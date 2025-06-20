Рейтинг@Mail.ru
Севастополь на ПМЭФ представил линейку морских беспилотников - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250620/sevastopol-na-pmef-predstavil-lineyku-morskikh-bespilotnikov-1147380791.html
Севастополь на ПМЭФ представил линейку морских беспилотников
Севастополь на ПМЭФ представил линейку морских беспилотников - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Севастополь на ПМЭФ представил линейку морских беспилотников
На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Севастополь на своем стенде представил линейку морских беспилотников, разработанных... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T14:56
2025-06-20T17:28
михаил развожаев
беспилотник (бпла, дрон)
пмэф
севастополь
новости севастополя
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/14/1147380678_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_677e059e225f5664ae371f5d912b84ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Севастополь на своем стенде представил линейку морских беспилотников, разработанных учеными Севастопольского государственного университета. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.На стенде представлены дроны "Барабулька", "Калкан", "Сарган", многофункциональная платформа "МК" и телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Херсонес".Он отметил, что на ПМЭФ представлены не муляжи или макеты, а реальные аппараты, которые апробировались или даже применялись в реальных условиях. Например, один из них использовался для обследования танкера "Волгонефть-212", затонувшего в Керченском проливе этой зимой."Мы видим интерес к нашим разработкам и от профильных компаний, которые работают в технологической отрасли и интересуются нашими наработками, и от тех, кто предлагает пути именно по использованию аппаратов", - добавил губернатор.XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь поможет восстанавливать инфраструктуру Запорожской области Морской порт в Севастополе реконструируют Севастополь и Татарстан на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/14/1147380678_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1f92285d365f14aa5581e6b79e29ee73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил развожаев, беспилотник (бпла, дрон), пмэф, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма
Севастополь на ПМЭФ представил линейку морских беспилотников

Севастополь на своем стенде на ПМЭФ представил пять морских беспилотников

14:56 20.06.2025 (обновлено: 17:28 20.06.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь на ПМЭФ представил линейку морских беспилотников
Севастополь на ПМЭФ представил линейку морских беспилотников
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Севастополь на своем стенде представил линейку морских беспилотников, разработанных учеными Севастопольского государственного университета. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
На стенде представлены дроны "Барабулька", "Калкан", "Сарган", многофункциональная платформа "МК" и телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Херсонес".
"Все пять аппаратов предназначены для различных операций при научно-исследовательских и поисково-спасательных работах, мониторинге экологической обстановки, спасательных работах и при ряде иных задач", – рассказал Развожаев.
Он отметил, что на ПМЭФ представлены не муляжи или макеты, а реальные аппараты, которые апробировались или даже применялись в реальных условиях. Например, один из них использовался для обследования танкера "Волгонефть-212", затонувшего в Керченском проливе этой зимой.
"Мы видим интерес к нашим разработкам и от профильных компаний, которые работают в технологической отрасли и интересуются нашими наработками, и от тех, кто предлагает пути именно по использованию аппаратов", - добавил губернатор.
XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Севастополь поможет восстанавливать инфраструктуру Запорожской области
Морской порт в Севастополе реконструируют
Севастополь и Татарстан на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве
 
Михаил РазвожаевБеспилотник (БПЛА, дрон)ПМЭФСевастопольНовости СевастополяКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:30Крымский мост в очередях: проезда ждать два часа
17:22Россия будет оснащать свою армию по последнему слову техники – Путин
17:15Президент Индонезии предпочел ПМЭФ саммиту G7
17:05Путин поручил ускорить внедрение цифрового рубля
17:02ВТБ профинансирует строительство жилых и гостиничных комплексов в Крыму
16:57Россия достигла рекордного снижения уровня бедности
16:44Следил за нефтяным терминалом: крымчанина будут судить за госизмену
16:39В России отремонтируют не менее тысячи исторических зданий
16:27Частный жилой дом сгорел в Нижнегорском районе Крыма
16:16Россия добилась исторического минимума по безработице - Путин
16:08Россия занимает первое место в Европе по объему ВВП – Путин
16:04Крымчанин осужден за пьяную езду без прав и ДТП с пострадавшим
15:58ПСБ выступит финансовым партнером в возрождении Ялтинской киностудии
15:52Сто тысяч долларов отдала мошенниками доверчивая студентка
15:36Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина - трансляция
15:16Крымский мост сейчас: обстановка к этому часу
14:56Севастополь на ПМЭФ представил линейку морских беспилотников
14:32В Симферополе появится маленький "брат" Крымского моста
14:22Турпоток по России может достичь 98 млн поездок в 2025 году
14:13Россия и Украина провели новый обмен военнопленными - видео
Лента новостейМолния