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Новые системы подводной связи для водолазов презентовали в Севастополе

Новые системы подводной связи для водолазов презентовали в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Новые системы подводной связи для водолазов презентовали в Севастополе

В Севастополе представили инновационную систему подводной связи для водолазов. Серийный выпуск начнется с июля 2025 года. Об этом сообщили в городском... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T21:54

2025-06-23T21:54

2025-06-23T21:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе представили инновационную систему подводной связи для водолазов. Серийный выпуск начнется с июля 2025 года. Об этом сообщили в городском правительстве.Новую гидроакустическую систему SUBCOMMUNICATOR презентовали севастопольские и столичные разработчики. Система включает наручные гаджеты и буи-маяки, которые позволяют отслеживать местоположение членов группы, обмениваться сообщениями и маркировать подводные объекты, добавили в пресс-службе правительства Севастополя.Ранее сообщалось, что на площадке ПМЭФ-2025 Севастополь на своем стенде представил линейку морских беспилотников, разработанных учеными Севастопольского государственного университета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ростех поставил новейшие мини-ракеты для комплексов "Панцирь"Россия провела испытания лазерных систем противодействия беспилотникам Россия будет оснащать свою армию по последнему слову техники – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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