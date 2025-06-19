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Морской порт в Севастополе реконструируют
Морской порт в Севастополе реконструируют - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Морской порт в Севастополе реконструируют
Соглашение по реконструкции морского порта в Севастополе подписано в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T15:36
2025-06-19T15:36
2025-06-19T15:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Соглашение по реконструкции морского порта в Севастополе подписано в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Вместе с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Владимировичем Тарасенко, генеральным директором "Росморпорт" Сергеем Владимировичем Пылиным и инвестором, компанией "Авал", которая уже работает на Северной стороне, будем реализовывать инвестиционный проект по развитию морского порта в бухте Камышовой", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.По его словам, реализация займет несколько лет. На первом этапе инвестор вложит около двух миллиардов в полное обновление инфраструктуры, создаст площадки для современных технологических решений, чтобы Севастополь снова стал полноценным действующим портом.На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Татарстана Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве двух субъектов в ряде отраслей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму инвесторы построят три жилых комплекса на сумму 17,5 млрдПервый день ПМЭФ-2025 для Крыма: что достигнутоКрым уже может позволить себе выбирать инвесторов – Константинов
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пмэф, севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, крым, новости крыма
Морской порт в Севастополе реконструируют
Соглашение о реконструкции морского порта Севастополя подписано на полях ПМЭФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Соглашение по реконструкции морского порта в Севастополе подписано в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Вместе с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Владимировичем Тарасенко, генеральным директором "Росморпорт" Сергеем Владимировичем Пылиным и инвестором, компанией "Авал", которая уже работает на Северной стороне, будем реализовывать инвестиционный проект по развитию морского порта в бухте Камышовой", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, реализация займет несколько лет. На первом этапе инвестор вложит около двух миллиардов в полное обновление инфраструктуры, создаст площадки для современных технологических решений, чтобы Севастополь снова стал полноценным действующим портом.
"Как только будут сняты санкционные ограничения, порт заработает в полную силу, но уже сейчас, по оценкам коллег, есть перспективы для того, чтобы начинать работу", - сообщил губернатор.
На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Татарстана Рустам Минниханов подписали соглашение
о сотрудничестве двух субъектов в ряде отраслей.
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