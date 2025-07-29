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Десант ВСУ пытался высадиться на Тендровской косе
Десант ВСУ пытался высадиться на Тендровской косе - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Десант ВСУ пытался высадиться на Тендровской косе
Военнослужащие Российской Федерации пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе у черноморского побережья в Херсонской области. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T12:13
2025-07-29T12:13
2025-07-29T12:07
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
владимир сальдо
новости сво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Военнослужащие Российской Федерации пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе у черноморского побережья в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его словам, в ночь на 28 июля российские военнослужащие заметили четыре вражеских катера и немедленно открыли по ним огонь. Боевиков ВСУ прикрывали ударные беспилотники Bayraktar.По информации Сальдо, после провала высадки на Тендровской косе десант ВСУ бежал в сторону Одессы. "Понеся ощутимые потери, противник откатился обратно в сторону Одессы. Это далеко не первая попытка "высадки" противника на наших косах. Украина продолжает отправлять своих граждан на верную смерть", – подчеркнул губернатор Херсонской области.Тендровская коса – остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области, которая омывается Азовским и Черным морями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Применим все средства: Патрушев об ответе на агрессию против КалининградаГрупповой удар по Украине – "Кинжалы" уничтожили аэродром и цеха с БПЛАБеспилотник упал в Минске
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РИА Новости Крым
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), владимир сальдо, новости сво, вооруженные силы россии
Десант ВСУ пытался высадиться на Тендровской косе
Десант ВСУ пытался высадиться на Тендровской косе в Херсонской области - Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Военнослужащие Российской Федерации пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе у черноморского побережья в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, в ночь на 28 июля российские военнослужащие заметили четыре вражеских катера и немедленно открыли по ним огонь. Боевиков ВСУ прикрывали ударные беспилотники Bayraktar.
"Не помогли и FPV-дроны, и барражирующие боеприпасы. Противник успеха не имел и понес ощутимые потери", – цитирует губернатора РИА Новости.
По информации Сальдо, после провала высадки на Тендровской косе десант ВСУ бежал в сторону Одессы.
"Понеся ощутимые потери, противник откатился обратно в сторону Одессы. Это далеко не первая попытка "высадки" противника на наших косах. Украина продолжает отправлять своих граждан на верную смерть", – подчеркнул губернатор Херсонской области.
Тендровская коса – остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области, которая омывается Азовским и Черным морями.
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