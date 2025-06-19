https://crimea.ria.ru/20250619/sevastopol-pomozhet-vosstanavlivat-infrastrukturu-zaporozhskoy-oblasti-1147356194.html

Севастополь поможет восстанавливать инфраструктуру Запорожской области

Севастополь поможет восстанавливать инфраструктуру Запорожской области - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Севастополь поможет восстанавливать инфраструктуру Запорожской области

Власти Севастополя и Запорожской область подписали соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T17:09

2025-06-19T17:09

2025-06-19T17:09

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запорожская область

евгений балицкий

михаил развожаев

новости крыма

пмэф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Власти Севастополя и Запорожской область подписали соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом проинформировал запорожский губернатор Евгений Балицкий.По его словам, соглашение направлено на совместную реализацию проектов в области жилищно-коммунального и сельского хозяйства, экономики, а также касается восстановления инфраструктуры в Запорожской области."Это еще один шаг в продолжении нашего плотного сотрудничества и укреплении дружбы. Севастополь и его жители одними из первых протянули нам руку помощи в самое непростое время, оказывают Запорожской области неоценимую шефскую поддержку. Продолжаем совместную работу по развитию социально-экономического потенциала", - написал Балицкий.На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Татарстана Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве двух субъектов в ряде отраслей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым повторяет путь России в помощи новым субъектам страныБалицкий назначил своим первым замом бывшего вице-губернатора СевастополяМорской порт в Севастополе реконструируют

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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