https://crimea.ria.ru/20250625/v-sevastopole-vozrozhdayut-znamenituyu-priborku-1147496806.html

В Севастополе возрождают знаменитую "приборку"

В Севастополе возрождают знаменитую "приборку" - РИА Новости Крым, 25.06.2025

В Севастополе возрождают знаменитую "приборку"

В Севастополе возродят знаменитый приборостроительный институт. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил ректор Севастопольского государственного... РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T21:14

2025-06-25T21:14

2025-06-25T20:34

севастополь

севастопольский государственный университет (севгу)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе возродят знаменитый приборостроительный институт. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев.По словам Нечаева, это не просто организационная смена названия, а желание севастопольских ученых и инженеров опереться на советскую добротную традицию инженерного образования, при этом следуя самым современным тенденциям.Ранее Нечаев и его коллеги из Крымского федерального университета и Крымского индустриально-педагогического университета отметили, что поступающие в вузы Крыма стали гораздо чаще подавать документы на инженерные и технические специальности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые системы подводной связи для водолазов презентовали в СевастополеСевастополь на ПМЭФ представил линейку морских беспилотниковПутин поручил ввести должность советника по воспитанию во всех школах

https://crimea.ria.ru/20250513/v-krymu-rastyat-pilotov-buduschego-1146401948.html

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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