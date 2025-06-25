В Севастополе возрождают знаменитую "приборку"
В Севастополе воссоздают приборостроительный институт
© Telegram Михаил РазвожаевСевГУ
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе возродят знаменитый приборостроительный институт. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев.
"В этом году мы собрали три инженерных института в одну большую высшую технологическую школу, которая будет называться брендовым на крымском полуострове названием "Севастопольский приборостроительный институт", тот самый который когда-то в 1964 году был создан", - сказал он.
По словам Нечаева, это не просто организационная смена названия, а желание севастопольских ученых и инженеров опереться на советскую добротную традицию инженерного образования, при этом следуя самым современным тенденциям.
"Мы при этом будем развивать новые направления, связанные с развитием интеллектуальных технических систем, беспилотников – всего того, что сегодня связано с технологическим суверенитетом, и то, в чем сильна была именно севастопольская инженерная школа", - уточнил ректор СевГу.
Ранее Нечаев и его коллеги из Крымского федерального университета и Крымского индустриально-педагогического университета отметили, что поступающие в вузы Крыма стали гораздо чаще подавать документы на инженерные и технические специальности.
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