https://crimea.ria.ru/20250701/v-sevastopole-sozdali-vysshuyu-tekhnologicheskuyu-shkolu-na-baze-sevgu-1147614302.html

В Севастополе создали высшую технологическую школу на базе СевГУ

В Севастополе создали высшую технологическую школу на базе СевГУ - РИА Новости Крым, 01.07.2025

В Севастополе создали высшую технологическую школу на базе СевГУ

В Севастопольском государственном университете создали высшую технологическую школу (ВТШ) "Севастопольский приборостроительный институт". Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T11:22

2025-07-01T11:22

2025-07-01T11:22

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Севастопольском государственном университете создали высшую технологическую школу (ВТШ) "Севастопольский приборостроительный институт". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По мнению губернатора, новая структура должна стать научно-образовательным ядром разработки и экспертного сопровождения реализации региональной стратегии научно-технологического развития, которая сейчас разрабатывается в Севастополе.В составе ВТШ будут работать научно-исследовательский институт "Интеллектуального приборостроения и робототехники", факультет информационных технологий, а также инженерный факультет.Также он отметил, что Высшая технологическая школа поможет СевГУ продолжить и сохранить традиции инженерного образования и научной деятельности по техническим направлениям, которые были заложены в известном на весь Советский Союз вузе – Севастопольском приборостроительном институте."Повышение уровня инженерного образования и выполнение разработок по данным направлениям необходимо для реализации проектов национального технологического лидерства и соответствует целям, заявленным в программе развития СевГУ по программе "Приоритет 2030", – уверен губернатор Севастополя.Ранее ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев заявил, что в Севастополе возродят знаменитый приборостроительный институт. По его словам, это не просто организационная смена названия, а желание севастопольских ученых и инженеров опереться на советскую добротную традицию инженерного образования, при этом следуя самым современным тенденциям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь на ПМЭФ представил линейку морских беспилотников Новые системы подводной связи для водолазов презентовали в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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