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В колледжи и техникумы Севастополя подано больше 9 тысяч заявлений

В колледжи и техникумы Севастополя подано больше 9 тысяч заявлений - РИА Новости Крым, 03.08.2025

В колледжи и техникумы Севастополя подано больше 9 тысяч заявлений

К началу августа в Севастополе подано уже более 9000 заявлений от абитуриентов в городские колледжи и техникумы, сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.08.2025

2025-08-03T17:44

2025-08-03T17:44

2025-08-03T17:15

севастополь

михаил развожаев

новости севастополя

образование в крыму и севастополе

приемная кампания

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. К началу августа в Севастополе подано уже более 9000 заявлений от абитуриентов в городские колледжи и техникумы, сообщает губернатор Михаил Развожаев.Прием стартовал 20 июня и продлится до 15 августа, а для специальностей с творческими вступительными испытаниями – до 10 августа.Он уточнил, что "профессионалитет" предполагает тесную интеграцию образовательных программ с работодателями: студенты проходят часть занятий непосредственно на предприятиях, получая практический опыт еще во время обучения.По словам губернатора, наибольшим спросом среди абитуриентов пользуются севастопольский многопрофильный колледж имени Геловани, колледж информационных технологий и промышленности, архитектурно-строительный техникум.Ранее сообщалось, что в Севастополе в рамках федерального проекта "Профессионалитет" создадут два образовательных кластера: транспортный и строительный.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Опрос: россияне положительно относятся к рабочим стажировкам студентовРусский язык снова в моде: в Крыму растет конкурс на филологовКакие специальности выбирают абитуриенты в Крыму

https://crimea.ria.ru/20250510/kakie-spetsialisty-trebuyutsya-krymu--shpargalka-dlya-abiturienta-1146202717.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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