https://crimea.ria.ru/20250619/morskoy-port-v-sevastopole-rekonstruiruyut-1147352634.html

Морской порт в Севастополе реконструируют

Морской порт в Севастополе реконструируют - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Морской порт в Севастополе реконструируют

Соглашение по реконструкции морского порта в Севастополе подписано в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T15:36

2025-06-19T15:36

2025-06-19T15:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Соглашение по реконструкции морского порта в Севастополе подписано в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Вместе с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Владимировичем Тарасенко, генеральным директором "Росморпорт" Сергеем Владимировичем Пылиным и инвестором, компанией "Авал", которая уже работает на Северной стороне, будем реализовывать инвестиционный проект по развитию морского порта в бухте Камышовой", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.По его словам, реализация займет несколько лет. На первом этапе инвестор вложит около двух миллиардов в полное обновление инфраструктуры, создаст площадки для современных технологических решений, чтобы Севастополь снова стал полноценным действующим портом.На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Татарстана Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве двух субъектов в ряде отраслей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму инвесторы построят три жилых комплекса на сумму 17,5 млрдПервый день ПМЭФ-2025 для Крыма: что достигнутоКрым уже может позволить себе выбирать инвесторов – Константинов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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