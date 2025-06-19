Рейтинг@Mail.ru
Морской порт в Севастополе реконструируют - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250619/morskoy-port-v-sevastopole-rekonstruiruyut-1147352634.html
Морской порт в Севастополе реконструируют
Морской порт в Севастополе реконструируют - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Морской порт в Севастополе реконструируют
Соглашение по реконструкции морского порта в Севастополе подписано в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T15:36
2025-06-19T15:36
пмэф
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/13/1147352520_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ffc7302ac793ed068ae314440f1d46af.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Соглашение по реконструкции морского порта в Севастополе подписано в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Вместе с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Владимировичем Тарасенко, генеральным директором "Росморпорт" Сергеем Владимировичем Пылиным и инвестором, компанией "Авал", которая уже работает на Северной стороне, будем реализовывать инвестиционный проект по развитию морского порта в бухте Камышовой", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.По его словам, реализация займет несколько лет. На первом этапе инвестор вложит около двух миллиардов в полное обновление инфраструктуры, создаст площадки для современных технологических решений, чтобы Севастополь снова стал полноценным действующим портом.На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Татарстана Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве двух субъектов в ряде отраслей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму инвесторы построят три жилых комплекса на сумму 17,5 млрдПервый день ПМЭФ-2025 для Крыма: что достигнутоКрым уже может позволить себе выбирать инвесторов – Константинов
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/13/1147352520_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9ef09b9a8aab0a1879d9dba646818370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пмэф, севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, крым, новости крыма
Морской порт в Севастополе реконструируют

Соглашение о реконструкции морского порта Севастополя подписано на полях ПМЭФ

15:36 19.06.2025
 
Подписано соглашение по реконструкции морского порта в Камышовой бухте Севастополя
Подписано соглашение по реконструкции морского порта в Камышовой бухте Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Соглашение по реконструкции морского порта в Севастополе подписано в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Вместе с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Владимировичем Тарасенко, генеральным директором "Росморпорт" Сергеем Владимировичем Пылиным и инвестором, компанией "Авал", которая уже работает на Северной стороне, будем реализовывать инвестиционный проект по развитию морского порта в бухте Камышовой", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, реализация займет несколько лет. На первом этапе инвестор вложит около двух миллиардов в полное обновление инфраструктуры, создаст площадки для современных технологических решений, чтобы Севастополь снова стал полноценным действующим портом.

"Как только будут сняты санкционные ограничения, порт заработает в полную силу, но уже сейчас, по оценкам коллег, есть перспективы для того, чтобы начинать работу", - сообщил губернатор.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Татарстана Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве двух субъектов в ряде отраслей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму инвесторы построят три жилых комплекса на сумму 17,5 млрд
Первый день ПМЭФ-2025 для Крыма: что достигнуто
Крым уже может позволить себе выбирать инвесторов – Константинов
 
ПМЭФСевастопольМихаил РазвожаевНовости СевастополяКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:09ВТБ: россияне заработают на вкладах в 1,5 раза больше, чем в прошлом году
16:00"Я горжусь": директор Херсонеса о санкциях ЕС против музея
15:58В Крыму работают больше девяти тысяч гостевых домов
15:47Армяне Крыма выступили с заявлением в связи с арестом Самвела Карапетяна
15:36Морской порт в Севастополе реконструируют
15:27В Евпатории сбили ребенка
15:20Путин назвал лидера Индонезии Субианто главным гостем ПМЭФ
15:11"Культурный код и евразийские ценности" – видео
15:10Крымский мост сейчас – что происходит на транспортном переходе
14:58Счет на тысячи: сколько гостей ежедневно посещают "Херсонес Таврический"
14:40Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
14:30"Мы сейчас ничьи": в Раде предрекли скорое исчезновение Украины
14:08В Крыму инвесторы построят три жилых комплекса на сумму 17,5 млрд
14:05На западе Крыма громко – что происходит
13:59На Кубани аферист обещал вдове вывезти тело мужа из зоны СВО за 7 млн
13:34Около 20 тысяч крымчан ежемесячно подключаются к "Семейному банку" ВТБ
13:21Новости СВО: армия России движется вперед и ломает оборону врага
13:10Крымский мост сейчас – ситуация с очередями
12:59В Крыму открыли памятную доску погибшему военкору Федорчаку
12:55В Крыму наградили финалистов конкурсов педагогического мастерства
Лента новостейМолния