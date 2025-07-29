https://crimea.ria.ru/20250729/desant-vsu-pytalsya-vysaditsya-na-tendrovskoy-kose-1148318317.html

Десант ВСУ пытался высадиться на Тендровской косе

Десант ВСУ пытался высадиться на Тендровской косе - РИА Новости Крым, 29.07.2025

Десант ВСУ пытался высадиться на Тендровской косе

Военнослужащие Российской Федерации пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе у черноморского побережья в Херсонской области. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T12:13

2025-07-29T12:13

2025-07-29T12:07

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

владимир сальдо

новости сво

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Военнослужащие Российской Федерации пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе у черноморского побережья в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его словам, в ночь на 28 июля российские военнослужащие заметили четыре вражеских катера и немедленно открыли по ним огонь. Боевиков ВСУ прикрывали ударные беспилотники Bayraktar.По информации Сальдо, после провала высадки на Тендровской косе десант ВСУ бежал в сторону Одессы. "Понеся ощутимые потери, противник откатился обратно в сторону Одессы. Это далеко не первая попытка "высадки" противника на наших косах. Украина продолжает отправлять своих граждан на верную смерть", – подчеркнул губернатор Херсонской области.Тендровская коса – остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области, которая омывается Азовским и Черным морями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Применим все средства: Патрушев об ответе на агрессию против КалининградаГрупповой удар по Украине – "Кинжалы" уничтожили аэродром и цеха с БПЛАБеспилотник упал в Минске

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, всу (вооруженные силы украины), владимир сальдо, новости сво, вооруженные силы россии