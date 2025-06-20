https://crimea.ria.ru/20250620/sevastopol-na-pmef-predstavil-lineyku-morskikh-bespilotnikov-1147380791.html
Севастополь на ПМЭФ представил линейку морских беспилотников
Севастополь на ПМЭФ представил линейку морских беспилотников - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Севастополь на ПМЭФ представил линейку морских беспилотников
На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Севастополь на своем стенде представил линейку морских беспилотников, разработанных... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T14:56
2025-06-20T14:56
2025-06-20T17:28
михаил развожаев
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Севастополь на своем стенде представил линейку морских беспилотников, разработанных учеными Севастопольского государственного университета. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.На стенде представлены дроны "Барабулька", "Калкан", "Сарган", многофункциональная платформа "МК" и телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Херсонес".Он отметил, что на ПМЭФ представлены не муляжи или макеты, а реальные аппараты, которые апробировались или даже применялись в реальных условиях. Например, один из них использовался для обследования танкера "Волгонефть-212", затонувшего в Керченском проливе этой зимой."Мы видим интерес к нашим разработкам и от профильных компаний, которые работают в технологической отрасли и интересуются нашими наработками, и от тех, кто предлагает пути именно по использованию аппаратов", - добавил губернатор.XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь поможет восстанавливать инфраструктуру Запорожской области Морской порт в Севастополе реконструируют Севастополь и Татарстан на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве
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михаил развожаев, беспилотник (бпла, дрон), пмэф, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма
Севастополь на ПМЭФ представил линейку морских беспилотников
Севастополь на своем стенде на ПМЭФ представил пять морских беспилотников
14:56 20.06.2025 (обновлено: 17:28 20.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Севастополь на своем стенде представил линейку морских беспилотников, разработанных учеными Севастопольского государственного университета. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
На стенде представлены дроны "Барабулька", "Калкан", "Сарган", многофункциональная платформа "МК" и телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Херсонес".
"Все пять аппаратов предназначены для различных операций при научно-исследовательских и поисково-спасательных работах, мониторинге экологической обстановки, спасательных работах и при ряде иных задач", – рассказал Развожаев.
Он отметил, что на ПМЭФ представлены не муляжи или макеты, а реальные аппараты, которые апробировались или даже применялись в реальных условиях. Например, один из них использовался для обследования танкера "Волгонефть-212", затонувшего в Керченском проливе этой зимой.
"Мы видим интерес к нашим разработкам и от профильных компаний, которые работают в технологической отрасли и интересуются нашими наработками, и от тех, кто предлагает пути именно по использованию аппаратов", - добавил губернатор.
XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.
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