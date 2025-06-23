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Новые системы подводной связи для водолазов презентовали в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.06.2025
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Новые системы подводной связи для водолазов презентовали в Севастополе
Новые системы подводной связи для водолазов презентовали в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Новые системы подводной связи для водолазов презентовали в Севастополе
В Севастополе представили инновационную систему подводной связи для водолазов. Серийный выпуск начнется с июля 2025 года. Об этом сообщили в городском... РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T21:54
2025-06-23T21:54
севастополь
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наука и технологии
водолазные работы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе представили инновационную систему подводной связи для водолазов. Серийный выпуск начнется с июля 2025 года. Об этом сообщили в городском правительстве.Новую гидроакустическую систему SUBCOMMUNICATOR презентовали севастопольские и столичные разработчики. Система включает наручные гаджеты и буи-маяки, которые позволяют отслеживать местоположение членов группы, обмениваться сообщениями и маркировать подводные объекты, добавили в пресс-службе правительства Севастополя.Ранее сообщалось, что на площадке ПМЭФ-2025 Севастополь на своем стенде представил линейку морских беспилотников, разработанных учеными Севастопольского государственного университета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ростех поставил новейшие мини-ракеты для комплексов "Панцирь"Россия провела испытания лазерных систем противодействия беспилотникам Россия будет оснащать свою армию по последнему слову техники – Путин
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, наука в крыму: открытия и изобретения, наука и технологии, водолазные работы, новости севастополя, видео
Новые системы подводной связи для водолазов презентовали в Севастополе

В Севастополе с июля начнут серийный выпуск систем подводной связи для водолазов

21:54 23.06.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе представили инновационную систему подводной связи для водолазов. Серийный выпуск начнется с июля 2025 года. Об этом сообщили в городском правительстве.
Новую гидроакустическую систему SUBCOMMUNICATOR презентовали севастопольские и столичные разработчики.
"Устройство обеспечивает точное позиционирование и текстовую связь под водой даже в условиях нулевой видимости. Специалисты Спасательной службы опробовали прибор на практике. Серийный выпуск начнется в июле 2025 года", – сказано в сообщении.
Система включает наручные гаджеты и буи-маяки, которые позволяют отслеживать местоположение членов группы, обмениваться сообщениями и маркировать подводные объекты, добавили в пресс-службе правительства Севастополя.
Ранее сообщалось, что на площадке ПМЭФ-2025 Севастополь на своем стенде представил линейку морских беспилотников, разработанных учеными Севастопольского государственного университета.
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