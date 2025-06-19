Рейтинг@Mail.ru
Севастополь поможет восстанавливать инфраструктуру Запорожской области - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250619/sevastopol-pomozhet-vosstanavlivat-infrastrukturu-zaporozhskoy-oblasti-1147356194.html
Севастополь поможет восстанавливать инфраструктуру Запорожской области
Севастополь поможет восстанавливать инфраструктуру Запорожской области - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Севастополь поможет восстанавливать инфраструктуру Запорожской области
Власти Севастополя и Запорожской область подписали соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T17:09
2025-06-19T17:09
севастополь
новости севастополя
крым
запорожская область
евгений балицкий
михаил развожаев
новости крыма
пмэф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/13/1147355754_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7ecdf2dabc40446d9fcaad9fef68f7e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Власти Севастополя и Запорожской область подписали соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом проинформировал запорожский губернатор Евгений Балицкий.По его словам, соглашение направлено на совместную реализацию проектов в области жилищно-коммунального и сельского хозяйства, экономики, а также касается восстановления инфраструктуры в Запорожской области."Это еще один шаг в продолжении нашего плотного сотрудничества и укреплении дружбы. Севастополь и его жители одними из первых протянули нам руку помощи в самое непростое время, оказывают Запорожской области неоценимую шефскую поддержку. Продолжаем совместную работу по развитию социально-экономического потенциала", - написал Балицкий.На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Татарстана Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве двух субъектов в ряде отраслей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым повторяет путь России в помощи новым субъектам страныБалицкий назначил своим первым замом бывшего вице-губернатора СевастополяМорской порт в Севастополе реконструируют
севастополь
крым
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/13/1147355754_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_da654f29f87a873ee0958c6ed7ea2f48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, крым, запорожская область, евгений балицкий, михаил развожаев, новости крыма, пмэф
Севастополь поможет восстанавливать инфраструктуру Запорожской области

Севастополь и Запорожская область подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

17:09 19.06.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь поможет восстанавливать инфраструктуру Запорожской области
Севастополь поможет восстанавливать инфраструктуру Запорожской области
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Власти Севастополя и Запорожской область подписали соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом проинформировал запорожский губернатор Евгений Балицкий.

"Вместе с губернатором города Севастополя Михаилом Развожаевым подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Севастополя и администрацией губернатора и правительства Запорожской области", - проинформировал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, соглашение направлено на совместную реализацию проектов в области жилищно-коммунального и сельского хозяйства, экономики, а также касается восстановления инфраструктуры в Запорожской области.
"Это еще один шаг в продолжении нашего плотного сотрудничества и укреплении дружбы. Севастополь и его жители одними из первых протянули нам руку помощи в самое непростое время, оказывают Запорожской области неоценимую шефскую поддержку. Продолжаем совместную работу по развитию социально-экономического потенциала", - написал Балицкий.
На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Татарстана Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве двух субъектов в ряде отраслей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым повторяет путь России в помощи новым субъектам страны
Балицкий назначил своим первым замом бывшего вице-губернатора Севастополя
Морской порт в Севастополе реконструируют
 
СевастопольНовости СевастополяКрымЗапорожская областьЕвгений БалицкийМихаил РазвожаевНовости КрымаПМЭФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10В Севастополе при поддержке Сбера построят доступное жилье
17:54Товарооборот России и Индонезии вырос на 40% в этом году – Путин
17:42Крымские школьники приняли "Вызов Первых"
17:21В Севастополе подросток упал в 17-метровый колодец: мальчик в реанимации
17:17ВТБ поддержит образовательные инициативы Севастопольского госуниверситета
17:14В Крыму смертельное ДТП – иномарка влетела в электроопору
17:09Севастополь поможет восстанавливать инфраструктуру Запорожской области
16:59Смертельный удар - жителю Евпатории удвоили наказание за поножовщину
16:31ВТБ профинансирует жилищное строительство в Крыму на 46 млрд рублей
16:09ВТБ: россияне заработают на вкладах в 1,5 раза больше, чем в прошлом году
16:00"Я горжусь": директор Херсонеса о санкциях ЕС против музея
15:58В Крыму работают больше девяти тысяч гостевых домов
15:47Армяне Крыма выступили с заявлением в связи с арестом Самвела Карапетяна
15:36Морской порт в Севастополе реконструируют
15:27В Евпатории сбили ребенка
15:20Путин назвал лидера Индонезии Субианто главным гостем ПМЭФ
15:11"Культурный код и евразийские ценности" – видео
15:10Крымский мост сейчас – что происходит на транспортном переходе
14:58Счет на тысячи: сколько гостей ежедневно посещают "Херсонес Таврический"
14:40Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Лента новостейМолния