Украинская ДРГ пыталась высадиться на островах Днепра
Украинская ДРГ пыталась высадиться на островах Днепра
Украинская ДРГ пыталась высадиться на островах Днепра
Украинская ДРГ пыталась высадиться на островах Днепра
Вооруженные силы России уничтожили украинскую диверсионную группу, которая пыталась высадиться в островной зоне Днепра.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили украинскую диверсионную группу, которая пыталась высадиться в островной зоне Днепра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Когда лодка противника попыталась войти в островную зону реки, операторы российских дронов-камикадзе нанесли по вражескому объекту серию ударов.
днепр, новости, дрг, украина, вооруженные силы россии, потери всу , видео
Украинская ДРГ пыталась высадиться на островах Днепра

Украинскую ДРГ при попытке высадиться на островах Днепра уничтожили российские военные

14:00 04.09.2025 (обновлено: 14:23 04.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили украинскую диверсионную группу, которая пыталась высадиться в островной зоне Днепра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"В устье Днепра разведчиками была обнаружена двигающаяся на высокой скорости моторная лодка с диверсионно-разведывательной группой противника. На перехват ДРГ ВСУ были направлены FPV-дроны группировки войск "Днепр", – говорится в сообщении.
Когда лодка противника попыталась войти в островную зону реки, операторы российских дронов-камикадзе нанесли по вражескому объекту серию ударов.
"В результате слаженных действий военнослужащих разведывательного подразделения моторная лодка ВСУ была потоплена, а диверсионно-разведывательная группа противника – уничтожена", – рассказали в Минобороны.
