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В Севастополе создали высшую технологическую школу на базе СевГУ
В Севастополе создали высшую технологическую школу на базе СевГУ - РИА Новости Крым, 01.07.2025
В Севастополе создали высшую технологическую школу на базе СевГУ
В Севастопольском государственном университете создали высшую технологическую школу (ВТШ) "Севастопольский приборостроительный институт". Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T11:22
2025-07-01T11:22
2025-07-01T11:22
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Севастопольском государственном университете создали высшую технологическую школу (ВТШ) "Севастопольский приборостроительный институт". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По мнению губернатора, новая структура должна стать научно-образовательным ядром разработки и экспертного сопровождения реализации региональной стратегии научно-технологического развития, которая сейчас разрабатывается в Севастополе.В составе ВТШ будут работать научно-исследовательский институт "Интеллектуального приборостроения и робототехники", факультет информационных технологий, а также инженерный факультет.Также он отметил, что Высшая технологическая школа поможет СевГУ продолжить и сохранить традиции инженерного образования и научной деятельности по техническим направлениям, которые были заложены в известном на весь Советский Союз вузе – Севастопольском приборостроительном институте."Повышение уровня инженерного образования и выполнение разработок по данным направлениям необходимо для реализации проектов национального технологического лидерства и соответствует целям, заявленным в программе развития СевГУ по программе "Приоритет 2030", – уверен губернатор Севастополя.Ранее ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев заявил, что в Севастополе возродят знаменитый приборостроительный институт. По его словам, это не просто организационная смена названия, а желание севастопольских ученых и инженеров опереться на советскую добротную традицию инженерного образования, при этом следуя самым современным тенденциям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь на ПМЭФ представил линейку морских беспилотников Новые системы подводной связи для водолазов презентовали в Севастополе
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В Севастополе создали высшую технологическую школу на базе СевГУ
Развожаев: на базе СевГУ создали высшую технологическую школу
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Севастопольском государственном университете создали высшую технологическую школу (ВТШ) "Севастопольский приборостроительный институт". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"ВТШ будет создана на базе Института радиоэлектроники и интеллектуальных технических систем, Политехнического института, Института информационных технологий и блока кафедр Морского института, на которых осуществляется подготовка инженеров-судостроителей", – сказано в сообщении.
По мнению губернатора, новая структура должна стать научно-образовательным ядром разработки и экспертного сопровождения реализации региональной стратегии научно-технологического развития, которая сейчас разрабатывается в Севастополе.
В составе ВТШ будут работать научно-исследовательский институт "Интеллектуального приборостроения и робототехники", факультет информационных технологий, а также инженерный факультет.
"Важным элементом факультета информационных технологий, который создается в СевГУ в структуре новой Высшей технологической школы, будет инновационный образовательный центр – Центр искусственного интеллекта. Страна сейчас делает ставку на эту сферу. Грант на создание подобных площадок, помимо нашего СевГУ, получили всего 17 вузов страны", – подчеркнул Развожаев.
Также он отметил, что Высшая технологическая школа поможет СевГУ продолжить и сохранить традиции инженерного образования и научной деятельности по техническим направлениям, которые были заложены в известном на весь Советский Союз вузе – Севастопольском приборостроительном институте.
"Повышение уровня инженерного образования и выполнение разработок по данным направлениям необходимо для реализации проектов национального технологического лидерства и соответствует целям, заявленным в программе развития СевГУ по программе "Приоритет 2030", – уверен губернатор Севастополя.
Ранее ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев заявил, что в Севастополе возродят знаменитый приборостроительный институт
. По его словам, это не просто организационная смена названия, а желание севастопольских ученых и инженеров опереться на советскую добротную традицию инженерного образования, при этом следуя самым современным тенденциям.
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