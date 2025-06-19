https://crimea.ria.ru/20250619/sevastopol-i-tatarstan-na-pmef-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-1147343180.html

Севастополь и Татарстан на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве

Севастополь и Татарстан на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Севастополь и Татарстан на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Татарстана Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве двух субъектов в ряде отраслей. Церемония... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T11:45

2025-06-19T11:45

2025-06-19T11:45

пмэф

севастополь

татарстан

рустам минниханов

михаил развожаев

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Татарстана Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве двух субъектов в ряде отраслей. Церемония подписания состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба правительства Севастополя.По словам Развожаева, на ПМЭФ подписано обновленное соглашение, заключенное еще десять лет назад.Минниханов в свою очередь отметил, что два региона связывают добрые партнерские отношения, с Севастополем сотрудничает ряд крупных компаний Татарстана. По его словам, имеется большой потенциал для наращивания поставок в таких сферах, как энергетика, машиностроение, газовая техника, IT и другие.Основными направлениями сотрудничества Севастополя и Татарстана являются транспорт, информационно-коммуникационные технологии, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, энергетика, ЖКХ, здравоохранение, образование, наука, культура, охрана объектов культурного наследия, туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика.XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. В рамках ПМЭФ Крым подписывает два инвестиционных соглашения и шесть меморандумов о сотрудничестве. Соглашения касаются строительства жилого комплекса в Бахчисарае, а также многофункционального жилого комплекса с торгово-офисными помещениями в Симферополе.Шесть меморандумов о взаимодействии предусматривают реализацию крупных проектов в аграрной, туристической и строительной сферах. Среди них – создание молочно-товарных комплексов в Первомайском и Раздольненском районах, развитие перспективных территорий жилой застройки в Симферопольском районе, формирование инновационного кластера в Ялте, строительство апарт-отеля в Сакском районе и гостинично-оздоровительного комплекса в городе Саки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Первомайском районе Крыма построят молочно-товарный комплекс Крым на ПМЭФ поделился опытом поддержки бизнеса и ветеранов СВО Поделиться опытом и почерпнуть новые практики: крымчане прибыли на ПМЭФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пмэф, севастополь, татарстан, рустам минниханов, михаил развожаев, экономика, новости севастополя