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В колледжи и техникумы Севастополя подано больше 9 тысяч заявлений
В колледжи и техникумы Севастополя подано больше 9 тысяч заявлений - РИА Новости Крым, 03.08.2025
В колледжи и техникумы Севастополя подано больше 9 тысяч заявлений
К началу августа в Севастополе подано уже более 9000 заявлений от абитуриентов в городские колледжи и техникумы, сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T17:44
2025-08-03T17:44
2025-08-03T17:15
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
образование в крыму и севастополе
приемная кампания
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. К началу августа в Севастополе подано уже более 9000 заявлений от абитуриентов в городские колледжи и техникумы, сообщает губернатор Михаил Развожаев.Прием стартовал 20 июня и продлится до 15 августа, а для специальностей с творческими вступительными испытаниями – до 10 августа.Он уточнил, что "профессионалитет" предполагает тесную интеграцию образовательных программ с работодателями: студенты проходят часть занятий непосредственно на предприятиях, получая практический опыт еще во время обучения.По словам губернатора, наибольшим спросом среди абитуриентов пользуются севастопольский многопрофильный колледж имени Геловани, колледж информационных технологий и промышленности, архитектурно-строительный техникум.Ранее сообщалось, что в Севастополе в рамках федерального проекта "Профессионалитет" создадут два образовательных кластера: транспортный и строительный.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Опрос: россияне положительно относятся к рабочим стажировкам студентовРусский язык снова в моде: в Крыму растет конкурс на филологовКакие специальности выбирают абитуриенты в Крыму
https://crimea.ria.ru/20250510/kakie-spetsialisty-trebuyutsya-krymu--shpargalka-dlya-abiturienta-1146202717.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, образование в крыму и севастополе, приемная кампания
В колледжи и техникумы Севастополя подано больше 9 тысяч заявлений
В колледжи и техникумы Севастополя расширен набор – подано более 9000 заявлений
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. К началу августа в Севастополе подано уже более 9000 заявлений от абитуриентов в городские колледжи и техникумы, сообщает губернатор Михаил Развожаев.
Прием стартовал 20 июня и продлится до 15 августа, а для специальностей с творческими вступительными испытаниями – до 10 августа.
"В этом году по моему поручению в рамках федерального проекта "Профессионалитет" выделено дополнительно 200 бюджетных мест – всего их 2288. Это открывает больше возможностей для получения востребованной профессии и построения карьеры в Севастополе", – рассказал Развожаев.
Он уточнил, что "профессионалитет" предполагает тесную интеграцию образовательных программ с работодателями: студенты проходят часть занятий непосредственно на предприятиях, получая практический опыт еще во время обучения.
По словам губернатора, наибольшим спросом среди абитуриентов пользуются севастопольский многопрофильный колледж имени Геловани, колледж информационных технологий и промышленности, архитектурно-строительный техникум.
Ранее сообщалось
, что в Севастополе в рамках федерального проекта "Профессионалитет" создадут два образовательных кластера: транспортный и строительный.
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