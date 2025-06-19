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Севастополь поможет восстанавливать инфраструктуру Запорожской области
Севастополь поможет восстанавливать инфраструктуру Запорожской области - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Севастополь поможет восстанавливать инфраструктуру Запорожской области
Власти Севастополя и Запорожской область подписали соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T17:09
2025-06-19T17:09
2025-06-19T17:09
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михаил развожаев
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Власти Севастополя и Запорожской область подписали соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом проинформировал запорожский губернатор Евгений Балицкий.По его словам, соглашение направлено на совместную реализацию проектов в области жилищно-коммунального и сельского хозяйства, экономики, а также касается восстановления инфраструктуры в Запорожской области."Это еще один шаг в продолжении нашего плотного сотрудничества и укреплении дружбы. Севастополь и его жители одними из первых протянули нам руку помощи в самое непростое время, оказывают Запорожской области неоценимую шефскую поддержку. Продолжаем совместную работу по развитию социально-экономического потенциала", - написал Балицкий.На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Татарстана Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве двух субъектов в ряде отраслей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым повторяет путь России в помощи новым субъектам страныБалицкий назначил своим первым замом бывшего вице-губернатора СевастополяМорской порт в Севастополе реконструируют
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РИА Новости Крым
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Севастополь поможет восстанавливать инфраструктуру Запорожской области
Севастополь и Запорожская область подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Власти Севастополя и Запорожской область подписали соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом проинформировал запорожский губернатор Евгений Балицкий.
"Вместе с губернатором города Севастополя Михаилом Развожаевым подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Севастополя и администрацией губернатора и правительства Запорожской области", - проинформировал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, соглашение направлено на совместную реализацию проектов в области жилищно-коммунального и сельского хозяйства, экономики, а также касается восстановления инфраструктуры в Запорожской области.
"Это еще один шаг в продолжении нашего плотного сотрудничества и укреплении дружбы. Севастополь и его жители одними из первых протянули нам руку помощи в самое непростое время, оказывают Запорожской области неоценимую шефскую поддержку. Продолжаем совместную работу по развитию социально-экономического потенциала", - написал Балицкий.
На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Татарстана Рустам Минниханов подписали соглашение
о сотрудничестве двух субъектов в ряде отраслей.
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