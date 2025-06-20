https://crimea.ria.ru/20250620/sevastopol-na-pmef-predstavil-lineyku-morskikh-bespilotnikov-1147380791.html

Севастополь на ПМЭФ представил линейку морских беспилотников

Севастополь на ПМЭФ представил линейку морских беспилотников - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Севастополь на ПМЭФ представил линейку морских беспилотников

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Севастополь на своем стенде представил линейку морских беспилотников, разработанных... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T14:56

2025-06-20T14:56

2025-06-20T17:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Севастополь на своем стенде представил линейку морских беспилотников, разработанных учеными Севастопольского государственного университета. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.На стенде представлены дроны "Барабулька", "Калкан", "Сарган", многофункциональная платформа "МК" и телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Херсонес".Он отметил, что на ПМЭФ представлены не муляжи или макеты, а реальные аппараты, которые апробировались или даже применялись в реальных условиях. Например, один из них использовался для обследования танкера "Волгонефть-212", затонувшего в Керченском проливе этой зимой."Мы видим интерес к нашим разработкам и от профильных компаний, которые работают в технологической отрасли и интересуются нашими наработками, и от тех, кто предлагает пути именно по использованию аппаратов", - добавил губернатор.XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь поможет восстанавливать инфраструктуру Запорожской области Морской порт в Севастополе реконструируют Севастополь и Татарстан на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве

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