https://crimea.ria.ru/20250619/sevastopol-i-tatarstan-na-pmef-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-1147343180.html
Севастополь и Татарстан на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве
Севастополь и Татарстан на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Севастополь и Татарстан на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Татарстана Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве двух субъектов в ряде отраслей. Церемония... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T11:45
2025-06-19T11:45
2025-06-19T11:45
пмэф
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татарстан
рустам минниханов
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Татарстана Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве двух субъектов в ряде отраслей. Церемония подписания состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба правительства Севастополя.По словам Развожаева, на ПМЭФ подписано обновленное соглашение, заключенное еще десять лет назад.Минниханов в свою очередь отметил, что два региона связывают добрые партнерские отношения, с Севастополем сотрудничает ряд крупных компаний Татарстана. По его словам, имеется большой потенциал для наращивания поставок в таких сферах, как энергетика, машиностроение, газовая техника, IT и другие.Основными направлениями сотрудничества Севастополя и Татарстана являются транспорт, информационно-коммуникационные технологии, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, энергетика, ЖКХ, здравоохранение, образование, наука, культура, охрана объектов культурного наследия, туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика.XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. В рамках ПМЭФ Крым подписывает два инвестиционных соглашения и шесть меморандумов о сотрудничестве. Соглашения касаются строительства жилого комплекса в Бахчисарае, а также многофункционального жилого комплекса с торгово-офисными помещениями в Симферополе.Шесть меморандумов о взаимодействии предусматривают реализацию крупных проектов в аграрной, туристической и строительной сферах. Среди них – создание молочно-товарных комплексов в Первомайском и Раздольненском районах, развитие перспективных территорий жилой застройки в Симферопольском районе, формирование инновационного кластера в Ялте, строительство апарт-отеля в Сакском районе и гостинично-оздоровительного комплекса в городе Саки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Первомайском районе Крыма построят молочно-товарный комплекс Крым на ПМЭФ поделился опытом поддержки бизнеса и ветеранов СВО Поделиться опытом и почерпнуть новые практики: крымчане прибыли на ПМЭФ
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пмэф, севастополь, татарстан, рустам минниханов, михаил развожаев, экономика, новости севастополя
Севастополь и Татарстан на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве
Севастополь и Татарстан на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в различных отраслях
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Татарстана Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве двух субъектов в ряде отраслей. Церемония подписания состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
По словам Развожаева, на ПМЭФ подписано обновленное соглашение, заключенное еще десять лет назад.
"Сегодня мы подписали соглашение, содержащее конкретный план мероприятий на три года, охватывающий практически все направления деятельности. Будем обмениваться успешными практиками, которые принесут практическую пользу как для севастопольцев, так и для жителей Республики Татарстан", - уточнил севастопольский губернатор.
Минниханов в свою очередь отметил, что два региона связывают добрые партнерские отношения, с Севастополем сотрудничает ряд крупных компаний Татарстана. По его словам, имеется большой потенциал для наращивания поставок в таких сферах, как энергетика, машиностроение, газовая техника, IT и другие.
Основными направлениями сотрудничества Севастополя и Татарстана являются транспорт, информационно-коммуникационные технологии, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, энергетика, ЖКХ, здравоохранение, образование, наука, культура, охрана объектов культурного наследия, туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика.
XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. В рамках ПМЭФ Крым подписывает два инвестиционных соглашения и шесть меморандумов о сотрудничестве. Соглашения касаются строительства жилого комплекса в Бахчисарае, а также многофункционального жилого комплекса с торгово-офисными помещениями в Симферополе.
Шесть меморандумов о взаимодействии предусматривают реализацию крупных проектов в аграрной, туристической и строительной сферах. Среди них – создание молочно-товарных комплексов в Первомайском и Раздольненском районах, развитие перспективных территорий жилой застройки в Симферопольском районе, формирование инновационного кластера в Ялте, строительство апарт-отеля в Сакском районе и гостинично-оздоровительного комплекса в городе Саки.
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