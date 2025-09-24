Рейтинг@Mail.ru
Два катера ВСУ с десантом уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Два катера ВСУ с десантом уничтожены в Черном море
Два катера ВСУ с десантом уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Два катера ВСУ с десантом уничтожены в Черном море
Российские военные уничтожили два катера с десантом украинских боевиков в акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ в среду. РИА Новости Крым, 24.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили два катера с десантом украинских боевиков в акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ в среду.Противник регулярно пытается проявить активность в Черноморской акватории. Так, утром в среду в Новороссийске отражали атаку безэкипажных катеров. До этого 21 сентября в акватории Черного моря также были уничтожены украинские БЭК.В среду в Севастополе отразили массированную атаку беспилотников, за ночь в акватории сбили 16 беспилотников. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, все цели были сбиты над морем на большом расстоянии от берега. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали.Всего за ночь над Крымом, акваторией Черного моря, а также Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей сбили 70 вражеских БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинская ДРГ пыталась высадиться на островах ДнепраДесант ВСУ пытался высадиться на Тендровской косеНа Черном море отражают атаку БЭК
Два катера ВСУ с десантом уничтожены в Черном море

В Черном море уничтожены два катера ВСУ с десантом – Минобороны

13:19 24.09.2025 (обновлено: 13:20 24.09.2025)
 
© Министерство обороны РФУничтожение катеров ВСУ
Уничтожение катеров ВСУ
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили два катера с десантом украинских боевиков в акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ в среду.
"Силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два катера ВСУ с десантом", – говорится в сообщении.
Противник регулярно пытается проявить активность в Черноморской акватории. Так, утром в среду в Новороссийске отражали атаку безэкипажных катеров. До этого 21 сентября в акватории Черного моря также были уничтожены украинские БЭК.
В среду в Севастополе отразили массированную атаку беспилотников, за ночь в акватории сбили 16 беспилотников. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, все цели были сбиты над морем на большом расстоянии от берега. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали.
Всего за ночь над Крымом, акваторией Черного моря, а также Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей сбили 70 вражеских БПЛА.
