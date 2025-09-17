https://crimea.ria.ru/20250917/priemnaya-kampaniya-2025-vuzy-zachislili-904-tysyach-studentov-po-vsey-strane-1149514958.html

Приемная кампания-2025: вузы зачислили 904 тысяч студентов по всей стране

2025-09-17

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Приемная кампания в российских вузах 2025 года фактически завершена: в вузы страны уже зачислили 904 тысячи выпускников школ и колледжей. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании правительства."В текущем году университетам по всем уровням образования было установлено 619 тысяч бюджетных мест. Большая часть этих мест, около 74%, распределена в регионах… По предварительным данным в вузы зачислено 904 тысячи выпускников школ, колледжей, в том числе на бюджетные места более 440 тысяч человек, на условиях платного приема – 464 тысячи человек", – уточнил министр.Суперсервис "Поступи в вуз онлайн" стал основным каналомФальков рассказал, что впервые прием проходил преимущественно через суперсервис "Поступи в вуз онлайн". Подать заявление можно было не только на бакалавриат, но и в магистратуру и аспирантуру, без необходимости приносить бумажные оригиналы аттестатов. Согласие на зачисление оформлялось через портал госуслуг. Сервисом воспользовались почти 1,3 млн человек – на 571 тысячу больше, чем в 2024 году, что составило 79% абитуриентов (в 2022 году – 22%, в 2024-м – 44%).Рост интереса к инженерным и ИИ-специальностямПо предварительным итогам значительный рост зафиксирован на инженерных направлениях и программах, связанных с технологиями искусственного интеллекта. В 161 университет на такие специальности поступили 14 058 человек – почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее.Среди лидеров по среднему баллу приема — высокотехнологические плазменные энергетические установки, навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники, стоматология, реконструкция и реставрация архитектурного наследия. Также отмечен рост интереса к направлениям "Водные пути, порты и гидротехнические сооружения", "Испытания летательных аппаратов", "Агроинженерия" и другим.Квота для участников СВО и их семейОсобое внимание уделялось приему по отдельной квоте для участников специальной военной операции и их семей. В этом году впервые не требовалось получать справки в военкоматах и госпиталях: подтверждение статуса осуществлялось автоматически через госуслуги."В рамках отдельной квоты, а она составила в этом году 53 800 мест, зачислено 28 700 человек. Это больше прошлогоднего приема на 12 000. Важно, чтобы студенты из этой категории с первых шагов получили ту поддержку и внимание, которая необходима для их успешной учебы, и мы нацеливаем университеты именно на такую работу. По установленным требованиям вузы уделяют на отдельную квоту не менее 10% бюджетных мест", – отметил министр.Более того, по его словам, четверть университетов установили повышенную квоту – до 20–30% бюджетных мест.Новые регионы и приграничные областиПолностью выполнен план бюджетного приема в университеты на воссоединенных территориях: выделенные 27 593 места закрыты. Интеграция вузов в единое образовательное пространство идет успешно: все они участвовали в приемной кампании через суперсервис и портал госуслуг, подчеркнул Фальков.Для абитуриентов из приграничных районов Брянской, Курской и Белгородской областей действовали особые условия – поступление как по ЕГЭ, так и через единое собеседование. По информации министра, план бюджетного приема также выполнен, вузы получили дополнительную финансовую поддержку.Целевой прием и иностранные студентыС 2024 года заказы на целевое обучение размещаются на цифровой платформе "Работа в России". В 2025 году на конкурс для целевиков учитывалось участие в профориентационных мероприятиях работодателей. Уже зачислено зачислено 44,5 тысяч человек – 44,5% от выделенной квоты против 38% годом ранее.Квота правительства на обучение иностранцев за счет бюджета в 30 тысяч мест будет полностью заполнена: подано больше 80 тысяч заявок. Сверх квоты на бюджтено-платной основе уже зачислены более 66 тысяч иностранных студентов и соотечественников. Прием продолжается, а цель довести число учащихся из-за рубежа до полумиллиона к 2039 году остается в силе.Фальков отметил, что министерство готовит системное решение по наиболее востребованным направлениям, где конкурс на квотные места особенно высок, чтобы в 2026 году кампания проходила без ручного регулирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрос на колледжи растет: сколько студентов зачислено в этом годуВ колледжи и техникумы Севастополя подано больше 9 тысяч заявленийВ РФ подали 1,5 млн заявлений в вузы через Госуслуги за три недели

