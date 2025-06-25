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В Севастополе возрождают знаменитую "приборку" - РИА Новости Крым, 25.06.2025
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В Севастополе возрождают знаменитую "приборку"
В Севастополе возрождают знаменитую "приборку" - РИА Новости Крым, 25.06.2025
В Севастополе возрождают знаменитую "приборку"
В Севастополе возродят знаменитый приборостроительный институт. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил ректор Севастопольского государственного... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T21:14
2025-06-25T20:34
севастополь
севастопольский государственный университет (севгу)
образование в крыму и севастополе
высшее образование
образование в россии
владимир нечаев
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе возродят знаменитый приборостроительный институт. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев.По словам Нечаева, это не просто организационная смена названия, а желание севастопольских ученых и инженеров опереться на советскую добротную традицию инженерного образования, при этом следуя самым современным тенденциям.Ранее Нечаев и его коллеги из Крымского федерального университета и Крымского индустриально-педагогического университета отметили, что поступающие в вузы Крыма стали гораздо чаще подавать документы на инженерные и технические специальности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые системы подводной связи для водолазов презентовали в СевастополеСевастополь на ПМЭФ представил линейку морских беспилотниковПутин поручил ввести должность советника по воспитанию во всех школах
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В Севастополе возрождают знаменитую "приборку"

В Севастополе воссоздают приборостроительный институт

21:14 25.06.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевГУ
СевГУ
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе возродят знаменитый приборостроительный институт. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев.

"В этом году мы собрали три инженерных института в одну большую высшую технологическую школу, которая будет называться брендовым на крымском полуострове названием "Севастопольский приборостроительный институт", тот самый который когда-то в 1964 году был создан", - сказал он.

По словам Нечаева, это не просто организационная смена названия, а желание севастопольских ученых и инженеров опереться на советскую добротную традицию инженерного образования, при этом следуя самым современным тенденциям.

"Мы при этом будем развивать новые направления, связанные с развитием интеллектуальных технических систем, беспилотников – всего того, что сегодня связано с технологическим суверенитетом, и то, в чем сильна была именно севастопольская инженерная школа", - уточнил ректор СевГу.

Ранее Нечаев и его коллеги из Крымского федерального университета и Крымского индустриально-педагогического университета отметили, что поступающие в вузы Крыма стали гораздо чаще подавать документы на инженерные и технические специальности.
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