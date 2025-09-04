https://crimea.ria.ru/20250904/ukrainskaya-drg-pytalas-vysaditsya-v-ostrovnoy-zone-dnepra-1149203854.html
Украинская ДРГ пыталась высадиться на островах Днепра
Украинская ДРГ пыталась высадиться на островах Днепра - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Украинская ДРГ пыталась высадиться на островах Днепра
Вооруженные силы России уничтожили украинскую диверсионную группу, которая пыталась высадиться в островной зоне Днепра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой...
2025-09-04T14:00
2025-09-04T14:00
2025-09-04T14:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили украинскую диверсионную группу, которая пыталась высадиться в островной зоне Днепра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Когда лодка противника попыталась войти в островную зону реки, операторы российских дронов-камикадзе нанесли по вражескому объекту серию ударов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад готовил диверсантов для атак на атомные станции РоссииЧерез Брянскую границу прорывался боевик с тату рейнджеров спецназа СШАНа Кинбурнской косе "Днепр" уничтожил два катера ВСУ с личным составом
Украинская ДРГ пыталась высадиться на островах Днепра
Украинскую ДРГ при попытке высадиться на островах Днепра уничтожили российские военные
14:00 04.09.2025 (обновлено: 14:23 04.09.2025)