовались уже более 670 тысяч человек – столько же, сколько за всю приемную кампанию на бюджет прошлого года, добавили специалисты.В среднем абитуриенты поступают в три вуза. В аспирантуру и магистратуру подали около 130 тысяч заявлений. По популярности среди специальностей традиционно лидирует ИТ. Также среди популярных специальностей на бюджете "Информатика и вычислительная техника", "Образование и педагогические науки", "Клиническая медицина", "Юриспруденция"."Вузы будут принимать заявления на бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование на бюджет до 25 июля, на платные отделения – по решению вуза. Сроки приема в магистратуру и аспирантуру учебные заведения устанавливают сами, но приемная кампания в магистратуру должна завершиться не позднее 20 августа", – уточнили в Минцифры РФ.Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе совещания по вопросам образования под руководством президента РФ Владимира Путина сообщил, что абитуриенты на сегодняшний день подали в российские вузы почти 5 миллионов заявлений на поступление.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На базе СевГУ появится кампус мирового уровня – РазвожаевКак прошел основной период ЕГЭ-2025В Севастополе создали высшую технологическую школу на базе СевГУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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